दो 50MP कैमरा, ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाले Nothing Phone 4a की कीमत लॉन्च से पहले लीक, देखें आपके बजट में है या नहीं?

Mar 02, 2026 11:36 am IST
Nothing Phone 4a और Phone 4a Pro फोन 5 मार्च लॉन्च होने वाले हैं। अब लॉन्च से पहले इस फोन की कीमत का खुलासा हो गया है। यह फोन शानदार 50MP कैमरा, Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और नए Glyph Bar डिजाइन के साथ आ रहा है। कीमत अब 3a से थोड़ी महंगी हो सकती है।

स्मार्टफोन मार्केट में Nothing Phone 4a के लॉन्च का इंतजार है, क्योंकि यह फोन अपनी सीरीज का अगला बड़ा मिड-रेंज मॉडल माना जा रहा है। Nothing फोन को 5 मार्च 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इस लॉन्च से पहले फोन के कई स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, कैमरा और कीमत से जुड़ी जानकारियां लीक हो गई हैं। यह फोन Flipkart के जरिए उपलब्ध होने वाला है, और रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह पिछले जनरेशन के फोन से थोड़ा महंगा हो सकता है। यह फोन ट्रांसपेरेंट बैक पैनल और नए Glyph Bar LED नोटिफिकेशन सिस्टम के साथ आएगा। इसका मतलब है कि सिर्फ फीचर्स ही नहीं, दिखावट भी इसे अन्य मिड-रेंज फोन से अलग बनाती है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 50MP मेन कैमरा के साथ टेलीफोटो और अल्ट्रा-वाइड लेंस भी शामिल हैं।

Nothing Phone 4a की कीमत (लीक)

जाने-माने टिपस्टर देबायन रॉय के अनुसार, भारत में Nothing Phone 4a के बेस 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वैरिएंट बेस की शुरुआती कीमत 31,999 रुपये होगी। इस पोस्ट में यह भी बताया गया है कि Phone 4a दो और वेरिएंट में भी उपलब्ध होगा: 8GB/256GB और 12GB/256GB, हालांकि हाई एंड वैरिएंट कीमतें अभी पता नहीं चली है।

ये भी पढ़ें:मोबाइल चोरी होते ही तुरंत करें ये 6 काम, वरना Aadhaar-UPI से खाली हो सकता अकाउंट

यानी कि नया फोन Nothing Phone (3a) से ज्यादा महंगा होगा। Phone (3a) के बेस स्टोरेज वैरिएंट को 24,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। वहीं Phone (4a) Pro की शुरुआती कीमत लगभग 40,000 रुपये से शुरू होने की उम्मीद है।

Nothing Phone 4a सीरीज के फीचर्स

Nothing Phone 4a का डिजाइन कंपनी के सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट स्टाइल जैसा ही है। फोन के पीछे बैक पैनल के साथ नया Glyph Bar LED नोटिफिकेशन सिस्टम होगा, जिसमें लगभग 9 मिनी-LEDs हैं जो 40% ज्यादा ब्राइट है और नोटिफिकेशन, कैमरा टाइमर आदि को अलग तरीके से दिखाएंगे। रेंडर्स और लीक से यह भी पता चला है कि फोन White, Pink, Black और Blue कलर ऑप्शंस में आएगा। फोन में लगभग 6.7-इंच का 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:अब ₹10,120 सस्ता हुआ Waterproof बॉडी वाला Samsung फोन, मिलेगा 50MP OIS कैमरा

Nothing Phone 4a सीरीज में कैमरा को भी खास ध्यान दिया गया है। रेंडर और लीक के मुताबिक इस फोन में 50MP मुख्य कैमरा मिलेगा। इसके साथ ट्रिपल लेंस सेटअप (मुख्य + अल्ट्रा-वाइड + संभवतः टेली/सपोर्ट लेंस) देने की भी उम्मीद है जैसा कि रेंडर लीक दिखा रहे हैं। फ्रंट में लगभग 32MP सेल्फी कैमरा होना अनुमान है। Pro वेरिएंट में कैमरा सेटअप को और भी बेहतर ज़ूम और फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा।

लीक्स के अनुसार Nothing Phone 4a में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा।फोन को लगभग 5400mAh बैटरी के साथ आ है, जो पूरे दिन का बैटरी बैकअप देने में सक्षम है। साथ ही यह 50W तक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दे सकता है, जिससे चार्ज जल्दी पूरा होता है।

ये भी पढ़ें:होली पर फोन भीगने की टेंशन खत्म, 15000 रुपए से कम में मिल रहे ये 5 वॉटरप्रूफ फोन
Nothing

