बड़ा खुलासा: 31 जुलाई को आ रहा 60 मिनट में 60,000 लोगों की पसंद बनने वाले Nothing Phone का अपग्रेडेड फोन

यूके की स्मार्टफोन Nothing भारतीय बाजार में अपना पहला मिड-रेंज स्मार्टफोन Nothing Phone 2a को लॉन्च किया था। इस फोन को जबरदस्त रिस्पांस मिला। Nothing Phone 2a ने रिकॉर्ड सेल दर्ज की है। Nothing ने Phone 2a के 60 मिनट में 60,000 स्मार्टफोन बेच दिए हैं। अब कंपनी ने इसके अपग्रेडेड फोन Nothing Phone (2a) Plus की घोषणा कर दी है।