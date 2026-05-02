नहीं बेचा पाओगे Laptop, अगर नहीं है USB-C पोर्ट, इस देश में नया नियम लागू

May 02, 2026 05:56 pm IST

दिसंबर 2024 से, EU में बेचे जाने वाले फोन, टैबलेट, डिजिटल कैमरे, हेडफोन, हेडसेट, वीडियो गेम कंसोल, पोर्टेबल स्पीकर, ई-रीडर, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, पोर्टेबल नेविगेशन सिस्टम और ईयरबड्स USB-C चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ रहे हैं। अब लैपटॉप के लिए भी इस नियम को लागू कर दिया है।

अगर Laptop में चार्जिंग के लिए USB-C पोर्ट नहीं होगा, तो उस बेचा नहीं जा सकेगा। लैपटॉप बनाने वाली कंपनियों को यह फरमान यूरोपीय संघ ने सुनाया है। ईयू लंबे समय से यूएसबी टाइप-सी पोर्ट को यूनिवर्सल पोर्ट बनाने पर जोर दे रही है। हालांकि, यह कोई नया नियम नहीं है। दिसंबर 2024 से, EU में बेचे जाने वाले मोबाइल फोन, टैबलेट, डिजिटल कैमरे, हेडफोन, हेडसेट, वीडियो गेम कंसोल, पोर्टेबल स्पीकर, ई-रीडर, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, पोर्टेबल नेविगेशन सिस्टम और ईयरबड्स USB-C चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ रहे हैं।

यह कदम यूरोपीय आयोग के निर्देश 2022/2380 के तहत उठाया गया, जिसने EU के रेडियो इक्विपमेंट रूल्स में संशोधन करके कई तरह के पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए एक कॉमन चार्जिंग सॉल्यूशन तैयार किया। EU में बेचे जाने वाले सभी नए डिवाइस (मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस) के लिए USB-C चार्जिंग अनिवार्य कर दी गई।

लैपटॉप के लिए मिला था एक्सटेंशन इससे पहले, लैपटॉप को उनकी ज्यादा पावर की जरूरत और मैन्युफैक्चरर्स द्वारा जरूरी तकनीकी बदलावों के कारण 28 अप्रैल, 2026 तक का एक्सटेंशन दिया गया था। वह डेडलाइन अब गुजर चुकी है, और अब EU में बिकने वाले सभी नए लैपटॉप USB-C चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएंगे।

यह कदम ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने, ई-वेस्ट कम करने और ग्राहकों को बिना चार्जर के नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने की सुविधा देने के लिए उठाया गया है (अगर उनके पास पहले से चार्जर मौजूद है)। इसका मतलब है कि आप अपने मोबाइल फोन और इसी तरह के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक ही USB-C चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, हालांकि, ग्राहकों को अभी भी यह जांचने की जरूरत पड़ सकती है कि कोई चार्जर या केबल किसी खास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए उपयुक्त है या नहीं, खासकर ज्यादा पावर वाली मशीनों के लिए।

इस नियम का ऐप्पल ने खुलकर विरोध किया था ऐप्पल ने EU के USB-C नियम का खुलकर विरोध किया। दरअसल, ऐप्पल ने पहले अपने सभी डिवाइस में लाइटनिंग पोर्ट का इस्तेमाल किया था, जो ऐप्पल का प्रोपराइटर कनेक्टर था। EU के कॉमन चार्जर निर्देश के प्रस्ताव आने पर ऐप्पल ने आधिकारिक बयानों में कहा कि एक सिंगल प्रकार के कनेक्टर को अनिवार्य करना इनोवेशन को रोक देगा, बजाय इसे बढ़ावा देने के। कंपनी का तर्क था कि सख्त नियम उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाएगा, यूरोप और दुनियाभर में, क्योंकि यह तकनीकी प्रगति को सीमित कर देगा।