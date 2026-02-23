Hindustan Hindi News
Nothing Phone (4a) का ऑफिशियल डिजाइन लॉन्च से पहले सामने आ गया है और इसमें नया Glyph Bar दिया गया है। 120Hz AMOLED डिस्प्ले और Snapdragon 7s Gen 4 चिप के साथ यह फोन मिड-प्रीमियम सेगमेंट में आ सकता है।

इंतजार खत्म! Nothing Phone 4a के डिजाइन का हो गया खुलासा, फीचर्स भी लीक

टेक कंपनी Nothing ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म कर दिया है कि वह 5 मार्च को अपनी नई मिडरेंज स्मार्टफोन सीरीज Nothing Phone (4a) को ग्लोबली लॉन्च करेगा। लॉन्च से पहले कंपनी ने फोन का ऑफिशियल रेंडर जारी किया है, जिसमें पहली बार इसके रियर डिजाइन की साफ झलक देखने को मिली है। लंबे वक्त से यूजर्स इंतजार कर रहे थे कि नया फोन देखने में कैसा होगा और इसका Glyph डिजाइन पहले से अलग होगा या नहीं।

Nothing Phone (4a) में कंपनी की सिग्नेचर सेमी-ट्रांसपेरेंट डिजाइन लैंग्वेज को बरकरार रखा गया है। बैक पैनल पर लेयर्ड इंडस्ट्रियल लुक, दिखने वाले स्क्रू और ज्योमेट्रिक पैटर्न इसे बाकी स्मार्टफोन्स से अलग बनाते हैं। ड्यूल कैमरा सेटअप को ऊपर की ओर एक ओवल शेप मॉड्यूल में दिया गया है, जो काफी सिमिट्रिक और क्लीन दिखाई देता है। डिजाइन में मिनिमलिज्म साफ नजर आता है, जो Nothing ब्रैंड की पहचान बन चुका है।

ये भी पढ़ें:Nothing Phone 3 पर 30,000 रुपये की बंपर छूट, 4a सीरीज लॉन्च से पहले मौका

ऐसे काम करेगा नया Glyph Bar हार्डवेयर

सबसे बड़ा बदलाव नए Glyph Bar के तौर पर देखने को मिला है। पहले के मॉडल्स में दिए गए Glyph इंटरफेस को रीडिजाइन कर कंपनी ने एक नई LED स्ट्रिप सिस्टम पेश की है। Glyph Bar में इंडिविजुअली कंट्रोल होने वाले मिनी-LEDs दिए गए हैं, जो कॉल, नोटिफिकेशन और ऐप एक्टिविटी के दौरान ज्यादा ब्राइट और सही लाइट अलर्ट देते हैं। कंपनी का दावा है कि इससे विजुअल क्लटर कम होगा और यूजर को जरूरी जानकारी तुरंत समझ में आ जाएगी। खासतौर पर उन लोगों के लिए यह फीचर काम का हो सकता है जो फोन को अक्सर साइलेंट मोड में रखते हैं।

Nothing Phone

रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि Nothing Phone (4a) Pro में शायद यह Glyph Bar न मिले। संभावना है कि उसमें पिछले साल लॉन्च हुए Nothing Phone (3) जैसा Glyph Matrix सिस्टम दिया जाए। हालांकि इस बारे में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें:भारत में बिक रहे हैं नकली Nothing और CMF प्रोडक्ट्स, कंपनी ने दी चेतावनी

ऐसे हैं Phone (4a) के संभावित स्पेसिफिकेशंस

लीक जानकारी के मुताबिक, Nothing Phone (4a) में 6.78-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। इससे स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस काफी स्मूद हो सकता है। इसमें Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट दिए जाने की उम्मीद है, जो मिडरेंज सेगमेंट में बैलेंस्ड परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है। फोन में 8GB और 12GB RAM ऑप्शंस मिल सकते हैं, जबकि स्टोरेज 256GB तक UFS 3.1 हो सकती है। सॉफ्टवेयर के तौर पर यह Nothing OS 4 पर चल सकता है, जो Android 16 बेस्ड होगा। Nothing का सॉफ्टवेयर अनुभव क्लीन और लगभग बिना ब्लोटवेयर वाला होता है, जो यूजर्स को काफी पसंद आता है।

कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का मेन रियर कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा दिए जाने की उम्मीद है। हालांकि बैटरी और चार्जिंग को लेकर अभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। फोन के ब्लैक, व्हाइट, पिंक और ब्लू जैसे कई कलर ऑप्शंस में आने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले कीमत का खुलासा! Nothing Phone 4a Pro में मिलेगा 144Hz डिस्प्ले
Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

