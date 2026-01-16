Flipkart Sale में Nothing स्मार्टफोन्स पर बंपर छूट! केवल ₹19999 से शुरू

संक्षेप: Nothing के Phone (3a) Lite और अन्य मॉडल्स Flipkart की Republic Day Sale 2026 में बड़ी छूट के साथ मिल रहे हैं। Phone (3a) Lite तो केवल 19,999 रुपये में मिल रहा है।

Jan 16, 2026 02:49 pm IST

लंदन की टेक कंपनी Nothing ने अपने स्मार्टफोन और एक्सेसरीज के लिए Republic Day Sale 2026 की घोषणा कर दी है। इस साल की सबसे बड़ी डील्स में कंपनी का नया Phone (3a) Lite शामिल है। इसके अलावा Phone (3a) Pro, CMF Phone 2 Pro और अन्य ऑडियो प्रोडक्ट्स पर भी बढ़िया ऑफर दिए गए हैं। यह सेल 17 जनवरी से 26 जनवरी, 2026 तक Flipkart पर चलेगी, जबकि Flipkart Plus ग्राहकों को 16 जनवरी से ही जल्दी एक्सेस मिलने लगा है।

Nothing Phone (3a) Lite पर ऑफर Phone (3a) Lite में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। इसमें Dimensity 7300 Pro 5G प्रोसेसर और 50 MP का मेन कैमरा है, जो 1/1.57 इंच Samsung सेंसर के साथ आता है। यह फोन 120 FPS BGMI गेमिंग को भी सपोर्ट करता है। खास बात यह है कि हाल ही में मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतों के बावजूद, Nothing ने Phone (3a) Lite के लिए रिपब्लिक डे सेल में 2,000 रुपये बैंक डिस्काउंट के बाद सिर्फ 19,999 रुपये की कीमत तय की है।

Nothing Phone (3a) Pro पर डील Phone (3a) Pro कंप्लीट Nothing एक्सपीरियंस ऑफर करता है। इसमें अपडेटेड डिजाइन, 6.77 इंच का ब्राइट AMOLED डिस्प्ले, Nothing OS 3.1, ट्रिपल कैमरा सिस्टम जिसमें ऑप्टिकल जूम शामिल है, Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट और फास्ट 50W चार्जिंग है। ऑफर्स के साथ इस फोन का सेल प्राइस 26,999 रुपये रखा गया है।