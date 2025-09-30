जल्द आ रहा है Nothing का नया फोन, IMEI पर लिस्ट हुआ Phone 4a Pro Nothing Phone 4a Pro listed on IMEI database Here are the expected features, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Nothing Phone 4a Pro listed on IMEI database Here are the expected features

जल्द आ रहा है Nothing का नया फोन, IMEI पर लिस्ट हुआ Phone 4a Pro

नथिंग जल्द अपना नया स्मार्टफोन Nothing Phone 4a Pro लॉन्च कर सकता है। इस डिवाइस को अब IMEI डाटाबेस पर लिस्ट किया गया है और कुछ फीचर्स की जानकारी मिली है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 07:33 PM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

24% OFF

Nothing Phone 3a Pro

Nothing Phone 3a Pro

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹25237

₹32999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

18% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹27999

खरीदिये

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹24999

और जाने

जल्द आ रहा है Nothing का नया फोन, IMEI पर लिस्ट हुआ Phone 4a Pro

टेक ब्रैंड Nothing अपने नए स्मार्टफोन Nothing Phone 4a Pro के लॉन्च की तैयारी कर रहा है। हाल ही में A069P मॉडल नंबर वाला एक फोन IMEI डेटाबेस पर देखा गया है। माना जा रहा है कि यह डिवाइस Nothing Phone 3a Pro का सक्सेसर है, जिसका मॉडल नंबर A059P था। इस तरह की नंबरिंग Nothing की पिछली स्ट्रैटेजी जैसी है और यह संकेत देती है कि कंपनी जल्द नया फोन लॉन्च करने वाली है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

24% OFF

Nothing Phone 3a Pro

Nothing Phone 3a Pro

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹25237

₹32999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

18% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹27999

खरीदिये

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹24999

और जाने

Nothing की A-सीरीज फोन्स की नंबरिंग पहले भी इसी पैटर्न पर रही है। Phone 3a को A059 और Phone 3a Pro को A059P नंबर दिया गया था। अब A069P नंबर के साथ नए फोन की एंट्री, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में अपग्रेड के संकेत मिले हैं।

ये भी पढ़ें:Nothing Ear (Open) भारत में लॉन्च, बिना कान में लगाए सुनाएंगे म्यूजिक

नई रिपोर्ट में सामने आई जानकारी

लीक्स के मुताबिक, Nothing Phone 4a Pro में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 से बेहतर चिपसेट दिया जा सकता है, जो इसके पिछले मॉडल में मौजूद था। इससे परफॉर्मेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स दोनों में अपग्रेड्स होने की संभावना है। कैमरा सेंसर और वीडियो क्वॉलिटी में भी अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 50W से ज्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। Nothing की पहचान बन चुका Glyph इंटरफेस भी इस फोन का हिस्सा बना रह सकता है।

फिलहाल फोन की पूरी स्पेसिफिकेशंस सामने नहीं आई हैं, लेकिन आने वाले हफ्तों में इसके बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है।

Nothing OS 4.0 अपडेट भी तैयार

नए स्मार्टफोन के साथ ही कंपनी अपना Nothing OS 4.0 अपडेट भी लाने जा रही है। इसमें शार्पर इंटरफेस, नए लॉक स्क्रीन क्लॉक्स, क्लीनर क्विक सेटिंग्स लेआउट और फ्रेश विजेट्स शामिल होंगे। Extra Dark Mode, Pop-up View जैसी फीचर्स के जरिए मल्टीटास्किंग और बैटरी एफिशिएंसी को और बेहतर बनाया जाएगा।

कैमरा और गैलरी ऐप्स में भी नए कंट्रोल्स और क्रिएटिव प्रीसेट्स मिलेंगे। AI आधारित फीचर्स प्राइवेसी और परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे। इसके अलावा, रेस्पॉन्सिव लॉक स्क्रीन, स्मूद ब्राइटनेस कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाओं में भी सुधार किया गया है।

ये भी पढ़ें:सेल खत्म होने से पहले मौका! ₹20 हजार से कम में बेस्ट Samsung 5G फोन डील्स

खास AI प्लेटफॉर्म लेकर आया टेक ब्रैंड

हाल ही में Nothing ने Essential नाम का अपना नया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इसके साथ आने वाले दिनों में एक पर्सनल और AI-नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में डिवेलप किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म दो हिस्सों Essential Apps और Playground के साथ शुरू हुआ है। Essential Apps यूजर्स को केवल नैचुरल लैंग्वेज कमांड्स देकर अपने लिए पर्सनलाइज्ड ऐप्स बनाने का ऑप्शन देता है, जबकि Playground एक कम्युनिटी-पावर्ड स्पेस है जहां यूजर्स ऐप्स और अन्य क्रिएशन्स को डाउनलोड, शेयर और रीमिक्स कर सकते हैं।

कंपनी का कहना है कि Essential का मकसद पारंपरिक ऐप स्टोर्स और वन-साइज़-फिट्स-ऑल सॉफ्टवेयर मॉडल से बाहर निकलकर हाइपर-पर्सनलाइज्ड, क्रिएटिव और यूजर-कंट्रोल्ड टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस देना है।

Nothing Smartphone Smartphones अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.