अब ट्रेडिंग करेगा AI, शेयर मार्केट में लगाएगा पैसा, इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी सुविधा

Robinhood, जो अमेरिका का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ने एक ऐसा फीचर जोड़ा है जिससे यूजर्स AI एजेंट्स के जरिए इक्विटीज खरीद या बेच सकते हैं। रॉबिनहुड का कहना है कि आप Claude से लेकर ChatGPT तक, किसी भी थर्ड-पार्टी AI एजेंट का इस्तेमाल करके प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करवा सकते हैं।

हर कोई शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहता है, लेकिन ट्रेडिंग का हुनर हर किसी के पास नहीं होता। आपको बाजार के हालात समझने होते हैं, इंडस्ट्री में हो रही उथल-पुथल पर पैनी नजर रखनी होती है। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपमें जोखिम उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन अब AI शेयर मार्केट में आपका पैसा लगाके आपको मालामाल कर सकता है। दरअसल, Robinhood, जो अमेरिका का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लोगों को ट्रेडिंग में AI की मदद लेने की सुविधा दे रहा है। कैसे होगा काम, चलिए बताते हैं…

अपने लेटेस्ट अपडेट में, रॉबिनहुड ने एक ऐसा फीचर जोड़ा है जिससे यूजर्स AI एजेंट्स के जरिए इक्विटीज खरीद या बेच सकते हैं। रॉबिनहुड का कहना है कि असल में, आप Claude से लेकर ChatGPT तक, किसी भी थर्ड-पार्टी AI एजेंट का इस्तेमाल करके इस प्लेटफॉर्म पर अपने लिए ट्रेडिंग करवा सकते हैं। अब, आप इन कामों के लिए AI पर भरोसा करते हैं या नहीं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है।

शेयर में आपका पैसा लगाएगा AI अगर आप रॉबिनहुड पर ट्रेडिंग के लिए AI का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं, तो आपको सबसे पहले एक खास 'एजेंटिक ट्रेडिंग अकाउंट' खोलना होगा। प्लेटफॉर्म के मुताबिक, यह अकाउंट आपके मेन अकाउंट से अलग होता है। AI एजें, जैसे Claude, ChatGPT और इसी तरह के दूसरे AI, इस एजेंटिक अकाउंट से जुड़कर आपकी तरफ से शेयर खरीद या बेच सकते हैं।

AI द्वारा आपके फाइनेंस को संभालने के जोखिम को देखते हुए, रॉबिनहुड ने कुछ सुरक्षा उपाय भी किए हैं। यूजर्स किसी भी समय ऑटोमैटिक ट्रेडिंग को रोक सकेंगे और जब चाहें, अपने एजेंट्स द्वारा की गई ट्रेड्स का प्रीव्यू देख सकेंगे। रॉबिनहुड का कहना है कि जब कोई AI एजेंट कोई एक्शन लेगा, तो आपको रियल-टाइम एक्टिविटी फीड और पुश नोटिफिकेशन भी मिलेंगे, और एक-टैप डिस्कनेक्ट ऑप्शन से एजेंट का एक्सेस तुरंत खत्म हो जाएगा।

शुरुआत में, एजेंटिक ट्रेडिंग केवल इक्विटी तक ही सीमित है। हालांकि, कंपनी को उम्मीद है कि बाद में वह इस फीचर का विस्तार ऑप्शंस, क्रिप्टोकरेंसी, इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स और प्रेडिक्शन मार्केट्स तक करेगी।

क्रेडिट कार्ड से आपके लिए खरीदारी करेगा AI बात यहीं खत्म नहीं हुई है। रॉबिनहुड ने रॉबिनहुड Gold Card होल्डर्स के लिए एक 'Agentic' क्रेडिट कार्ड फीचर भी लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म का कहना है कि यह AI एजेंट आपके क्रेडिट कार्ड को एक्सेस कर सकता है और आपके द्वारा तय की गई लिमिट के अंदर खरीदारी कर सकता है।

आप अपने कार्ड से कोई भी खरीदारी किए जाने से पहले, मैनुअल अप्रूवल की सुविधा ऑन कर सकेंगे। कंपनी का कहना है कि एजेंट्स का इस्तेमाल ऐसी खरीदारी के लिए किया जा सकता है, जैसे कि कॉन्सर्ट के टिकट बिक जाने से पहले उन्हें खरीदना, या जब चीजों की कीमतें एक तय सीमा से नीचे गिर जाएं, तब उन्हें खरीदना।

इसके अलावा भी कुछ और स्थितियां हो सकती हैं। आप किसी एजेंट से कह सकते हैं कि अगर डिजाइनर स्नीकर्स की कीमत एक तय सीमा, जैसे 20,000 रुपये से नीचे गिर जाए, तो वह आपके लिए एक खास साइज के स्नीकर्स खरीद ले; या फिर, जब आपकी पसंद का कोई स्लॉट खाली हो, तो किसी ऐसे रेस्टोरेंट में बुकिंग करवा दे जहां बुकिंग मिलना मुश्किल होता है।

सुरक्षा उपायों के बावजूद, रॉबिनहुड का कहना है कि उनके AI एजेंट जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए यूजर्स ही जिम्मेदार रहेंगे। कंपनी ने यह भी चेतावनी दी कि "AI बेस्ड स्ट्रैटजी कुछ खास बाजार स्थितियों में खराब प्रदर्शन कर सकती हैं, तेजी से बदल सकती हैं, और उन्हें रियल-टाइम में मॉनिटर करना या रोकना मुश्किल हो सकता है।"