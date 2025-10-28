लॉन्च से पहले सामने आई Nothing Phone (3a) Lite की कीमत, मजबूत डिस्प्ले, दमदार बैक-सेल्फी कैमरा से है लैस

संक्षेप: नथिंग का नया मिड-बजट स्मार्टफोन Nothing Phone (3a) Lite जल्द लॉन्च होने वाला है। इसके डिजाइन और LED नोटिफिकेशन लाइट फीचर पर खास फोकस रहेगा। लॉन्च से पहले ही इस फोन की कीमत और कलर ऑप्शन्स लीक हो चुके हैं। जानें डिटेल्स:

Nothing Phone (3a) Lite Details Leaked: नथिंग कल यानी 29 अक्टूबर को अपना नया मिड-बजट स्मार्टफोन Nothing Phone (3a) Lite को लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने पहले ही इस डिवाइस में एक एलईडी लाइट का टीज़र जारी कर दिया है जिसे नोटिफिकेशन इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह डिवाइस 29 अक्टूबर को ग्लोबली लॉन्च होगा। वहीं भारत में फोन कब दस्तक देगा इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन लॉन्च से पहले ही एक पॉपुलर टिपस्टर ने Nothing Phone (3a) Lite की कीमत को लीक कर दिया है। आइये जानते हैं इसके बारे में:

Nothing Phone 3a Lite की कीमत (लीक) नथिंग फोन (3a) लाइट की भारत में कीमत लीक हो गई है। टिप्सटर पारस गुगलानी के अनुसार, नथिंग फोन (3a) लाइट दो रंगों काले और सफेद में उपलब्ध होगा। इसके 8GB + 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की भारत में कीमत 18,999 रुपए होने की उम्मीद है।

Nothing Phone (3a) Lite के लीक्ड फीचर्स Nothing Phone (3a) Lite को लेकर जो जानकारी लीक हुई है, उससे यह साफ हो गया है कि कंपनी ने इस बार बजट सेगमेंट में प्रीमियम डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस का मेल देने की कोशिश की है। रिपोर्ट्स के अनुसार फोन में 6.7-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और FHD+ रेज़ोल्यूशन को सपोर्ट करेगा। यह डिस्प्ले न केवल स्मूद स्क्रॉलिंग और शानदार कलर रिप्रोडक्शन प्रदान करेगा, बल्कि गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के शौकीनों के लिए बेहतरीन विज़ुअल एक्सपीरियंस देगा।

फोन के डिजाइन की बात करें तो Nothing का सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट बैक पैनल और LED Glyph Interface इसमें भी देखने को मिल सकता है, जो ब्रांड की पहचान बन चुका है। हालांकि “Lite” नाम से संकेत मिलता है कि इस बार इसमें LED लाइट्स का थोड़ा सीमित वर्जन होगा, लेकिन इसकी यूनिक अपील बरकरार रहेगी।

Nothing Phone (3a) Lite में Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट है। इसके साथ इसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा। Nothing के इस फोन में डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है जिसमें 50MP का प्राइमरी Sony सेंसर और 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल होने की उम्मीद है। फ्रंट कैमरा 32MP का हो सकता है, जो क्लियर और डिटेल्ड सेल्फी प्रदान करेगा। कनेक्टिविटी फीचर्स में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G सपोर्ट, NFC और USB Type-C पोर्ट शामिल होने की संभावना है।