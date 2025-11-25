अब फर्जी Aadhaar और PAN कार्ड बनवाना हुआ बच्चों का खेल, AI मिनटों में बना देगा असली जैसे नकली IDs, जानें कैसे

संक्षेप: AI अब इतना स्मार्ट हो गया है कि मिनटों में बिल्कुल असली जैसे Aadhaar और PAN कार्ड बना रहा है। Nano Banana Pro नाम की AI से कोई भी आपके नाम पर नकली पहचान तैयार कर सकता है और इसका गलत इस्तेमाल बैंक, KYC और SIM फ्रॉड में कर सकता है। जानें कैसे हो रहा है ये नया AI फ्रॉड:

आज AI हमारी जिंदगी आसान बना रहा है फोटो एडिट करना हो, पोस्टर बनाना हो या कोई डिजाइन तैयार करना हो, सब कुछ कुछ ही सेकंड में हो जाता है। लेकिन इसी AI ने अब एक ऐसा रूप दिखाना शुरू किया है जिसने सरकार, साइबर एक्सपर्ट्स और आम जनता सभी को डराकर रख दिया है। Google के AI मॉडल Nano Banana Pro ने इतनी ताकत हासिल कर ली है कि कोई भी इंसान इससे नकली Aadhaar कार्ड और PAN कार्ड बना सकता है वो भी एकदम असली जैसे दिखने वाले।

इस खतरे का खुलासा तब हुआ जब बेंगलुरु के एक टेक इंजीनियर ने इस AI से एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर Aadhaar और PAN कार्ड बनवाकर दिखाया। कार्ड इतने रियल लगे कि पहली नजर में कोई भी असली और नकली में फर्क नहीं कर पाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या यह तकनीक आम आदमी के लिए खतरा बन चुकी है? क्या इससे पहचान चोरी और बैंक फ्रॉड बढ़ेंगे? और हम इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं?

Nano Banana Pro क्या है और यह नकली कार्ड कैसे बना रहा है? Nano Banana Pro Google Gemini AI का एक उन्नत इमेज-जेनरेशन मॉडल है। इसका काम है:

- फोटो बनाना

- दस्तावेज डिजाइन करना

- हाई-क्वालिटी ग्राफिक्स तैयार करना

लेकिन लोगों ने इसका गलत उपयोग शुरू कर दिया है। AI को बस इतना लिखकर भेजना है: “Aadhaar कार्ड बनाओ, नाम: XYZ, जन्म तिथि: फलां, एड्रेस: फलां।”कुछ सेकंड में AI इतना असली जैसा Aadhaar कार्ड बना देता है कि असली से फर्क नहीं किया जा सकता। यही बात PAN कार्ड पर भी लागू होती है।

यह चीज इसलिए खतरनाक है क्योंकि:

➡ फॉन्ट, लेआउट, QR जैसे पैटर्न AI इंटरनेट से सीखकर हूबहू तैयार कर देता है।

➡ फोटो भी असली चेहरे जैसा दिखता है।

➡ कार्ड में सरकारी स्टाइल का वही डिजाइन दिखाई देता है। मतलब आसानी से कोई भी अपनी नकली पहचान तैयार कर सकता है।

आम जनता के लिए बड़ा खतरा: पहचान चोरी आसान हो गई AI द्वारा नकली Aadhaar और PAN कार्ड बनाना सिर्फ तकनीक का खेल नहीं है यह सीधे आपकी पहचान और आपके पैसों से जुड़ा मामला है।

1. कोई आपके नाम से फर्जी पहचान बनाकर अपराध कर सकता है जैसे:

– आपके नाम पर फर्जी बैंक खाता खोलना

– SIM कार्ड एक्टिव करना

– KYC करके फर्जी लोन लेना

– ऑनलाइन फ्रॉड और अगर इसकी जांच हुई, तो पहले सवाल आपके ऊपर आएंगे।

2. बैंक और KYC सिस्टम भी धोखा खा सकते हैं कई बैंक अभी भी फोटो-आधारित पहचान सत्यापन करते हैं। AI जेनरेटेड कार्ड देखकर सिस्टम गलत पहचान को भी असली मान सकता है।