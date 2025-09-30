मौका! 50MP सेल्फी कैमरा वाले Nothing फोन पर ₹30 हजार की छूट, लिमिटेड स्टॉक
नथिंग का पावरफुल कैमरा और फीचर्स वाला प्रीमियम स्मार्टफोन Nothing Phone (3) ग्राहकों को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। इस फोन को Amazon से सबसे सस्ते में ऑर्डर किया जा सकता है।
36% OFF
Nothing Phone 3
- 12 GB / 16 GB RAM
- 256 GB / 512 GB Storage
- 6.67 inches Display Size
₹54723₹84999
खरीदिये
अमेरिकी टेक ब्रैंड Nothing का प्रीमियम स्मार्टफोन ग्राहकों को लॉन्च प्राइस के मुकाबले बेहद सस्ते में खरीदने का मौका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर मिल रहा है। प्लेटफॉर्म पर Great Indian Festival Sale चल रही है और इस दौरान Nothing Phone (3) पर 30 हजार रुपये के करीब डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह फोन पहली बार इतनी कम कीमत पर मिल रहा है।
नथिंग डिवाइसेज की खासियत यह है कि इनमें ट्रांसपैरेंट डिजाइन और बैक पैनल पर खास LED पैनल मिलता है। इस मॉडल में एक छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है और डिजाइन के मामले में Nothing Phone (3) एकदम यूनीक है। इसमें बैक पैनल पर 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप और सामने भी 50MP फ्रंट कैमरा दिया गया है।
डिस्काउंट पर खरीदें Nothing Phone (3)
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर इस फोन को 51,435 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इस फोन के 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वेरियंट का ओरिजनल प्राइस 79,999 रुपये है। इस फोन के लिए SBI बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स से पेमेंट करने पर 1,250 रुपये तक एक्सट्रा छूट मिल सकती है। इस तरह कुल डिस्काउंट वैल्यू 30 हजार रुपये के करीब पहुंच जाती है और फोन 50 हजार रुपये के करीब कीमत पर खरीदा जा सकता है।
पुराने डिवाइस के बदले इसपर 46,700 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। फोन ब्लैक और वाइट कलर्स में उपलब्ध है।
ऐसे हैं Nothing Phone (3) के स्पेसिफिकेशंस
नथिंग फोन में 6.67 इंच का OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है और 4500nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसमें Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर के साथ NothingOS 3.5 दिया गया है। Nothing Phone (3) के बैक पैनल पर 50MP मेन, 50MP पेरीस्कोप टेलीफोटो और 50MP अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है।
डिवाइस 50MP सेल्फी कैमरा के साथ आता है और इसमें 5500mAh क्षमता वाली बैटरी 65W वायर्ड फास्ट चार्जिंग के साथ मिलती है। इसमें 15W वायरलेस चार्जिंग और 7.5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया जा रहा है।