लॉन्च होते ही छा गई Nothing Phone 4a सीरीज, लोगों ने जमकर खरीदा फोन; बना ₹30 हजार वाले सेगमेंट का किंग

Mar 13, 2026 07:03 pm IST

Nothing Phone 4a सीरीज ने पहली सेल में रिकॉर्डतोड़ सेल हासिल की है। इस स्मार्टफोन को यूजर्स ने पहले ही दिन हाथों-हाथ खरीद लिया। पहले ही दिन रिकॉर्ड सेल से यह साफ हो गया है कि यूजर्स को यह फोन काफी पसंद आ रहा है।

Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro की आज पहली सेल दोपहर 12 बजे से शुरू हुई है। पहली सेल के दौरान Nothing Phone 4a सीरीज ने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। खास बात यह है कि यह रिकॉर्ड 30,000 रुपए से ऊपर के स्मार्टफोन सेगमेंट में बना है। रिपोर्ट के अनुसार, Flipkart पर इस सीरीज की पहले ही दिन इतनी ज्यादा डिमांड रही कि यह अपने सेगमेंट के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स में शामिल हो गई। Nothing अपने यूनिक डिजाइन और साफ सॉफ्टवेयर अनुभव के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि नए मॉडल लॉन्च होते ही लोगों में इन्हें खरीदने की उत्सुकता दिखाई दी।

इस बार कंपनी ने फोन में नया डिजाइन, दमदार प्रोसेसर, बड़ा कैमरा और लंबी बैटरी जैसे फीचर्स दिए हैं। इसके साथ ही Flipkart पर बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर जैसे कई फायदे भी मिल रहे हैं, जिससे फोन की कीमत और कम हो जाती है।

नथिंग इंडिया के अध्यक्ष अकीस इवांगेलिडिस ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, कि आज हम इतिहास रच रहे हैं और साथ ही एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें लिखा है कि 30,000 वाले सेगमेंट में ऑनलाइन अब तक की सबसे अधिक सेल हुई है।

Nothing Phone 4a Series की कीमत और ऑफर्स भारत में Nothing Phone 4a की शुरुआती कीमत 31,999 रुपए रखी गई है। यह कीमत इसके 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है। इसके अलावा फोन के 8GB + 256GB और 12GB + 256GB वेरिएंट भी उपलब्ध हैं जिनकी कीमत ज्यादा है। वहीं Nothing Phone 4a Pro की शुरुआती कीमत करीब 39,999 रुपए रखी गई है। यह फोन भी अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है। Flipkart पर मिलने वाले बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर के बाद इस फोन की कीमत और कम हो सकती है। चुनिंदा बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 4,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर 6,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।