Nothing Phone (4a) vs Phone (3a): नया फोन बेहतर या पैसे बचाने में समझदारी?
Nothing Phone (4a) कंपनी के पिछले मॉडल Nothing Phone (3a) का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें नया प्रोसेसर, बेहतर डिस्प्ले और बड़ी बैटरी जैसे सुधार किए गए हैं। आइए दोनों की तुलना करते हैं।
ब्रिटिश टेक ब्रैंड Nothing ने अपनी मिड-रेंज स्मार्टफोन सीरीज का नया मॉडल Nothing Phone (4a) लॉन्च किया है। यह कंपनी के पिछले मॉडल Nothing Phone (3a) का सक्सेसर है। दोनों ही फोन Nothing की खास पहचान- ट्रांसपेरेंट डिजाइन और Glyph LED लाइटिंग, के साथ आते हैं। हालांकि नया मॉडल कुछ बड़े अपग्रेड्स के साथ आया है, जिसमें प्रोसेसर, डिस्प्ले और बैटरी जैसे फीचर्स शामिल हैं। आइए देखें कि इन दोनों में क्या अंतर हैं और आपको नया फोन लेना चाहिए या पैसे बचाकर पिछले मॉडल के लिए जाना चाहिए।
डिजाइन
दोनों स्मार्टफोन में Nothing का सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट बैक पैनल देखने को मिलता है। Phone (3a) में क्लासिक Glyph LED स्ट्रिप्स दी गई थीं, जो नोटिफिकेशन और कॉल आने पर अलग-अलग पैटर्न में जलती हैं। वहीं Phone (4a) में इस लाइटिंग सिस्टम को और बेहतर बनाया गया है। कंपनी ने इसमें नया Glyph इंटरफेस दिया है, जिससे नोटिफिकेशन और भी ज्यादा कस्टमाइजेबल हो जाते हैं। इसके अलावा नए फोन में कुछ नए कलर ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं।
डिस्प्ले
Phone (4a) के डिस्प्ले में अपग्रेड किया गया है। Phone (3a) में लगभग 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। वहीं Phone (4a) में भी 120Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED पैनल दिया गया है, लेकिन इसका रेजॉल्यूशन पहले से ज्यादा शार्प है। इससे वीडियो देखने और गेम खेलने का एक्सपीरियंस पहले से बेहतर हो सकता है।
परफॉर्मेंस
Phone (3a) में Qualcomm का Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया था, जबकि Phone (4a) में नया Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट मिलता है। यह नया प्रोसेसर बेहतर CPU और GPU परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे मल्टीटास्किंग और गेमिंग के दौरान फोन ज्यादा स्मूद चल सकता है।
कैमरा सेटअप
कैमरा की बात करें तो दोनों फोन में लगभग एक जैसा सेटअप देखने को मिलता है। Phone (3a) में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का टेलीफोटो कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया था। Phone (4a) में भी इसी तरह का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन कंपनी ने इमेज प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग में कुछ सुधार किए हैं, जिससे फोटो क्वॉलिटी बेहतर हो सकती है।
बैटरी
बैटरी के मामले में Phone (4a) को हल्का सा अपग्रेड मिला है। Phone (3a) में 5000mAh की बैटरी दी गई थी, जबकि नए मॉडल में इससे थोड़ी बड़ी 5400mAh बैटरी दी गई है। इसका मतलब है कि नए फोन में बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। इसके साथ ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी बरकरार रखा गया है।
सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर की बात करें तो Phone (3a) Android 15 पर बेस्ड Nothing OS पर चलता है, जबकि Phone (4a) को नए Android वर्जन वाले NothingOS 4.1 के साथ लॉन्च किया गया है। इसके साथ कंपनी लंबे समय तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देने का भी वादा कर रही है, जिससे फोन लंबे समय तक अपडेटेड रह सकता है।
कीमत
अगर कीमत की बात करें तो Phone (3a) भारत में लगभग 25 हजार रुपये की रेंज में मिल रहा है, जबकि नया Phone (4a) करीब 31 हजार रुपये से शुरू होता है। यानी नया मॉडल थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन इसमें बेहतर प्रोसेसर, बेहतर डिस्प्ले और बड़ी बैटरी जैसे अपग्रेड्स भी दिए गए हैं।
