गजब ऑफर: ₹37,000 सस्ता हुआ 12GB रैम, चार 50MP कैमरे वाला Nothing का फ्लैगशिप फोन, जल्दी कर लें वरना खत्म हो जाएगा Stock
अनोखे डिजाइन और Glyph Interface वाला Nothing Phone (3) पर अमेजन पर 37,000 रुपए तक की सबसे बड़ी छूट मिल रही है। इतनी बड़ी कीमत कटौती के बाद यह फोन फिर से चर्चा में आ गया है और कई लोग इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी डील मान रहे हैं।
Nothing Phone (3) at Huge Price Cut: नोथिंग स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए शानदार मौका हो सकता है। कंपनी अपने प्रीमियम फ्लैगशिप Nothing Phone (3) ई-कॉमर्स साइट अमेजन पर बड़े डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है। यह स्मार्टफोन लॉन्च प्राइस से 37,000 रुपए सस्ते में बेचा जा रहा है। खास बात यह है कि Nothing Phone (3) अपने यूनिक डिजाइन, क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और दमदार कैमरा सिस्टम की वजह से लोगों के बीच काफी पॉपुलर है।
Nothing Phone (3) पर सबसे जबरदस्त डिस्काउंट
लॉन्च के समय Nothing Phone (3) के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपए थी। लेकिन अब फोन अमेजन पर 43,999 रुपए में मिल रहा है। आप फोन को ब्लैक और व्हाइट कलर में खरीद सकते हैं। यानी इस मॉडल पर ग्राहकों को करीब 36,000 रुपए तक का फायदा मिल रहा है। इच्छुक ग्राहक इसे Amazon से खरीद सकते हैं।
इसके साथ ही ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से फोन को 750 रुपए के बैंक छूट के साथ ख़रीदा जा सकता है।
Nothing Phone (3) के फीचर्स
Nothing Phone (3) में 6.67 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए फ्रंट में Gorilla Glass 7i और बैक पैनल पर Gorilla Glass Victus का इस्तेमाल किया गया है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जिसे 16GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है।
फोटोग्राफी के लिए इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फोन का मुख्य कैमरा 50MP का है, जो OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जो 3x ऑप्टिकल जूम और OIS सपोर्ट करता है। तीसरा कैमरा 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।
बैटरी की बात करें तो भारतीय वेरिएंट में 5500mAh की बैटरी दी गई है। यह 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और कंपनी के अनुसार फोन को 1% से 100% तक चार्ज होने में करीब 54 मिनट लगते हैं। इसके अलावा 15W वायरलेस चार्जिंग, 7.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और 5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट के मामले में भी कंपनी ने बड़ा वादा किया है। Nothing Phone (3) को 5 साल तक Android OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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