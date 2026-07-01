क्रिकेट फैन्स खुशखबरी, RCB एडिशन फोन ला रहा नथिंग; रैम, बैटरी, प्रोसेसर सब दमदार

Nothing Phone 4b स्मार्टफोन भारत में 7 जुलाई को लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले इसके कलर और वेरिएंट की डिटेल सामने आ गई है। अब कंपनी ने इसके RCB एडिशन को भी टीज कर दिया है, जो स्टैंडर्ड मॉडल के साथ उसी दिन लॉन्च होगा। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिे बताते हैं...

Nothing Phone 4b RCB Edition Variant Teased: नथिंग अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में नया डिवाइस जोड़ने के लिए तैयार है। Nothing Phone 4b अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होने वाला है। यह कंफर्म हो गया है कि Phone 4 सीरीज का यह नया फोन, कंपनी के नए एंट्री-लेवल फोन के तौर पर Nothing Phone 4a की जगह लेगा। कंपनी ने हाल ही में इस फोन का डिजाइन दिखाते हुए इसे नीले रंग के ऑप्शन में टीज किया था। यह भी कंफर्म हो गया है कि इस फोन में Qualcomm का कोई स्नैपड्रैगन चिपसेट होगा (हालांकि चिपसेट का मॉडल अभी नहीं बताया गया है)। अब, अपकमिंग Nothing Phone 4b के रैम, स्टोरेज कॉन्फिगरेशन और कलर ऑप्शन की जानकारी ऑनलाइन सामने आई है। कंपनी इस फोन का एक स्पेशल एडिशन भी लाने की तैयारी कर रही है।

इंस्टाग्राम पर कंपनी की एक पोस्ट से इस स्पेशल वर्जन की पुष्टि हो गई है। 'Nothing Phone 4b RCB Edition' के 7 जुलाई को लॉन्च होने की उम्मीद है।

Nothing Phone 4b के स्टोरेज वेरिएंट और कलर ऑप्शन (संभावित) एक्स पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर अभिषेक यादव ने बताया कि कंपनी 'नथिंग फोन 4b' को चार रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में लॉन्च करेगी। इसके अलावा, लीकर का दावा है कि यह फोन देश में तीन कलर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें हाल ही में टीज किया गया ब्लू कलर भी शामिल है। उनका यह भी दावा है कि कंपनी 'नथिंग फोन 4b' का एक स्पेशल एडिशन भी लॉन्च करने की योजना बना रही है।

यह हाल ही में आई उस रिपोर्ट के उलट है जिसमें बताया गया था कि Nothing Phone 4b भारत में 8GB+128GB और 8GB+256GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, इस फोन में ऑक्टा-कोर Snapdragon 6 Gen 4 चिपसेट होने की उम्मीद है। इसमें 6.7-इंच का AMOLED डिस्प्ले हो सकता है जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। Nothing Phone 4b में 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा हो सकता है। इसके अलावा, इसमें 5400mAh की बैटरी होने की भी बात कही जा रही है।

कंपनी ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि Nothing Phone 4b को भारत में 7 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे (IST) लॉन्च किया जाएगा। यह हैंडसेट देश में Flipkart के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। जैसा कि पहले बताया गया है, टेक कंपनी ने कंफर्म किया है कि Nothing Phone 4b कम से कम ब्लू कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।

इसके अलावा, यह कंफर्म हो गया है कि इसमें क्वालकॉम का कोई स्नैपड्रैगन चिपसेट होगा। डिजाइन की बात करें तो, Nothing Phone 4b में फ्लैट रियर पैनल और डुअल रियर कैमरा सिस्टम दिखाया गया है, जो पैनल के टॉप-लेफ्ट कॉर्नर पर लगा है।