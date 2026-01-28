Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Nothing Phone 4a Pro coming with bigger 5080mAh battery 50W fast charging IP65 rating 5 years of updates
Nothing Phone 4a Pro में आएगा बैटरी का तूफान! 5080mAh बैटरी, IP65 रेटिंग, 5 साल अपडेट, मिड-रेंज फोन्स की छुट्टी?

Nothing Phone 4a Pro में आएगा बैटरी का तूफान! 5080mAh बैटरी, IP65 रेटिंग, 5 साल अपडेट, मिड-रेंज फोन्स की छुट्टी?

संक्षेप:

Nothing Phone 4a Pro में 5080mAh बैटरी और 50W फास्ट चार्जिंग जैसे बड़े फीचर्स मिल सकते हैं। साथ ही फोन में IP65 रेटिंग, दीर्घकालिक बैटरी हेल्थ और 5 साल अपडेट सपोर्ट की उम्मीद है। 

Jan 28, 2026 04:29 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Nothing Phone 4a Pro

Nothing Phone 4a Pro

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹39999

और जाने

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹33999

₹36999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • check8GB/128GB RAM
  • check12GB / 256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹41999

₹45999

खरीदिये

discount

6% OFF

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inches Display Size
flipkart-logo

₹39999

₹42999

खरीदिये

Nothing अपने मिड-रेंज स्मार्टफोन लाइनअप में एक नया फोन Nothing Phone 4a Pro पर काम कर रहा है। नए लीक से इसके बारे में कई दिलचस्प जानकारियां सामने आई हैं। खासकर बैटरी और चार्जिंग स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह फोन 5,080mAh की बड़ी बैटरी और 50W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है। इसके अलावा, डस्ट और पानी से सुरक्षा के लिए IP65 रेटिंग रिपेयर-एबिलिटी भी रिपोर्ट में शामिल है। Nothing Phone 4a Pro को भारत में BIS सर्टिफिकेशन डेटाबेस में भी देखा गया है। अनुमान है कि फोन मार्च 2026 के आसपास ग्लोबल और इंडिया दोनों में पेश किया जा सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Nothing Phone 4a Pro

Nothing Phone 4a Pro

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹39999

और जाने

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹33999

₹36999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • check8GB/128GB RAM
  • check12GB / 256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹41999

₹45999

खरीदिये

discount

6% OFF

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inches Display Size
flipkart-logo

₹39999

₹42999

खरीदिये

Nothing Phone 4a Pro के फीचर्स (लीक)

Nothing Phone 4a Pro में 5,080mAh की बैटरी होने की पुष्टि लिस्टिंग से हुई है, जो पिछले मॉडल की तुलना में थोड़ा बड़ा पैक है। यह बैटरी एक बार चार्ज में लगभग 63 घंटे तक चलने का अनुमान देती है। लिस्टिंग में यह भी दिखा कि Nothing Phone 4a Pro 50W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, जिससे चार्जिंग समय कम होगा और बेहतर उपयोग अनुभव मिलेगा।

ये भी पढ़ें:सिर्फ 1 रुपये में महीने भर फ्री कॉलिंग और इंटरनेट, ये मौका फिर नहीं मिलेगा

BIS तथा EPREL सर्टिफिकेशन से पता चलता है कि फोन में IP65 वाटर और डस्ट रेज़िस्टेंस मिल सकता है। इसका मतलब है: डस्ट से अच्छी सुरक्षा, पानी के हल्के छींटों से सुरक्षा, इससे फोन रोज़ाना उपयोग की चुनौतियों में थोड़ा और आगे टिक सकता है।

लिस्टिंग में यह भी उल्लेख है कि Nothing Phone 4a Pro को लगभग 5 साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन संभवतः Snapdragon 7 सीरीज के चिपसेट पर आधारित होगा और 12GB RAM + 256GB के वेरिएंट में आएगा।

Nothing Phone 4a Pro भारत में लॉन्च और कीमत

Nothing Phone 4a Pro को भारत की BIS सर्टिफिकेशन प्लेटफ़ॉर्म पर भी देखा गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि फोन भारतीय बाजार में भी लॉन्च होने की तैयारी में है। अनुमान है कि March 2026 के आसपास फोन ग्लोबल और इंडिया दोनों में पेश हो सकता है। कई लीक रिपोर्ट्स में फोन की कीमत लगभग ₹48,990 (12GB + 256GB) बताई गई है, हालांकि यह आधिकारिक पुष्टि नहीं है।

ये भी पढ़ें:अब Aadhaar की फोटो कॉपी की जरूरत नहीं, घर बैठे होगा मोबाइल नंबर, एड्रेस अपडेट
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Nothing

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।