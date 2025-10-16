Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Now buy Samsung 50MP camera 4 years OS update cheapest 5G phone at just 7499 rupees Amazon diwali sale best deal

अब बस ₹7499 में खरीदें Samsung का 50MP कैमरा, 64GB ROM वाला 5G फोन, 4 साल रहेगा नया

संक्षेप: 50MP कैमरा, लंबी बैटरी और 5G सपोर्ट के साथ 8000 रुपए से कम में Samsung का फोन खरीदना चाहते हैं तो जान लीजिए अमेजन की खास दिवाली डील के बार में:

Thu, 16 Oct 2025 05:03 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Samsung Galaxy M06 5G at Lowest Price: अगर आप 5G स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं और बजट कम है, तो Samsung का ये बजट फोन अमेजन पर बेहद किफायती कीमत पर बेचा जा रहा है। हम यहां सैमसंग Galaxy M06 5G की बात कर रहे हैं ये फोन 50 मेगापिक्सल के रियर कैमरा, 5000mAh की बड़ी बैटरी जैसे शानदार फीचर्स के साथ आता है। तो आइए आपको बताते हैं इस फोन पर मिलने वाले डिस्काउंट और फीचर्स के बारे में:

Samsung Galaxy M06 5G पर जबरदस्त छूट

सैमसंग ने अपने बजट 5G स्मार्टफोन Galaxy M06 5G के बेस वैरिएंट को 9,999 रुपए में लॉन्च किया है। लेकिन अभी यह फोन अमेजन की दिवाली सेल में 2,500 रुपए के सीधे डिस्काउंट के 7499 रुपए में खरीदने के लिए उपलब्ध है। आप फोन को आप Blazing Black और Sage Green कलर ऑप्शंस में खरीद सकते हैं।

अगर आप इसे और सस्ते में लेना चाहते हैं, तो अमेजन पे से पेमेंट कर 224 रुपए का कैशबेक पा सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करके ₹4,000 तक की अतिरिक्त छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर Galaxy M06 5G को बेहद कम दाम में खरीदा जा सकता है।

Samsung Galaxy M06 5G की खासियतें

सैमसंग के इस फोन में 6.7-इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट और 800 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। प्रदर्शन के लिए इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर है, जो रोजमर्रा के काम और मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। सॉफ्टवेयर के मामले में यह फोन Android 15 आधारित One UI 7.0 पर चलता है।

पावर बैकअप के लिए डिवाइस में 5000mAh की बैटरी है, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। स्टोरेज बढ़ाने के लिए microSD कार्ड स्लॉट का भी विकल्प दिया गया है। कैमरा की बात करें तो फोन के पीछे डुअल कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP प्राइमरी सेंसर और 2MP डेप्थ सेंसर शामिल हैं। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP फ्रंट कैमरा मौजूद है। सुरक्षा के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है।

कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टफोन चार साल तक के OS और सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ आएगा, जिससे यह लंबे समय तक अप-टू-डेट बना रहेगा। कुल मिलाकर, Samsung Galaxy M06 5G अपने बजट में एक शानदार डील साबित हो सकता है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
