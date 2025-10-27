Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Nothing Phone 3a Lite launch date confirmed design also teased officially
कन्फर्म! इस दिन लॉन्च होगा Nothing का बजट फोन, फीचर्स का भी पहले ही खुलासा

कन्फर्म! इस दिन लॉन्च होगा Nothing का बजट फोन, फीचर्स का भी पहले ही खुलासा

संक्षेप: नथिंग का नया फोन जल्द मार्केट का हिस्सा बनने वाला है और Nothing Phone 3a Lite से जुड़ी नई जानकारी कन्फर्म हो गई है। कंपनी ने बताया है कि यह फोन कब लॉन्च होगा। 

Mon, 27 Oct 2025 06:10 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिकी टेक कंपनी Nothing जल्द ग्लोबल मार्केट में अपना अफॉर्डेबल फोन पेश करने जा रही है। कंपनी ने आधिकारिक रूप से कन्फर्म कर दिया है कि उसका नया स्मार्टफोन Nothing Phone 3a Lite, 29 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट के जरिए इस लॉन्च की घोषणा की है। लॉन्च इवेंट भारतीय समय के हिसाब से शाम 6:30 बजे शुरू होगा।

नया फोन Nothing की Phone 3 सीरीज का बजट-फ्रेंडली एडिशन होगा, जिसे खास तौर से मिड-रेंज सेगमेंट के यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। टीजर में फोन के रियर पैनल के नीचे एक एलईडी फ्लैशलाइट दिख रही है, जो नोटिफिकेशन इंडिकेटर के तौर पर काम करेगी। Nothing के पिछले फोन्स की तरह, Phone 3a Lite का डिजाइन भी ट्रांसपेरेंट हो सकता है, जो ब्रैंड की पहचान बन चुका है। यह LED इफेक्ट ना सिर्फ स्टाइलिश लुक देता है, बल्कि यूजर्स को मेसेज या कॉल्स के नोटिफिकेशंस भी विजुअली दिखा सकता है।

ये भी पढ़ें:₹30 हजार से कम में साल 2025 का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन, बेस्ट Samsung डील

डिवाइस के संभावित स्पेसिफिकेशंस

वैसे तो Nothing ने फिलहाल स्पेसिफिकेशंस शेयर नहीं किए हैं लेकिन रिपोर्ट्स और लीक के मुताबिक Nothing Phone 3a Lite में MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर दिया जा सकता है। यह एक ऑक्टा-कोर चिपसेट है, जिसमें चार हाई-परफॉर्मेंस कोर 2.50GHz और चार एफिशिएंसी कोर 2.0GHz पर चलते हैं। फोन में Mali-G615 MC2 GPU और 8GB RAM मिल सकती है, जिससे गेमिंग और मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस स्मूद रहेगा।

स्टोरेज, वैरिएंट और कलर ऑप्शन

Nothing Phone 3a Lite को रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक ही वेरिएंट 8GB RAM+128GB स्टोरेज में पेश किया जाएगा। यह फोन ब्लैक और व्हाइट दो कलर ऑप्शन में लॉन्च हो सकता है। Nothing की ट्रेडिशनल डिजाइन लैंग्वेज के मुताबिक, दोनों वेरिएंट्स में सेमी-ट्रांसपेरेंट बैक पैनल और ग्लो-लाइटिंग फीचर्स मिल सकते हैं, जिससे फोन प्रीमियम लुक देगा।

ये भी पढ़ें:केवल 14 हजार रुपये में 55 इंच Xiaomi Smart TV, मिल रही लिमिटेड टाइम डील

इतनी हो सकती है संभावित कीमत

नए फोन की कीमत को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कीमत Nothing Phone 3a से कम होगी। उदाहरण के लिए, Nothing Phone 3a को मार्च, 2025 में लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआती कीमत 22,999 रुपये थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि Phone 3a Lite की कीमत 20,000 रुपये के करीब 22,000 रुपये के बीच हो सकती है, जिससे यह बजट सेगमेंट में एक मजबूत ऑप्शन साबित हो सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Nothing Smartphone Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।