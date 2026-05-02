नहीं बेचा पाओगे Laptop, अगर नहीं है USB-C पोर्ट, इस देश में नया नियम लागू
दिसंबर 2024 से, EU में बेचे जाने वाले फोन, टैबलेट, डिजिटल कैमरे, हेडफोन, हेडसेट, वीडियो गेम कंसोल, पोर्टेबल स्पीकर, ई-रीडर, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, पोर्टेबल नेविगेशन सिस्टम और ईयरबड्स USB-C चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ रहे हैं। अब लैपटॉप के लिए भी इस नियम को लागू कर दिया है।
अगर Laptop में चार्जिंग के लिए USB-C पोर्ट नहीं होगा, तो उस बेचा नहीं जा सकेगा। लैपटॉप बनाने वाली कंपनियों को यह फरमान यूरोपीय संघ ने सुनाया है। ईयू लंबे समय से यूएसबी टाइप-सी पोर्ट को यूनिवर्सल पोर्ट बनाने पर जोर दे रही है। हालांकि, यह कोई नया नियम नहीं है। दिसंबर 2024 से, EU में बेचे जाने वाले मोबाइल फोन, टैबलेट, डिजिटल कैमरे, हेडफोन, हेडसेट, वीडियो गेम कंसोल, पोर्टेबल स्पीकर, ई-रीडर, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, पोर्टेबल नेविगेशन सिस्टम और ईयरबड्स USB-C चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ रहे हैं।
सम्बंधित सुझाव
42% OFF
ASUS TUF A15, AMD Ryzen 7 7445HS, Gaming Laptop(RTX 3050-4GB/75W TGP/16GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6"/144Hz/Backlit Keyboard/48Whrs/Win11/MS Office24/Graphite Black/2.3 Kg) FA506NCG-HN200WS
- ASUS TUF A15
- AMD Ryzen 7 7445HS
- Gaming Laptop(RTX 3050-4GB/75W TGP/16GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6"/144Hz/Backlit Keyboard/48Whrs/Win11/MS Office24/Graphite Black/2.3 Kg) FA506NCG-HN200WS
₹69490₹120000
खरीदिये
21% OFF
ASUS Zenbook S16, AMD Ryzen AI 7 Octa Core 350, 24GB,1TB,16" Touch Screen, 3K OLED, Windows 11,M365 Basic(1Yr)*,Office24,Scandinavian White,1.5 Kg,UM5606KA-RJ108WS,Next-Gen AI Laptop,Copilot+
- ASUS Zenbook S16
- AMD Ryzen AI 7 Octa Core 350
- 24GB
₹134990₹170990
खरीदिये
11% OFF
MSI Crosshair A16, AMD 8th Gen. Ryzen 9 8940HX, 41cm QHD+ 240Hz Gaming Laptop (16GB/1TB NVMe SSD/Windows 11 Home/NVIDIA GeForce RTX 5060, GDDR7 8GB/Cosmos Gray/2.5Kg) D8WFKG-035IN
- MSI Crosshair A16
- AMD 8th Gen. Ryzen 9 8940HX
- 41cm QHD+ 240Hz Gaming Laptop (16GB/1TB NVMe SSD/Windows 11 Home/NVIDIA GeForce RTX 5060
₹159990₹179990
खरीदिये
14% OFF
HP Omen, Intel Core i7-14650HX 14th Gen, 8GB RTX 5050, 24GB DDR5(Upgradeable) 1TB SSD, 165Hz, 2k WUXGA, 3ms, 400 nits, 16''/40.6cm, Win11, M365* Office24, Black, 2.43kg, am0241TX, RGB Gaming Laptop
- HP Omen
- Intel Core i7-14650HX 14th Gen
- 8GB RTX 5050
₹140990₹162996
खरीदिये
22% OFF
HP 15 (2025), Intel Core i5 13th Gen 1334U - (32 GB/512 GB SSD/Intel Iris Xe Graphics/Windows 11 Pro) Thin and Light Business Laptop/15.6" FHD Display/Fingerprint Reader/Ash Grey/1.5 kg/MS Office 2021
- HP 15 (2025)
- Intel Core i5 13th Gen 1334U - (32 GB/512 GB SSD/Intel Iris Xe Graphics/Windows 11 Pro) Thin and Light Business Laptop/15.6" FHD Display/Fingerprint Reader/Ash Grey/1.5 kg/MS Office 2021
₹70990₹90990
खरीदिये
यह कदम यूरोपीय आयोग के निर्देश 2022/2380 के तहत उठाया गया, जिसने EU के रेडियो इक्विपमेंट रूल्स में संशोधन करके कई तरह के पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए एक कॉमन चार्जिंग सॉल्यूशन तैयार किया। EU में बेचे जाने वाले सभी नए डिवाइस (मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस) के लिए USB-C चार्जिंग अनिवार्य कर दी गई।
लैपटॉप के लिए मिला था एक्सटेंशन
इससे पहले, लैपटॉप को उनकी ज्यादा पावर की जरूरत और मैन्युफैक्चरर्स द्वारा जरूरी तकनीकी बदलावों के कारण 28 अप्रैल, 2026 तक का एक्सटेंशन दिया गया था। वह डेडलाइन अब गुजर चुकी है, और अब EU में बिकने वाले सभी नए लैपटॉप USB-C चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएंगे।
