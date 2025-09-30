अब सिर्फ ₹349 में खरीदें 12 घंटे तक प्लेबैक, स्प्लैश प्रूफ बॉडी, शानदार बास वाला Bluetooth Speaker Now buy cheapest Bluetooth Speaker at just 349 rupees with up to 12 hours of playback splash proof body great bass, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़

अब सिर्फ ₹349 में खरीदें 12 घंटे तक प्लेबैक, स्प्लैश प्रूफ बॉडी, शानदार बास वाला Bluetooth Speaker

TecSox ने लॉन्च किया Blast Pro 10W पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, जिसको आप सिर्फ 349 रुपए में खरीद सकते हैं। जानें इसकी 12 घंटे बैटरी, स्प्लैश-प्रूफ डिज़ाइन और ऑडियो फीचर्स।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 12:56 PM
Best Bluetooth Speakers: ऑडियो बाजार में बजट सेगमेंट में TecSox ने अपनी छाप छोड़ने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने अपना नया पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर TecSox Blast Pro पेश किया है। जो 10W के साउंड और आकर्षक फीचर्स के साथ आता है। इस स्पीकर की कीमत बहुत ही कम रखी गई है इसे सिर्फ 349 रुपए में लॉन्च किया गया है। Blast Pro डिज़ाइन में कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश है इसे स्टडी टेबल पर, बैग में या पिकनिक मैट पर आसानी से रखा जा सकता है। कंपनी का दावा है कि यह स्पीकर स्प्लैश-प्रूफ (जल छींटों से सुरक्षित) बिल्ड के साथ आता है, जिससे बारिश या पानी की बूंदों में भी काम कर सकता है। यह स्पीकर उन यूजर्स के लिए एक किफायती ऑप्शन हो सकता है, जो बड़े दाम वाले स्पीकर्स नहीं चाहते लेकिन बेसिक ऑडियो की जरूरत है।

TecSox Blast Pro स्पीकर की कीमत और उपलब्धता

TecSox Blast Pro स्पीकर की कीमत 349 रुपए है, जो इसे बजट ऑडियो सेगमेंट में एक बहुत ही किफायती डील बनाती है। यह स्पीकर TecSox की आधिकारिक वेबसाइट tecsox.com पर उपलब्ध है और कुछ सीमित स्टॉक्स में जारी किया गया है।

TecSox Blast Pro Bluetooth के फीचर्स

TecSox Blast Pro स्पीकर के मुख्य फीचर्स इस प्रकार हैं:

10W ऑडियो आउटपुट: यह स्पीकर 10 वॉट की शक्ति देता है, जिससे यह मध्यम कमरे या बाहरी उपयोग में पर्याप्त आवाज दे सकता है।

12 घंटे की प्लेबैक टाइम: एक बार चार्ज करने पर यह स्पीकर लगभग 12 घंटे तक म्यूजिक चला सकता है। इसकी बैटरी लाइफ इसे पिकनिक, यात्रा या आउटडोर गतिविधियों के लिए उपयुक्त बनाती है।

वॉल्यूम और टोन कंट्रोल: यूजर वॉल्यूम और टोन (बास/ट्रेबल) को अपनी पसंद के अनुसार समायोजित कर सकते हैं, जिससे साउंड कस्टमाइजेशन आसान हो जाती है।

स्प्लैश-प्रूफ डिज़ाइन: यह स्पीकर हल्की पानी की छींटों और पसीने से सुरक्षित है, जिससे बाथरूम, आउटडोर या किनारे के उपयोग में बेहतर प्रदर्शन दे सकता है।

