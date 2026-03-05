Nothing Phone (4a) और (4a) Pro लॉन्च: नया Glyph इंटरफेस,खुश कर देगी कीमत
Nothing ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन Nothing Phone (4a) और Phone (4a) Pro लॉन्च कर दिए हैं। इन फोनों में Snapdragon चिपसेट, नया Glyph इंटरफेस, 50MP कैमरा और बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
स्मार्टफोन कंपनी Nothing ने अपने नए मिड-रेंज स्मार्टफोन्स Nothing Phone (4a) और Nothing Phone (4a) Pro को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी का 2026 का पहला बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च है, जिसमें स्मार्टफोन के साथ नया ऑडियो प्रोडक्ट भी अनाउंस किया गया। नई 4a सीरीज को डिजाइन, कैमरा और परफॉर्मेंस के मामले में पिछले मॉडल से अपग्रेड किया गया है।
भारत में इतनी रखी गई है कीमत
भारत में Nothing Phone (4a) की शुरुआती कीमत 31,999 रुपये रखी गई है, जो 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। इसके अलावा 8GB + 256GB मॉडल की कीमत 34,999 रुपये और 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपये है। वहीं Nothing Phone (4a) Pro की शुरुआती कीमत 39,999 रुपये है, जबकि इसके 8GB + 256GB और 12GB + 256GB वेरिएंट क्रम से 42,999 रुपये और 45,999 रुपये में खरीदे जा सकेंगे।
कंपनी के मुताबिक ये स्मार्टफोन भारत में Flipkart और Nothing की आधिकारिक वेबसाइट पर सेल के लिए उपलब्ध होंगे। Phone (4a) की सेल 13 मार्च से और Phone (4a) Pro की सेल 27 मार्च से शुरू हो सकती है।
डिजाइन और नया Glyph इंटरफेस
Nothing फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका Glyph इंटरफेस है। इस बार Phone (4a) में नया Glyph Bar दिया गया है, जिसमें 63 mini-LED लाइट्स और कई कस्टम नोटिफिकेशन पैटर्न मिलते हैं। वहीं Phone (4a) Pro में इससे भी ज्यादा एडवांस्ड Glyph Matrix सिस्टम दिया गया है। डिजाइन की बात करें तो बेस मॉडल में कंपनी का ट्रेडिशनल transparent बैक पैनल मिलता है, जबकि Pro मॉडल में ज्यादा प्रीमियम डिजाइन और मेटल फ्रेम मिल रहा है।
डिस्प्ले और परफॉर्मेंस
Nothing Phone (4a) में बड़ा AMOLED डिस्प्ले और हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है। फोन में Qualcomm का Snapdragon 7-series चिपसेट दिया गया है, जो मिड-रेंज स्मार्टफोन के लिए काफी पावरफुल माना जाता है। दोनों स्मार्टफोन्स में UFS 3.1 स्टोरेज, 5G कनेक्टिविटी और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं। कंपनी ने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पर भी जोर दिया है।
कैमरा और बैटरी
फोटोग्राफी के लिए फोन में मल्टी-कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का मेन कैमरा शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें टेलीफोटो लेंस और बेहतर जूम क्षमताएं भी दी गई हैं, जिससे फोटोग्राफी बेहतर हो सकती है। बैटरी की बात करें तो फोन में 5400mAh बैटरी दी गई है, जो 50W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए काफी बैकअप दे सकती है।
लेखक के बारे में
प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।
