Nothing Phone 4a series may launch next month with unique design and features
Nothing Phone 4a सीरीज अगले महीने हो सकती है लॉन्च, सबसे यूनीक होगा डिजाइन

Nothing Phone 4a सीरीज अगले महीने हो सकती है लॉन्च, सबसे यूनीक होगा डिजाइन

संक्षेप:

Nothing Phone 4a और Phone 4a Pro के मार्च की शुरुआत में ग्लोबल लॉन्च होने की उम्मीद है, जहां कंपनी मिड-रेंज सेगमेंट पर पूरा फोकस कर रही है। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए फोन बेहतर बैटरी, UFS 3.1 स्टोरेज और Snapdragon चिपसेट के साथ आ सकते हैं।

Feb 03, 2026 07:58 pm IST
स्मार्टफोन ब्रैंड Nothing अपनी अपकमिंग Nothing Phone 4a सीरीज को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी जल्द ही Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर सकती है। खास बात यह है कि Nothing ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि वह 2026 में कोई नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करेगी और अब उसका पूरा फोकस मिड-रेंज सेगमेंट पर रहने वाला है।

लीक हुई जानकारी के मुताबिक, टिप्स्टर योगेश ब्रार (@heyitsyogesh) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया है कि Nothing Phone 4a और Phone 4a Pro को मार्च की शुरुआत में ग्लोबली लॉन्च किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों स्मार्टफोन की संभावित लॉन्च डेट 5 मार्च बताई जा रही है। अगर यह जानकारी सही साबित होती है, तो Nothing इन फोन्स को लगभग उसी समय पेश करेगा, जब पिछले साल Phone 3a सीरीज को लॉन्च किया गया था।

ये भी पढ़ें:गुड न्यूज! भारत में सस्ते होंगे iPhone, सरकार के इस फैसले ने Apple को किया खुश

फ्लैगशिप नहीं, मिड-रेंज पर दांव

Nothing ने हाल ही में साफ किया है कि वह इस साल कोई नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन नहीं लाएगा। इसके बजाय कंपनी अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को मजबूत करने पर काम कर रही है। इसी स्ट्रेटजी के साथ Nothing Phone 4a और Phone 4a Pro को पेश किया जाना है, जो Phone 3a सीरीज के सक्सेसर होंगे। माना जा रहा है कि नए मॉडल्स में पहले से बेहतर फीचर्स और अपग्रेडेड हार्डवेयर देखने को मिलेगा।

संभावित स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, Nothing Phone 4a सीरीज में UFS 3.1 स्टोरेज दी जा सकती है और इसमें पिछले मॉडल्स की तुलना में थोड़ी बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है। प्रोसेसर की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में Snapdragon चिपसेट दिया जा सकता है, हालांकि अभी इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। इसके अलावा, कहा जा रहा है कि इन फोन्स की कीमत Phone 3a सीरीज से थोड़ी ज्यादा हो सकती है।

ये भी पढ़ें:नया खरीदने से पहले रुको! Samsung से Vivo तक, फरवरी में आ रहे हैं ये फोन

पुराने मॉडल्स के स्पेसिफिकेशंस पर एक नजर

Nothing Phone 3a और Phone 3a Pro में 4nm Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया था, जिसके साथ 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलती थी। इन दोनों फोन्स में 6.7-इंच का फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले दिया गया था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 1,000Hz टच सैंपलिंग रेट और 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता था। डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए Panda Glass का इस्तेमाल किया गया था। देखने वाली बात होगी कि Nothing अपनी 4a सीरीज में किन नए फीचर्स और अपग्रेड्स के साथ एंट्री करता है।

