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फोन खरीदना महंगा, 5000 रुपये तक बढ़ जाएंगे इन पॉपुलर स्मार्टफोन्स के दाम, देखें लिस्ट

Apr 30, 2026 09:56 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Nothing  अपने तीन पॉपुलर स्मार्टफोन की कीमतों में 5,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। इस लिस्ट में Nothing Phone 4a Pro, Nothing Phone 4a और Nothing Phone 3a lite मॉडल शामिल हैं। बढ़ोतरी के बाद कितनी हो जाएगी इनकी कीमत, देखें लिस्ट

फोन खरीदना महंगा, 5000 रुपये तक बढ़ जाएंगे इन पॉपुलर स्मार्टफोन्स के दाम, देखें लिस्ट

Nothing का स्मार्टफोन खरीदना अब आपको महंगा पड़ सकता है। एक लीक रिपोर्ट के अनुसार, नथिंग अपने चुनिंदा स्मार्टफोन की कीमतों में 5,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। इस लिस्ट में Nothing Phone 4a Pro, Nothing Phone 4a और Nothing Phone 3a lite मॉडल शामिल हैं। एक टिप्स्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कीमत में बढ़ोतरी की जानकारी दी है। टिप्स्टर ने एक इमेज भी पोस्ट की है जिसमें अलग-अलग मॉडल की वेरिएंट वाइज कीमतों (नई/पुरानी) की लिस्ट दी है।

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कहा जा रहा है कि नई कीमतें 1 मई से केवल नए स्टॉक पर ही लागू होंगी। पुराना स्टॉक अभी भी पुरानी कीमतों पर ही मिलेगा, लेकिन स्टॉक खत्म होने तक। इसके बाद, नए स्टॉक की कीमतें बढ़ जाएंगी। अगर आप भी नथिंग का फोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो तुरंत अपना फोन पुरानी कीमत में बुक कर लीजिए। Nothing Phone 4a Pro, Nothing Phone 4a ने मार्च 2026 में डेब्यू किया था, जबकि Phone 3a lite अक्टूबर 2025 में आया था।

Nothing अपने इन स्मार्टफोन की क़ीमतें 5,000 रुपये तक बढ़ाएगा, नीचे देखें लिस्ट:

nothing phone price hike

Nothing Phone 4a Pro

8+128GB मॉडल की पुरानी कीमत 39,999 रुपये है। इसकी नई कीमत 44,999 रुपये होगी। कीमत में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी।

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8+256GB मॉडल की पुरानी कीमत 42,999 रुपये है। इसकी नई कीमत 47,999 रुपये होगी। कीमत में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी।

12+256GB मॉडल की पुरानी कीमत 45,999 रुपये है। इसकी नई कीमत 50,999 रुपये होगी। कीमत में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी।

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Nothing Phone 4a

8+128GB मॉडल की पुरानी कीमत 31,999 रुपये है। इसकी नई कीमत 34,999 रुपये होगी। कीमत में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी।

8+256GB मॉडल की पुरानी कीमत 34,999 रुपये है। इसकी नई कीमत 37,999 रुपये होगी। कीमत में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी।

12+256GB मॉडल की पुरानी कीमत 37,999 रुपये है। इसकी नई कीमत 40,999 रुपये होगी। कीमत में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी।

Nothing Phone 3a lite

8+128GB मॉडल की पुरानी कीमत 24,999 रुपये है। इसकी नई कीमत 27,999 रुपये होगी। कीमत में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी।

8+256GB मॉडल की पुरानी कीमत 26,999 रुपये है। इसकी नई कीमत 29,999 रुपये होगी। कीमत में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी।

Nothing Phone 4a Pro की खासियत

Nothing Phone 4a Pro एक डुअल सिम फोन है। इसमें 6.83-इंच का 1.5K पिक्सेल रिजॉल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है, जो 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 5000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 2500 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन देता है। Snapdragon 7 en 4 चिपसेट से लैस इस फोन में 12GB तक की LPDDR5x रैम और 256GB तक की UFS 3.1 स्टोरेज है। फोन में 50W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,400mAh बैटरी है, जिसे 0-100 फीसदी चार्ज होने में 64 मिनट लगते हैं। धूल और पानी से बचाव के लिए IP65 रेटिंग के साथ आता है।

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Glyph Bar के बजाय, Nothing Phone 4a Pro में एक बड़ा Glyph Matrix इंटरफेस दिया गया है, जिसमें 137 मिनी-LEDs लगी हैं और यह 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है। यह Glyph Toys को सपोर्ट करता है, जिससे बैटरी, टाइमर, डिजिटल घड़ी, सोलर पाथ और Glyph Mirror दिखाए जा सकते हैं। कैमरे की बात करें तो, Nothing Phone 4a Pro में पीछे की तरफ तीन कैमरों का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 50-मेगापिक्सल का है और इसमें Sony LYT-700c सेंसर और OIS लगा है। इसमें 50-मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी है, जो 140x तक "Ultra Zoom" सपोर्ट करता है, और साथ ही 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी है। इसमें सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सेल कैमरा है।

टिप्स्टर का ट्वीट

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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