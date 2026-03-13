Hindustan Hindi News
आज यहां ₹4000 सस्ते मिलेंगे दो 50MP कैमरा, 140x अल्ट्रा जूम, ChatGPT के साथ आने वाले Nothing फोन

Mar 13, 2026 11:28 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Nothing Phone 4a और Phone 4a Pro की भारत में पहली सेल शुरू हो गई है। 50MP कैमरा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और बड़ी बैटरी वाले इन फोनों पर Flipkart पर मिल रही 4000 रुपए तक की छूट।

Nothing के लेटेस्ट लॉन्च हुए स्मार्टफोन Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro आज पहली बार सेल लिए उपलब्ध होने वाले हैं। दोनों फोन की सेल ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro की रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स, क्रोमा और देश के अन्य प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर भी आज से उपलब्ध होगा। ये फोन बड़ी AMOLED डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर और हाई-रिजोल्यूशन कैमरा, AI से इंटीग्रेटेड हैं। पहली सेल होने की वजह से ग्राहकों को बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी दिया जा रहा है। आइये आपको बताते हैं कि किस फोन पर कितने रुपए की छूट आपको मिल जाएगी।

Nothing Phone 4a और 4a Pro की कीमत और सेल ऑफर्स

भारत में Nothing Phone 4a को तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसका बेस वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 31,999 रुपये है। वहीं 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 34,999 रुपये रखी गई है। इसके अलावा 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 37,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:UPI से गलत अकाउंट में चला गया पैसा तो घबराएं नहीं, 48 घंटे में ऐसे मिलेगा रिफंड

वहीं Nothing Phone 4a Pro भी तीन वेरिएंट में उपलब्ध है। इसका 8GB + 128GB मॉडल 39,999 रुपये, 8GB + 256GB मॉडल 42,999 रुपये और 12GB + 256GB वेरिएंट 45,999 रुपये में मिलता है।

पहली सेल में मिल रहे ऑफर

पहली सेल में ग्राहकों को कुछ खास ऑफर भी मिल रहे हैं। लॉन्च ऑफर के तहत, Phone (4a) पर बैंक डिस्काउंट के रूप में 3,000 रुपये तक की छूट मिल रही है, जबकि Phone (4a) Pro पर 4,000 रुपये तक की छूट उपलब्ध है। कंपनी ने एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन भी दे रही है। फर्स्ट सेल में मिलने वाले ऑफर्स को मिलाकर Phone (4a) की प्रभावी कीमत घटकर मात्र 24,999 रुपये और Phone (4a) Pro की कीमत 34,999 रुपये हो जाती है।

Nothing Phone 4a के फीचर्स

Nothing Phone 4a में 6.78-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर पर काम करता है, । कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP + 50MP + 8MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में 5400mAh की बैटरी दी गई है, जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:Gas Cylinder बुक किया है? मोबाइल से ऐसे पता करें कब होगी डिलीवरी, मिनट में जवाब

Nothing Phone 4a Pro के फीचर्स

Nothing Phone 4a Pro में भी बड़ी AMOLED डिस्प्ले दी गई है और इसमें Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है, जो बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इस फोन में भी 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 140x अल्ट्रा ज़ूम भी है। इसके अलावा इसमें 5400mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Nothing के फोन अपने अलग डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। Phone 4a सीरीज में भी कंपनी ने ट्रांसपेरेंट बैक डिजाइन और Glyph लाइटिंग सिस्टम दिया है, जो नोटिफिकेशन और कॉल आने पर अलग तरीके से चमकता है। फोन Android आधारित नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और इसमें AI आधारित कई स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। साथ ही फोन चैटजीपीटी से भी इंटीग्रेटेड है।

ये भी पढ़ें:गैस सिलेंडर बुक करना हुआ मुश्किल, अचानक कॉल्स की बाढ़ से क्रैश हुआ सिस्टम
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

Nothing

