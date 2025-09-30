जल्द आ रहा है Nothing का नया फोन, IMEI पर लिस्ट हुआ Phone 4a Pro

नथिंग जल्द अपना नया स्मार्टफोन Nothing Phone 4a Pro लॉन्च कर सकता है। इस डिवाइस को अब IMEI डाटाबेस पर लिस्ट किया गया है और कुछ फीचर्स की जानकारी मिली है।

Tue, 30 Sep 2025 07:33 PM

टेक ब्रैंड Nothing अपने नए स्मार्टफोन Nothing Phone 4a Pro के लॉन्च की तैयारी कर रहा है। हाल ही में A069P मॉडल नंबर वाला एक फोन IMEI डेटाबेस पर देखा गया है। माना जा रहा है कि यह डिवाइस Nothing Phone 3a Pro का सक्सेसर है, जिसका मॉडल नंबर A059P था। इस तरह की नंबरिंग Nothing की पिछली स्ट्रैटेजी जैसी है और यह संकेत देती है कि कंपनी जल्द नया फोन लॉन्च करने वाली है।

Nothing की A-सीरीज फोन्स की नंबरिंग पहले भी इसी पैटर्न पर रही है। Phone 3a को A059 और Phone 3a Pro को A059P नंबर दिया गया था। अब A069P नंबर के साथ नए फोन की एंट्री, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में अपग्रेड के संकेत मिले हैं।

नई रिपोर्ट में सामने आई जानकारी लीक्स के मुताबिक, Nothing Phone 4a Pro में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 से बेहतर चिपसेट दिया जा सकता है, जो इसके पिछले मॉडल में मौजूद था। इससे परफॉर्मेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स दोनों में अपग्रेड्स होने की संभावना है। कैमरा सेंसर और वीडियो क्वॉलिटी में भी अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 50W से ज्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। Nothing की पहचान बन चुका Glyph इंटरफेस भी इस फोन का हिस्सा बना रह सकता है।

फिलहाल फोन की पूरी स्पेसिफिकेशंस सामने नहीं आई हैं, लेकिन आने वाले हफ्तों में इसके बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है।

Nothing OS 4.0 अपडेट भी तैयार नए स्मार्टफोन के साथ ही कंपनी अपना Nothing OS 4.0 अपडेट भी लाने जा रही है। इसमें शार्पर इंटरफेस, नए लॉक स्क्रीन क्लॉक्स, क्लीनर क्विक सेटिंग्स लेआउट और फ्रेश विजेट्स शामिल होंगे। Extra Dark Mode, Pop-up View जैसी फीचर्स के जरिए मल्टीटास्किंग और बैटरी एफिशिएंसी को और बेहतर बनाया जाएगा।

कैमरा और गैलरी ऐप्स में भी नए कंट्रोल्स और क्रिएटिव प्रीसेट्स मिलेंगे। AI आधारित फीचर्स प्राइवेसी और परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे। इसके अलावा, रेस्पॉन्सिव लॉक स्क्रीन, स्मूद ब्राइटनेस कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाओं में भी सुधार किया गया है।

खास AI प्लेटफॉर्म लेकर आया टेक ब्रैंड हाल ही में Nothing ने Essential नाम का अपना नया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इसके साथ आने वाले दिनों में एक पर्सनल और AI-नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में डिवेलप किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म दो हिस्सों Essential Apps और Playground के साथ शुरू हुआ है। Essential Apps यूजर्स को केवल नैचुरल लैंग्वेज कमांड्स देकर अपने लिए पर्सनलाइज्ड ऐप्स बनाने का ऑप्शन देता है, जबकि Playground एक कम्युनिटी-पावर्ड स्पेस है जहां यूजर्स ऐप्स और अन्य क्रिएशन्स को डाउनलोड, शेयर और रीमिक्स कर सकते हैं।