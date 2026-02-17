Apple इवेंट के अगले ही दिन Nothing का वार, 5 मार्च को आ रहा है Phone 4a, मिड-रेंज में मचाएगा तहलका
Nothing ने Phone 4a सीरीज की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। यह फोन भारत और ग्लोबल मार्केट में 5 मार्च 2026 में पेश होगा। फोन नए कलर ऑप्शन्स और अपडेटेड डिज़ाइन के साथ मिड-रेंज सेगमेंट में जोरदार एंट्री कर सकता है।
नथिंग का मिड-रेंज फोन Nothing Phone 4a सीरीज को 5 मार्च 2026 को लॉन्च करने वाला है। यह ऐलान खास इसलिए भी है क्योंकि यह तारीख Apple के March इवेंट के ठीक एक दिन बाद रखी गई है। Nothing ने यह भी साफ किया है कि इस साल कोई बड़ा फ्लैगशिप मॉडल नहीं आएगा, बल्कि Phone 4a और Phone 4a Pro को लाएगा। फोन के संभावित फीचर्स में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, UFS 3.1 स्टोरेज, 12GB RAM, तेज OLED डिस्प्ले और बड़ी बैटरी है। साथ ही Nothing ने सोशल मीडिया पर 5 रंगों वाले फोन के संकेत भी दिए हैं, जो डिज़ाइन के मामले में एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है।
Nothing Phone 4a लॉन्च डेट
Nothing ने अपने नए फोन Phone 4a और Phone 4a Pro सीरीज को 5 मार्च 2026 को लॉन्च करने का संकेत दिया है। यह घोषणा कंपनी के CEO Carl Pei द्वारा एक Apple इवेंट इनवाइट पर Nothing का नाम लिखकर की गई, जिससे यह तारीख आधिकारिक रूप से सामने आई। इसके साथ ही कंपनी ने अपने लोगो के “(a)” वर्ड को ब्लू, पिंक, येलो, व्हाइट और ब्लैक रंगों में दिखाया है, जिससे माना जा रहा है कि यह फोन इन रंग ऑप्शन में उपलब्ध हो सकता है।
Nothing Phone 4a सीरीज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
लीक्स से पता चलता है कि Nothing Phone 4a सीरीज Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro दोनों में 120Hz OLED डिस्प्ले होने की संभावना है, जिसका रिज़ॉल्यूशन Full HD+ से लेकर 1.5K तक हो सकता है। इस सीरीज में तेज UFS 3.1 स्टोरेज भी मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, परफॉर्मेंस Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट है। हार्डवेयर की बात करें तो, Phone 4a Pro में 5,100mAh या 5,200mAh की बैटरी हो सकती है, जिसमें 50W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा। पूरी सीरीज में IP65 रेटिंग होने की बात कही जा रही है, जो धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा प्रदान करती है।
Nothing Phone 4a सीरीज का कैमरा हार्डवेयर पिछली पीढ़ी से काफी मिलता-जुलता है। Phone 3a ट्रिपल रियर सेटअप था, जिसमें 50MP का मुख्य कैमरा, 50MP का टेलीफोटो कैमरा और 8MP का अल्ट्रावाइड लेंस था। लीक से पता चलता है कि Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro में भी यही सेटअप बरकरार रहेगा, हालांकि Pro वेरिएंट में कुछ मामूली सुधार हो सकते हैं।
भारत में Nothing Phone 4a सीरीज की कीमतें
शुरुआती जानकारी से संकेत मिलता है कि Nothing Phone 4a सीरीज की कीमत Phone 3a रेंज की तुलना में अधिक होगी। भारत में Nothing Phone 4a की शुरुआती कीमत 30,000 डॉलर के आसपास रहने की उम्मीद है। Nothing Phone 4a Pro की कीमत लगभग 40,000 डॉलर के आसपास रहने का अनुमान है, जिससे यह मिड-रेंज सेगमेंट में आ जाएगा। Nothing Phone 4a सीरीज के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।
