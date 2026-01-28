Nothing Phone 4a Pro में आएगा बैटरी का तूफान! 5080mAh बैटरी, IP65 रेटिंग, 5 साल अपडेट, मिड-रेंज फोन्स की छुट्टी?

संक्षेप: Nothing Phone 4a Pro में 5080mAh बैटरी और 50W फास्ट चार्जिंग जैसे बड़े फीचर्स मिल सकते हैं। साथ ही फोन में IP65 रेटिंग, दीर्घकालिक बैटरी हेल्थ और 5 साल अपडेट सपोर्ट की उम्मीद है।

Jan 28, 2026 04:29 pm IST

Nothing अपने मिड-रेंज स्मार्टफोन लाइनअप में एक नया फोन Nothing Phone 4a Pro पर काम कर रहा है। नए लीक से इसके बारे में कई दिलचस्प जानकारियां सामने आई हैं। खासकर बैटरी और चार्जिंग स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह फोन 5,080mAh की बड़ी बैटरी और 50W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है। इसके अलावा, डस्ट और पानी से सुरक्षा के लिए IP65 रेटिंग रिपेयर-एबिलिटी भी रिपोर्ट में शामिल है। Nothing Phone 4a Pro को भारत में BIS सर्टिफिकेशन डेटाबेस में भी देखा गया है। अनुमान है कि फोन मार्च 2026 के आसपास ग्लोबल और इंडिया दोनों में पेश किया जा सकता है।

Nothing Phone 4a Pro के फीचर्स (लीक) Nothing Phone 4a Pro में 5,080mAh की बैटरी होने की पुष्टि लिस्टिंग से हुई है, जो पिछले मॉडल की तुलना में थोड़ा बड़ा पैक है। यह बैटरी एक बार चार्ज में लगभग 63 घंटे तक चलने का अनुमान देती है। लिस्टिंग में यह भी दिखा कि Nothing Phone 4a Pro 50W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, जिससे चार्जिंग समय कम होगा और बेहतर उपयोग अनुभव मिलेगा।

BIS तथा EPREL सर्टिफिकेशन से पता चलता है कि फोन में IP65 वाटर और डस्ट रेज़िस्टेंस मिल सकता है। इसका मतलब है: डस्ट से अच्छी सुरक्षा, पानी के हल्के छींटों से सुरक्षा, इससे फोन रोज़ाना उपयोग की चुनौतियों में थोड़ा और आगे टिक सकता है।

लिस्टिंग में यह भी उल्लेख है कि Nothing Phone 4a Pro को लगभग 5 साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन संभवतः Snapdragon 7 सीरीज के चिपसेट पर आधारित होगा और 12GB RAM + 256GB के वेरिएंट में आएगा।