कन्फर्म! इस दिन लॉन्च होगा Nothing का बजट फोन, फीचर्स का भी पहले ही खुलासा

संक्षेप: नथिंग का नया फोन जल्द मार्केट का हिस्सा बनने वाला है और Nothing Phone 3a Lite से जुड़ी नई जानकारी कन्फर्म हो गई है। कंपनी ने बताया है कि यह फोन कब लॉन्च होगा।

अमेरिकी टेक कंपनी Nothing जल्द ग्लोबल मार्केट में अपना अफॉर्डेबल फोन पेश करने जा रही है। कंपनी ने आधिकारिक रूप से कन्फर्म कर दिया है कि उसका नया स्मार्टफोन Nothing Phone 3a Lite, 29 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट के जरिए इस लॉन्च की घोषणा की है। लॉन्च इवेंट भारतीय समय के हिसाब से शाम 6:30 बजे शुरू होगा।

नया फोन Nothing की Phone 3 सीरीज का बजट-फ्रेंडली एडिशन होगा, जिसे खास तौर से मिड-रेंज सेगमेंट के यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। टीजर में फोन के रियर पैनल के नीचे एक एलईडी फ्लैशलाइट दिख रही है, जो नोटिफिकेशन इंडिकेटर के तौर पर काम करेगी। Nothing के पिछले फोन्स की तरह, Phone 3a Lite का डिजाइन भी ट्रांसपेरेंट हो सकता है, जो ब्रैंड की पहचान बन चुका है। यह LED इफेक्ट ना सिर्फ स्टाइलिश लुक देता है, बल्कि यूजर्स को मेसेज या कॉल्स के नोटिफिकेशंस भी विजुअली दिखा सकता है।

डिवाइस के संभावित स्पेसिफिकेशंस वैसे तो Nothing ने फिलहाल स्पेसिफिकेशंस शेयर नहीं किए हैं लेकिन रिपोर्ट्स और लीक के मुताबिक Nothing Phone 3a Lite में MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर दिया जा सकता है। यह एक ऑक्टा-कोर चिपसेट है, जिसमें चार हाई-परफॉर्मेंस कोर 2.50GHz और चार एफिशिएंसी कोर 2.0GHz पर चलते हैं। फोन में Mali-G615 MC2 GPU और 8GB RAM मिल सकती है, जिससे गेमिंग और मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस स्मूद रहेगा।

स्टोरेज, वैरिएंट और कलर ऑप्शन Nothing Phone 3a Lite को रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक ही वेरिएंट 8GB RAM+128GB स्टोरेज में पेश किया जाएगा। यह फोन ब्लैक और व्हाइट दो कलर ऑप्शन में लॉन्च हो सकता है। Nothing की ट्रेडिशनल डिजाइन लैंग्वेज के मुताबिक, दोनों वेरिएंट्स में सेमी-ट्रांसपेरेंट बैक पैनल और ग्लो-लाइटिंग फीचर्स मिल सकते हैं, जिससे फोन प्रीमियम लुक देगा।