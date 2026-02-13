Nothing Phone (4a) सीरीज: लॉन्च से पहले RAM, स्टोरेज और कलर ऑप्शंस का खुलासा
Nothing Phone (4a) और Phone (4a) Pro मार्च में लॉन्च हो सकते हैं, जिनमें 8GB+128GB और 12GB+256GB स्टोरेज ऑप्शंस मिलेंगे। सीरीज में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर मिल सकता है।
अमेरिकी टेक ब्रैंड Nothing की अपकमिंग Nothing Phone (4a) सीरीज का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। कंपनी ने अभी तक आधिकारिक लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह स्मार्टफोन सीरीज मार्च में ग्लोबल मार्केट में एंट्री कर सकती है। लॉन्च से पहले आए लेटेस्ट लीक्स ने इसके रैम, स्टोरेज कॉन्फिगरेशन और कलर वेरिएंट्स की बड़ी जानकारी शेयर की है।
टिप्स्टर सुधांशु अंभोरे की रिपोर्ट के मुताबिक, Nothing Phone (4a) और Nothing Phone (4a) Pro दोनों दो स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होंगे। पहला वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, जबकि दूसरा 12GB RAM और 256GB स्टोरेज का विकल्प देगा। यह कॉन्फिगरेशन मिड-रेंज सेगमेंट के हिसाब से काफी मजबूत माने जा रहे हैं, खासकर उन यूजर्स के लिए जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग का बेहतर एक्सपीरियंस चाहते हैं।
इन कलर ऑप्शंस में आएंगे नए फोन
कलर ऑप्शंस की बात करें तो दोनों मॉडल ब्लैक कलर में जरूर आएंगे। इसके अलावा स्टैंडर्ड Phone (4a) में व्हाइट कलर वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है। वहीं Pro मॉडल के सिल्वर एडिशन में आने की संभावना जताई गई है। पहले कुछ रिपोर्ट्स में ब्लू और पिंक रंगों का जिक्र हुआ था, लेकिन नई लीक में इनका जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में इन अन्य कलर्स की पुष्टि लॉन्च इवेंट के दौरान ही हो पाएगी।
हाल ही में Nothing Phone (4a) को Geekbench पर स्पॉट किया गया था। इस लिस्टिंग से पता चला कि फोन Qualcomm के Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर के साथ आएगा और इसे 12GB RAM के साथ टेस्ट किया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी इस बार परफॉर्मेंस के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहती। यह चिपसेट बेहतर पावर एफिशिएंसी और स्मूद परफॉर्मेंस देने के लिए परफेक्ट माना जाता है।
दमदार बैटरी लाइफ के साथ आएगा फोन
बीते दिनों Nothing Phone (4a) Pro को EPREL सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर देखा गया, जहां इसकी बैटरी डीटेल सामने आईं। लिस्टिंग के मुताबिक, इसमें 5088mAh की रेटेड बैटरी दी जा सकती है, जो 50W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। इसके अलावा कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि (4a) सीरीज में UFS 3.1 स्टोरेज टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे डाटा ट्रांसफर और ऐप लोडिंग स्पीड बेहतर होगी।
एक और बड़ी जानकारी यह सामने आई है कि Nothing 2026 में कोई नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करेगी। इसके बजाय कंपनी का फोकस (4a) लाइनअप में फ्लैगशिप-लेवल फीचर्स देने पर रहेगा। यानी यूजर्स को मिड-रेंज कीमत में प्रीमियम एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जा रही है।
