ट्रांसपैरेंट डिजाइन वाले Nothing फोन पर सबसे बड़ी छूट, कीमत ₹22000 से कम
नथिंग का ट्रांसपैरेंट डिजाइन और Glyph इंटरफेस वाला डिवाइस ग्राहकों को खास डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इसपर बैंक ऑफर्स और अन्य डिस्काउंट अलग से दिए जा रहे हैं।
अमेरिकी स्मार्टफोन मेकर Nothing का Phone 3a अपनी पारदर्शी डिजाइन फिलॉसफी और प्रीमियम लुक के कारण भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में काफी चर्चा में है। कंपनी के पॉप्युलर transparent back + Glyph Interface को इस मॉडल में भी बरकरार रखा गया है, जिससे यह अपने सेगमेंट का सबसे अलग दिखने वाला फोन बन जाता है।
Nothing Phone 3a का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका डिजाइन है। फोन में ट्रांसपैरेंट बैक पैनल दिया गया है, जिसमें सर्किट जैसा पैटर्न और LED-आधारित ग्लिफ इंटरफेस देखने को मिलता है। यह ब्रैंड का सिग्नेचर एलिमेंट है, जो इसके हर मॉडल में मिलता है और यूजर्स को एक अनोखा विजुअल एक्सपीरियंस देता है। इस फोन के बैक पैनल पर 50MP टेलीफोटो कैमरा लेंस भी मिलता है और बढ़िया जूम आउटपुट मिल जाता है।
Amazon से सस्ते में खरीदें Phone (3a)
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर ग्राहकों के लिए Nothing Phone (3a) का बेस वेरियंट 23,427 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इस फोन के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में 1500 रुपये तक की अधिकतम छूट मिल सकती है और इफेक्टिव प्राइस 22 हजार रुपये से कम या इसके करीब रह जाएगा।
ग्राहक चाहें तो पुराना फोन एक्सचेंज करते हुए बड़े डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं। यह डिवाइस ब्लैक, वाइट और ब्लू कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है।
ऐसे हैं Phone (3a) के स्पेसिफिकेशंस
मिड-रेंज स्मार्टफोन में Snapdragon 7s Gen 3 चिप मिलता है, जो इसे तेज और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। इसमें 6.77 इंच का बड़ा 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो वीडियो देखने, गेमिंग और स्क्रॉलिंग को बेहद शानदार बनाता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो पीछे की तरफ 50MP मेन कैमरा, 50MP टेलीफोटो और 8MP अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है, जबकि सामने 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। 5000mAh की बैटरी 50W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