यह कदम ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने, ई-वेस्ट कम करने और ग्राहकों को बिना चार्जर के नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने की सुविधा देने के लिए उठाया गया है (अगर उनके पास पहले से चार्जर मौजूद है)। इसका मतलब है कि आप अपने मोबाइल फोन और इसी तरह के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक ही USB-C चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, हालांकि, ग्राहकों को अभी भी यह जांचने की जरूरत पड़ सकती है कि कोई चार्जर या केबल किसी खास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए उपयुक्त है या नहीं, खासकर ज्यादा पावर वाली मशीनों के लिए।
सम्बंधित सुझाव
17% OFF
HP Omen, AMD Ryzen AI 7 350, 8GB RTX 5050, 24GB DDR5(Upgradeable) 1TB SSD, 165Hz, 2k WUXGA, 3ms, 400 nits, 16'(40.6cm) Win11, M365* Office24, Black, 2.44kg, ap0165AX, RGB, AI Gaming Laptop
- HP Omen
- AMD Ryzen AI 7 350
- 8GB RTX 5050
₹134990₹162996
खरीदिये
19% OFF
HP 14, Intel Core Ultra 7 155H (16GB DDR5, 1TB SSD), Micro-Edge, Anti-Glare, FHD, 14''/35.6cm, Win11, M365* Office24, Silver, 1.4kg, ep1152TU, FHD Camera, Backlit Laptop
- HP 14
- Intel Core Ultra 7 155H (16GB DDR5
- 1TB SSD)
₹82990₹101890
खरीदिये
19% OFF
Alienware 18 Area-51 Gaming Laptop, AI Enabled Core Ultra 9 275HX Proc, 32GB DDR5, 2TB SSD, RTX 5080 16GB GDDR7 Graphics, 18.0" WQXGA 300Hz 500 nits Display, Liquid Teal Color, Win 11 + MSO'24,4.34kg
- Alienware 18 Area-51 Gaming Laptop
- AI Enabled Core Ultra 9 275HX Proc
- 32GB DDR5
₹423990₹525585
खरीदिये
25% OFF
acer Nitro V 15, Intel core i7-13th Gen 13620H,NVIDIA GeForce RTX - 5050 8GB, 16 GB,512 GB,Full HD IPS,15.6"/39.62 cm,165 Hz, Win 11 Home, Obsidian Black, 2.113 kg, ANV15-52, Amber KB,Gaming Laptop
- acer Nitro V 15
- Intel core i7-13th Gen 13620H
- NVIDIA GeForce RTX - 5050 8GB
₹93990₹125599
खरीदिये
18% OFF
ASUS Gaming V16 (2025) 14th Gen,Intel Core 7 240H Gaming Laptop (RTX 4050-6GB/16GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/16/144Hz/M365*/Office Home 2024, Matte Black,1.95 Kg),V3607VU-RP275WS
- ASUS Gaming V16 (2025) 14th Gen
- Intel Core 7 240H Gaming Laptop (RTX 4050-6GB/16GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/16/144Hz/M365*/Office Home 2024
- Matte Black
₹92990₹113990
खरीदिये
इस नियम का ऐप्पल ने खुलकर विरोध किया था
ऐप्पल ने EU के USB-C नियम का खुलकर विरोध किया। दरअसल, ऐप्पल ने पहले अपने सभी डिवाइस में लाइटनिंग पोर्ट का इस्तेमाल किया था, जो ऐप्पल का प्रोपराइटर कनेक्टर था। EU के कॉमन चार्जर निर्देश के प्रस्ताव आने पर ऐप्पल ने आधिकारिक बयानों में कहा कि एक सिंगल प्रकार के कनेक्टर को अनिवार्य करना इनोवेशन को रोक देगा, बजाय इसे बढ़ावा देने के। कंपनी का तर्क था कि सख्त नियम उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाएगा, यूरोप और दुनियाभर में, क्योंकि यह तकनीकी प्रगति को सीमित कर देगा।
ऐप्पल ने नियम का मजाक उड़ाया था
ऐप्पल ने यह भी दावा किया कि ऐसा नियम अनावश्यक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ा सकता है, जबकि EU का कहना था कि यह वेस्ट कम करेगा। कंपनी ने ईयू अधिकारियों और लॉ मेकर के साथ लॉबिंग और चर्चाओं में भी अपना पक्ष रखा, जहां उसने वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स (जैसे पहले Micro-USB के लिए हुए समझौते) को बेहतर विकल्प बताया। ऐप्पल शुरुआत में EU के इस कदम का मजाक उड़ाती थी और इसे अस्वीकार करती रही, लेकिन अंत में नियम पास होने के बाद iPhone 15 सीरीज में USB-C अपनाकर इस नियम का पालन करने का रास्ता चुना। कुल मिलाकर, ऐप्पल का विरोध मुख्य रूप से लाइटनिंग इकोसिस्टम की सुरक्षा और अपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी को बनाए रखने के इरादे से था, जो EU नियम से सबसे ज्यादा प्रभावित होता।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।