आज यहां ₹4000 सस्ते मिलेंगे दो 50MP कैमरा, 140x अल्ट्रा जूम, ChatGPT के साथ आने वाले Nothing फोन

Nothing Phone 4a और Phone 4a Pro की भारत में पहली सेल शुरू हो गई है। 50MP कैमरा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और बड़ी बैटरी वाले इन फोनों पर Flipkart पर मिल रही 4000 रुपए तक की छूट।

Nothing के लेटेस्ट लॉन्च हुए स्मार्टफोन Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro आज पहली बार सेल लिए उपलब्ध होने वाले हैं। दोनों फोन की सेल ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro की रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स, क्रोमा और देश के अन्य प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर भी आज से उपलब्ध होगा। ये फोन बड़ी AMOLED डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर और हाई-रिजोल्यूशन कैमरा, AI से इंटीग्रेटेड हैं। पहली सेल होने की वजह से ग्राहकों को बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी दिया जा रहा है। आइये आपको बताते हैं कि किस फोन पर कितने रुपए की छूट आपको मिल जाएगी।

Nothing Phone 4a और 4a Pro की कीमत और सेल ऑफर्स भारत में Nothing Phone 4a को तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसका बेस वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 31,999 रुपये है। वहीं 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 34,999 रुपये रखी गई है। इसके अलावा 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 37,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

वहीं Nothing Phone 4a Pro भी तीन वेरिएंट में उपलब्ध है। इसका 8GB + 128GB मॉडल 39,999 रुपये, 8GB + 256GB मॉडल 42,999 रुपये और 12GB + 256GB वेरिएंट 45,999 रुपये में मिलता है।

पहली सेल में मिल रहे ऑफर पहली सेल में ग्राहकों को कुछ खास ऑफर भी मिल रहे हैं। लॉन्च ऑफर के तहत, Phone (4a) पर बैंक डिस्काउंट के रूप में 3,000 रुपये तक की छूट मिल रही है, जबकि Phone (4a) Pro पर 4,000 रुपये तक की छूट उपलब्ध है। कंपनी ने एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन भी दे रही है। फर्स्ट सेल में मिलने वाले ऑफर्स को मिलाकर Phone (4a) की प्रभावी कीमत घटकर मात्र 24,999 रुपये और Phone (4a) Pro की कीमत 34,999 रुपये हो जाती है।

Nothing Phone 4a के फीचर्स Nothing Phone 4a में 6.78-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर पर काम करता है, । कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP + 50MP + 8MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में 5400mAh की बैटरी दी गई है, जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Nothing Phone 4a Pro के फीचर्स Nothing Phone 4a Pro में भी बड़ी AMOLED डिस्प्ले दी गई है और इसमें Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है, जो बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इस फोन में भी 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 140x अल्ट्रा ज़ूम भी है। इसके अलावा इसमें 5400mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।