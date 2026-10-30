Nothing अगले साल लॉन्च करेगा 6 से ज्यादा स्मार्टफोन, कंपनी ने किया बड़ा ऐलान
Nothing ने 2027 में छह से ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च करने का प्लान बनाया है। कंपनी दिल्ली में Co-Creation Program आयोजित करेगी, जहां चुनिंदा यूजर्स को अपकमिंग स्मार्टफोन्स का प्रीव्यू मिलेगा।
स्मार्टफोन ब्रैंड Nothing ने अगले साल यानी 2027 के लिए अपनी बड़ी तैयारी का खुलासा कर दिया है। कंपनी अगले साल 2026 के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च करने की योजना बना रही है। Nothing India के को-फाउंडर और प्रेसिडेंट Akis Evangelidis ने इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही कंपनी दिल्ली में एक खास Co-Creation Program आयोजित करने जा रही है, जहां Nothing के कम्युनिटी मेंबर्स को आने वाले स्मार्टफोन्स की झलक देखने का मौका मिलेगा। यही नहीं, यूजर्स इन डिवाइसेज को लेकर अपनी राय और सजेशंस भी कंपनी के साथ शेयर कर सकेंगे।
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Akis Evangelidis ने 30 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए कंपनी की 2027 की स्मार्टफोन लॉन्च योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कंपनी अगले साल अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार करेगी और 2026 के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा स्मार्टफोन मार्केट में उतारेगी।
इस साल लॉन्च हुए तीन स्मार्टफोन
Nothing ने 2026 में भारत में तीन स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। इनमें Nothing Phone (4a), Nothing Phone (4a) Pro और Nothing Phone (4b) शामिल हैं। ऐसे में कंपनी की नई घोषणा के मुताबिक, 2027 में छह से ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च किए जा सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन स्मार्टफोन्स के नाम, फीचर्स या लॉन्च डेट्स का खुलासा नहीं किया है।
कंपनी का कहना है कि अगले साल वह अलग-अलग सेगमेंट के ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को बेहतर बनाएगी। इससे यूजर्स को ज्यादा विकल्प मिलने की उम्मीद है।
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दिल्ली में होगा Nothing Co-Creation Program
Nothing अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने से पहले कम्युनिटी के सदस्यों को भी इस प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहती है। इसके लिए कंपनी जल्द ही दिल्ली के अपने भारतीय हेडक्वॉर्टर में Nothing Co-Creation Program आयोजित करेगी।
इस कार्यक्रम में कंपनी के चुनिंदा कम्युनिटी मेंबर्स को 2027 में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन्स का एक्सक्लूसिव प्रीव्यू दिया जाएगा। खास बात यह है कि इन यूजर्स को आने वाले डिवाइसेज को लेकर अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव देने का मौका भी मिलेगा। कंपनी इन सुझावों को अपने आगामी प्रोडक्ट्स के विकास में इस्तेमाल कर सकती है।
Nothing ने बताया है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीमित जगह उपलब्ध हैं। इच्छुक कम्युनिटी मेंबर्स Nothing Community की वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
2026 में फ्लैगशिप फोन लॉन्च नहीं करने का लिया था फैसला
Nothing ने इस साल अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लॉन्च नहीं करने का फैसला किया था। कंपनी के CEO और फाउंडर Carl Pei ने इसके पीछे RAM और स्टोरेज चिप्स की बढ़ती कीमतों को वजह बताया था। कंपोनेंट्स की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण स्मार्टफोन बनाने की लागत बढ़ रही है।
यही वजह रही कि कंपनी ने 2026 में कोई नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन पेश नहीं किया। फिलहाल Nothing Phone (3) कंपनी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन बना हुआ है। इसके अलावा कंपनी के सब-ब्रैंड CMF ने भी 2026 में कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।