Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

कंफर्म, इतने पावरफुल प्रोसेसर से लैस होगा Nothing Phone (4a), 12GB रैम के साथ आएगा फोन

Feb 12, 2026 11:58 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Nothing तेजी से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रहा है। अब कंपनी अपने नए फोन के तौर पर Nothing Phone (4a) को लॉन्च करने की तैयारी में है। नथिंग ने अपने अगले मिडरेंज फोन के लिए स्टेज तैयार करना शुरू कर दिया है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Nothing तेजी से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रहा है। अब कंपनी अपने नए फोन के तौर पर Nothing Phone (4a) को लॉन्च करने की तैयारी में है। नथिंग ने अपने अगले मिडरेंज फोन के लिए स्टेज तैयार करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने हाल ही में सीईओ कार्ल पेई के जरिए फोन (4a) सीरीज को कंफर्म किया, और उसके तुरंत बाद, उसने नए कलर ऑप्शन टीज किए। अब, स्टैंडर्ड नथिंग फोन (4a) लॉन्च से पहले गीकबेंच पर दिखाई दिया है। फोन (4a) को (4a) प्रो और एक किफायती हेडफोन के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसे Headphone (a) कहा जा रहा है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होगा, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

कंफर्म, इतने पावरफुल प्रोसेसर से लैस होगा Nothing Phone (4a), 12GB रैम के साथ आएगा फोन

Nothing Phone (4a) में मिलेगा इतना तेज प्रोसेसर

बेंचमार्क से पता चलता है कि फोन (4a) क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 7s जेनरेशन 4 पर चलेगा, जो इसके पिछले मॉडल के स्नैपड्रैगन 7s जेनरेशन 3 से सिर्फ एक कदम आगे है। चिप में ऑक्टा-कोर सीपीयू सेटअप है, जिसमें एक कोर 2.71 गीगाहर्ट्ज पर, तीन कोर 2.40 गीगाहर्ट्ज पर और चार एफिशिएंसी कोर 1.80 गीगाहर्ट्ज पर चलते हैं। वहीं, ग्राफिक्स का काम एड्रेनो 810 जीपीयू करता है।

इसके अलावा, गीकबेंच पर टेस्ट किया गया यूनिट 12GB रैम के साथ आता है। लेकिन लॉन्च के समय नथिंग कम रैम वाले वेरिएंट दे सकता है। फोन Android 16 पर चलता है। बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो, नथिंग फोन (4a) ने 707 के सिंगल-प्रिसिजन स्कोर, 1077 के हाई-प्रिसिजन स्कोर और 1265 क्वांटाइज्ड स्कोर के साथ AI बेंचमार्क चलाया।

ये भी पढ़ें:गजब ऑफर: सिर्फ ₹99 में लें ₹2299 के CMF Buds 2, फ्री मिलेंगे ₹5999 के Ear (a)
ये भी पढ़ें:घर बन जाएगा थिएटर, 75 इंच का Smart TV ला रहा शाओमी, इस दिन होगा लॉन्च
ये भी पढ़ें:शाओमी ला रहा दो धांसू फोन, सीधे iPhone, Samsung को देंगे टक्कर, देखें कीमत

अभी, गीकबेंच के नतीजे पूरी कहानी नहीं बताते हैं। लिस्टिंग से डिस्प्ले, कैमरा सिस्टम, बैटरी साइज या चार्जिंग स्पीड के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन इतना जरूर कंफर्म हो गया है कि नथिंग एक बेहतरीन मिडरेंज चिप के साथ बना हुआ है और इसे काफी ज्यादा रैम के साथ पेयर कर रहा है।

महंगे हो सकते हैं अपकमिंग नथिंग फोन

लेकिन, गौर करने वाली बात यह है कि, इस बार कीमत बढ़ने की बात हो रही है। पिछली रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले नथिंग फोन DRAM की कमी की वजह से 30% ज्यादा महंगे हो सकते हैं। हालांकि, सटीक जानकारी तो फोन के लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगी। वैसे, इन नए फोन्स की मार्च में लॉन्च होने की उम्मीद है, हालांकि अभी तक कंपनी ने आधिकारिक तौर पर तारीख कंफर्म नहीं की है।

नए मॉडल आने से पहले आप Amazon पर मिल रहे इन नथिंग फोन्स पर विचार कर सकते हैं:

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Nothing Amazon

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़nothing phone 4a tipped to come with snapdragon chip and 12gb ram
;;;