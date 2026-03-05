Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Nothing Phone (4a) vs Phone (3a): नया फोन बेहतर या पैसे बचाने में समझदारी?

Mar 05, 2026 09:02 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Nothing Phone (4a) कंपनी के पिछले मॉडल Nothing Phone (3a) का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें नया प्रोसेसर, बेहतर डिस्प्ले और बड़ी बैटरी जैसे  सुधार किए गए हैं। आइए दोनों की तुलना करते हैं। 

Nothing Phone (4a) vs Phone (3a): नया फोन बेहतर या पैसे बचाने में समझदारी?

ब्रिटिश टेक ब्रैंड Nothing ने अपनी मिड-रेंज स्मार्टफोन सीरीज का नया मॉडल Nothing Phone (4a) लॉन्च किया है। यह कंपनी के पिछले मॉडल Nothing Phone (3a) का सक्सेसर है। दोनों ही फोन Nothing की खास पहचान- ट्रांसपेरेंट डिजाइन और Glyph LED लाइटिंग, के साथ आते हैं। हालांकि नया मॉडल कुछ बड़े अपग्रेड्स के साथ आया है, जिसमें प्रोसेसर, डिस्प्ले और बैटरी जैसे फीचर्स शामिल हैं। आइए देखें कि इन दोनों में क्या अंतर हैं और आपको नया फोन लेना चाहिए या पैसे बचाकर पिछले मॉडल के लिए जाना चाहिए।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Nothing Phone 4a Pro

Nothing Phone 4a Pro

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹39999

और जाने

discount

10% OFF

Vivo V70 5G

Vivo V70 5G

  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.83inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹50999

खरीदिये

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹36999

खरीदिये

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inches Display Size
amazon-logo

₹42999

खरीदिये

डिजाइन

दोनों स्मार्टफोन में Nothing का सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट बैक पैनल देखने को मिलता है। Phone (3a) में क्लासिक Glyph LED स्ट्रिप्स दी गई थीं, जो नोटिफिकेशन और कॉल आने पर अलग-अलग पैटर्न में जलती हैं। वहीं Phone (4a) में इस लाइटिंग सिस्टम को और बेहतर बनाया गया है। कंपनी ने इसमें नया Glyph इंटरफेस दिया है, जिससे नोटिफिकेशन और भी ज्यादा कस्टमाइजेबल हो जाते हैं। इसके अलावा नए फोन में कुछ नए कलर ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:Nothing Phone (4a) और (4a) Pro लॉन्च: नया Glyph इंटरफेस, इतनी है कीमत

डिस्प्ले

Phone (4a) के डिस्प्ले में अपग्रेड किया गया है। Phone (3a) में लगभग 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। वहीं Phone (4a) में भी 120Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED पैनल दिया गया है, लेकिन इसका रेजॉल्यूशन पहले से ज्यादा शार्प है। इससे वीडियो देखने और गेम खेलने का एक्सपीरियंस पहले से बेहतर हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

9% OFF

Nothing Phone (3a) Lite 5G

Nothing Phone (3a) Lite 5G

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹20836

₹22999

खरीदिये

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22998

₹26999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22998

₹26999

खरीदिये

discount

11% OFF

Realme Narzo 90

Realme Narzo 90

  • checkTitanium
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹16999

₹18999

खरीदिये

discount

1% OFF

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹21729

₹21999

खरीदिये

परफॉर्मेंस

Phone (3a) में Qualcomm का Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया था, जबकि Phone (4a) में नया Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट मिलता है। यह नया प्रोसेसर बेहतर CPU और GPU परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे मल्टीटास्किंग और गेमिंग के दौरान फोन ज्यादा स्मूद चल सकता है।

ये भी पढ़ें:iPhone 17e लॉन्च का असर! iPhone 16e हुआ सस्ता, 14000 रुपये की बड़ी छूट

कैमरा सेटअप

कैमरा की बात करें तो दोनों फोन में लगभग एक जैसा सेटअप देखने को मिलता है। Phone (3a) में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का टेलीफोटो कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया था। Phone (4a) में भी इसी तरह का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन कंपनी ने इमेज प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग में कुछ सुधार किए हैं, जिससे फोटो क्वॉलिटी बेहतर हो सकती है।

बैटरी

बैटरी के मामले में Phone (4a) को हल्का सा अपग्रेड मिला है। Phone (3a) में 5000mAh की बैटरी दी गई थी, जबकि नए मॉडल में इससे थोड़ी बड़ी 5400mAh बैटरी दी गई है। इसका मतलब है कि नए फोन में बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। इसके साथ ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी बरकरार रखा गया है।

ये भी पढ़ें:Samsung का 5G फोन ₹10 हजार से भी कम में, Flipkart पर मिल रही डील

सॉफ्टवेयर

सॉफ्टवेयर की बात करें तो Phone (3a) Android 15 पर बेस्ड Nothing OS पर चलता है, जबकि Phone (4a) को नए Android वर्जन वाले NothingOS 4.1 के साथ लॉन्च किया गया है। इसके साथ कंपनी लंबे समय तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देने का भी वादा कर रही है, जिससे फोन लंबे समय तक अपडेटेड रह सकता है।

कीमत

अगर कीमत की बात करें तो Phone (3a) भारत में लगभग 25 हजार रुपये की रेंज में मिल रहा है, जबकि नया Phone (4a) करीब 31 हजार रुपये से शुरू होता है। यानी नया मॉडल थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन इसमें बेहतर प्रोसेसर, बेहतर डिस्प्ले और बड़ी बैटरी जैसे अपग्रेड्स भी दिए गए हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

और पढ़ें
Nothing Smartphone Smartphones अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।