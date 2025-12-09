Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Nothing Phone 3a with transparent design under 22000 rupees on Amazon

Nothing Phone 3a Lite 5G

Nothing Phone 3a Lite 5G

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage

₹20999

और जाने

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

8% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹17499

₹18999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

29% OFF

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F56

  • checkGreen
  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹22100

₹30999

खरीदिये

ट्रांसपैरेंट डिजाइन वाले Nothing फोन पर सबसे बड़ी छूट, कीमत ₹22000 से कम

ट्रांसपैरेंट डिजाइन वाले Nothing फोन पर सबसे बड़ी छूट, कीमत ₹22000 से कम

संक्षेप:

नथिंग का ट्रांसपैरेंट डिजाइन और Glyph इंटरफेस वाला डिवाइस ग्राहकों को खास डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इसपर बैंक ऑफर्स और अन्य डिस्काउंट अलग से दिए जा रहे हैं। 

Dec 09, 2025 08:01 pm IST Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

अमेरिकी स्मार्टफोन मेकर Nothing का Phone 3a अपनी पारदर्शी डिजाइन फिलॉसफी और प्रीमियम लुक के कारण भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में काफी चर्चा में है। कंपनी के पॉप्युलर transparent back + Glyph Interface को इस मॉडल में भी बरकरार रखा गया है, जिससे यह अपने सेगमेंट का सबसे अलग दिखने वाला फोन बन जाता है।

Nothing Phone 3a का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका डिजाइन है। फोन में ट्रांसपैरेंट बैक पैनल दिया गया है, जिसमें सर्किट जैसा पैटर्न और LED-आधारित ग्लिफ इंटरफेस देखने को मिलता है। यह ब्रैंड का सिग्नेचर एलिमेंट है, जो इसके हर मॉडल में मिलता है और यूजर्स को एक अनोखा विजुअल एक्सपीरियंस देता है। इस फोन के बैक पैनल पर 50MP टेलीफोटो कैमरा लेंस भी मिलता है और बढ़िया जूम आउटपुट मिल जाता है।

केवल ₹12,890 में HP का टच-स्क्रीन वाला लैपटॉप, Flipkart सेल की ट्रेंडिंग डील

Amazon से सस्ते में खरीदें Phone (3a)

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर ग्राहकों के लिए Nothing Phone (3a) का बेस वेरियंट 23,427 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इस फोन के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में 1500 रुपये तक की अधिकतम छूट मिल सकती है और इफेक्टिव प्राइस 22 हजार रुपये से कम या इसके करीब रह जाएगा।

ग्राहक चाहें तो पुराना फोन एक्सचेंज करते हुए बड़े डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं। यह डिवाइस ब्लैक, वाइट और ब्लू कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है।

मौका! कैमरा वाली इस स्मार्टवॉच में लग जाता है SIM कार्ड, कीमत ₹3000 से भी कम

ऐसे हैं Phone (3a) के स्पेसिफिकेशंस

मिड-रेंज स्मार्टफोन में Snapdragon 7s Gen 3 चिप मिलता है, जो इसे तेज और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। इसमें 6.77 इंच का बड़ा 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो वीडियो देखने, गेमिंग और स्क्रॉलिंग को बेहद शानदार बनाता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो पीछे की तरफ 50MP मेन कैमरा, 50MP टेलीफोटो और 8MP अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है, जबकि सामने 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। 5000mAh की बैटरी 50W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें

