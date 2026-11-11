बिना स्क्रीन वाला AI डिवाइस ला रहा नथिंग, कंपनी ने दिखाई पहली झलक, देखें Video

अपने ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाले स्मार्टफोन और ईयरबड्स के लिए पॉपुलर ब्रांड Nothing, अब अपना पहला AI डिवाइस लेकर आ रही है। इस एआई हार्डवेयर में स्क्रीन नहीं होगी। कंपनी ने इसका डिजाइन दिखाने के लिए एक वीडियो शेयर किया है।

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Nothing दुनियाभर में अपने यूनिक डिजाइन डिवाइस के लिए पॉपुलर है। पहले कंपनी ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाले फोन और ईयरबड्स लेकर आई, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब कंपनी एक ऐसा डिवाइस लेकर आ रही है जिसमें स्क्रीन ही नहीं है। खबर है कि नथिंग अगले महीने यानी दिसंबर अपना पहला "एआई-नेटिव" डिवाइस लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इसे सोशल मीडिया पर टीज करना शुरू कर दिया है लेकिन अभी तक इसके नाम का खुलासा नहीं किया है। कहा जा रहा है कि यह एक एआई-पावर्ड डिवाइस होगा, और इस कैटेगरी में पहले से ही कई ब्रांड्स एआई पेंडेंट, एआई पिन, एआई स्मार्ट ग्लास जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं। अब, कंपनी ने अपकमिंग एआई डिवाइस के डिजाइन की झलक दिखाने के लिए एक वीडियो टीजर शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि यह मेटल बॉक्स जैसा लग रहा है और इसमें एलईडी लाइट्स और एक फिजिकल बटन है।

खबर है कि नथिंग अगले महीने यानी दिसंबर अपना पहला AI डिवाइस लॉन्च करने वाली है।

वीडियो में सामने आई पहली झलक नथिंग के फाउंडर और सीईओ कार्ल पेई ने एक्स पर अपने पहले एआई डिवाइस की झलक दिखाने के लिए एक वीडियो टीजर शेयर किया है। उन्होंने लिखा, “Context doesn't live in a chat box”, जिसका मतलब यह हो सकता है कि लोग अभी एआई से बात करने के लिए चैटबॉट खोलते हैं, लेकिन यह नया डिवाइस शायद बिना चैटबॉट खोले ही काम करे। नथिंग का यह एआई-नेटिव डिवाइस बातचीत को याद रख सकेगा और पुरानी बातों के आधार पर जवाब दे सकेगा।

लाल-हरी एलईडी लाइट्स भी डिजाइन की बात करें तो, टीजर में आने वाले डिवाइस का फ्रंट लुक दिख रहा है, जिसमें मेटल केस और टेक्सचर्ड बॉडी है। इस AI हार्डवेयर में लाल और हरे रंग की, कैप्सूल के आकार वाली दो LED लाइटें भी हैं। इन LED के नीचे लाल बिंदी वाला एक सफेद बटन है, जो शायद रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए एक फिजिकल ट्रिगर का काम करता है। डिवाइस के कोने गोल हैं। टीजर को देखकर लगता है कि यह एक AI वॉयस रिकॉर्डर हो सकता है, जिसमें बातचीत के हिसाब से सटीक जानकारी देने के लिए एक इन-बिल्ट AI एजेंट दिया गया है।

दिसंबर में लॉन्च करेगी कंपनी पिछले सप्ताह अपने एक्स पोस्ट में, पेई ने बताया कि नथिंग का पहला "एआई-नेटिव डिवाइस" दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। यह कंफर्म है कि इस डिवाइस में स्क्रीन नहीं होगी। खबर यह भी है कि कंपनी एआई-पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस भी बना रही है।

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