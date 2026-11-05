Nothing ला रहा अपना पहला AI डिवाइस, इसमें नहीं होगी स्क्रीन; देखें पहली झलक

ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाले फोन और ईयरबड्स बनाने के बाद अब Nothing एक यूनिक डिवाइस पर काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि नथिंग अपना पहला AI डिवाइस तैयार कर रहा है और इसमें स्क्रीन नहीं होगा। कहा जा रहा है कि यह वॉयस रिकॉर्डर जैसा हो सकता है।

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अपने ट्रांसपेरेंट दिखने वाले स्मार्टफोन और ईयरबड्स के लिए पॉपुलर Nothing, इस दिसंबर में अपना पहला AI डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। 'नथिंग' के सीईओ कार्ल पेई ने हाल ही में एक्स पर इसकी लॉन्च टाइमलाइन के बारे में बताया और आने वाले गैजेट के बारे में कुछ हिंट भी दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस नए AI डिवाइस में स्क्रीन नहीं होगी और इसे सिर्फ एक और स्मार्टफोन ऐप के बजाय, एक डेडिकेटेड हार्डवेयर टूल के रूप में तैयार किया जा रहा है। कैसे काम करेगा नया डिवाइस, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

रिपोर्ट के अनुसार, नथिंग का नया प्रोडक्ट एक एम्बिएंट वॉयस रिकॉर्डर हो सकता है।

वर्कप्लेस में काफी काम आएगा य गैजेट फिलहाल इस डिवाइस का नाम क्या होगा, कब लॉन्च होगा और इसकी कीमत कितनी होगी, यह जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन टीजर जारी करके कंपनी ने यह जरूर हिंट दे दिया है कि नथिंग अब कुछ अलग लाने की तैयारी में है। स्क्रीनलेस डिजाइन को टीज करके, कंपनी ने यह साफ कर दिया है कि यूजर्स इसे बोलकर बातचीत कर सकेंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, घर के लिए कोई नॉर्मल स्मार्ट गैजेट बनाने के बजाय, 'नथिंग' का यह डिवाइस खास तौर पर प्रोफेशनल्स के लिए है, ताकि वे काम की जगह पर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। पेई ने बताया कि पर्सनल कंप्यूटर और स्मार्टफोन की तरह ही, AI भी आम घरों का हिस्सा बनने से पहले, सबसे पहले वर्कप्लेस पर अपनी जगह बनाएगा।

यह वॉयस रिकॉर्डर हो सकता है सीईओ ने साफ कहा कि इस नए प्रोडक्ट की खास खूबियों को सिर्फ एक स्टैंडअलोन फोन ऐप में नहीं डाला जा सकता। उन्होंने बताया कि मौजूदा एआई मॉडल अक्सर रोजमर्रा की सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी को समझ नहीं पाते।

उदाहरण के लिए, जब आप कॉफी पीते हुए कोई बेहतरीन विचार सुनते हैं या कोई ऐसी बात सुनते हैं जो आपके पूरे हफ्ते के रुके हुए काम को आगे बढ़ा सकती है, तो उसे नोट करने के लिए फोन निकालने से अक्सर वह स्वाभाविक पल खराब हो जाता है। अगर आप उसे नोट न करने का फैसला करते हैं, तो आमतौर पर दिन खत्म होने तक वह विचार ही भूल जाते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, नथिंग का नया प्रोडक्ट एक एम्बिएंट वॉयस रिकॉर्डर हो सकता है, जो बिना आपके काम में रुकावट डाले रोजमर्रा के पल खुद-ब-खुद रिकॉर्ड कर लेता है। यानी आप जो भी बातचीत करेंगे या आइडिया डिस्कस करेंगे, वो यह डिवाइस याद रखेगा। दिसंबर में लॉन्च होने से पहले आने वाले हफ्तों में इसकी और डिटेल्स सामने आ सकती है।

देखें कार्ल पेई का ट्वीट

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