Nothing Phone 3a Pro पर 5200 रुपये की छूट, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी सस्ते में

Nothing Phone 3a Pro पर 5200 रुपये की छूट, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी सस्ते में

संक्षेप: Nothing Phone 3a Pro पर 5,200 रुपये के प्राइस-कट के साथ बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स मिल रहे हैं, जिससे इसका इफेक्टिव प्राइस काफी कम हो जाएगा। 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और शक्तिशाली Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर इसे एक बढ़िया मिड-रेंज ऑप्शन बनाते हैं।

Fri, 14 Nov 2025 01:29 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी ब्रैंड Nothing का Phone 3a Pro इस समय बड़ी प्राइस-कट के साथ उपलब्ध हो गया है। कंपनी ने इसे इसी साल की शुरुआत में लॉन्च किया था और यह अपने ट्रांसपेरेंट डिजाइन, मजबूत कैमरा सेटअप और पावरफुल परफॉर्मेंस के चलते काफी पसंद किया गया है। अगर आप नया Nothing स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अभी इस फोन पर अच्छी खासी छूट, बैंक ऑफर और एक्सचेंज डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे कुल बजट काफी कम हो सकता है।

बात कीमत की करें तो Nothing Phone 3a Pro का 8GB+128GB वेरिएंट Amazon पर 26,810 रुपये में लिस्ट है। लॉन्च के समय इसकी कीमत 29,999 रुपये थी, यानी सीधे 5,200 रुपये की छूट मिल रही है। इसके अलावा Federal Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 7.5 प्रतिशत तक इंस्टेंट डिस्काउंट (अधिकतम 3000 रुपये) मिल सकता है, जिसके बाद फोन का इफेक्टिव प्राइस 24,799 रुपये तक आ जाता है। वहीं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराने फोन को बदलकर 25,400 रुपये तक की एक्सट्रा बचत भी संभव है। हालांकि, एक्सचेंज डिस्काउंट आपके पुराने फोन की हालत और मॉडल पर निर्भर करेगा।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में टॉप 5G स्मार्टफोन, लिस्ट में OnePlus और Samsung सब शामिल

ऐसे हैं Phone 3a Pro के स्पेसिफिकेशंस

स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Nothing Phone 3a Pro में 6.77 इंच की फुल HD+ फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले मिलती है। इसका रेजोल्यूशन 1080×2392 पिक्सल है और इसमें 30 से 120Hz तक का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट दिया गया है। फोन में 240Hz टच सैंपलिंग रेट और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन क्लियर दिखाई देती है।

परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो 4nm टेक पर बेस्ड है। इसमें Adreno 720 GPU मिलता है, जो गेमिंग और ग्राफिक्स को स्मूद बनाता है। फोन Android 15 आधारित Nothing OS 3.1 पर चलता है, जो साफ-सुथरा और लाइटवेट यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। बैटरी की बात करें तो फोन में 5000mAh की क्षमता वाली बैटरी दी गई है, जो 50W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:इन 10 गैजेट्स के साथ आएगा ठंड का असली मजा, कुछ की कीमत तो 250 रुपये से कम

कैमरा सेटअप इसकी सबसे खास खूबियों में से एक है। फोन के पीछे की ओर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें f/1.88 अपर्चर और OIS का सपोर्ट है। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का 114 डिग्री अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल तथा 60x डिजिटल जूम वाला पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है, जो अच्छी क्वॉलिटी के फोटोज क्लिक करता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
