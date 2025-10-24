धूम मचाने आ रहा किफायती Nothing Phone 3a Lite फोन, मिलेगी 8GB रैम और दमदार प्रोसेसर

संक्षेप: Nothing Phone 3a Lite: अपने ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाले फोन्स के लिए पॉपुलर ब्रांड नथिंग अब अपने नए फोन पर काम कर रही है। हम बात कर रहे हैं Nothing Phone 3a की। अफवाह है कि आने वाले महीनों में यह फोन भारत समेत दुनियाभर में लॉन्च होगा।

Nothing Phone 3a Lite: अपने ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाले फोन्स के लिए पॉपुलर ब्रांड नथिंग अब अपने नए फोन पर काम कर रही है। हम बात कर रहे हैं Nothing Phone 3a की। अफवाह है कि आने वाले महीनों में यह फोन भारत समेत दुनियाभर में लॉन्च होगा, जो कंपनी की फोन 3 सीरीज का लेटेस्ट प्रोडक्ट है। इस लाइनअप में वर्तमान में फ्लैगशिप नथिंग फोन 3, फोन 3a और फोन 3a प्रो शामिल हैं। अब, कथित नथिंग फोन 3a लाइट को गीकबेंच बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया गया है, जिससे इसके चिपसेट के साथ-साथ इसके सीपीयू और जीपीयू परफॉर्मेंस का भी खुलासा हुआ है। फोन को हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की वेबसाइट पर भी लिस्ट किया गया था।

Nothing Phone 3a Lite के स्पेसिफिकेशन्स और परफॉर्मेंस डिटेल (संभावित) Anvin (@ZionsAnvin) द्वारा एक्स पर पोस्ट की गई जानकारी से पता चलता है कि नथिंग फोन 3a लाइट को गीकबेंच पर मॉडल नंबर A001T के साथ लिस्ट किया गया है। यह फोन ऑक्टा-कोर चिपसेट के साथ दिखाई दिया है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि यह MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट है और इसे Mali-G615 MC2 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है। Android 15 पर चलने वाले नथिंग फोन 3a लाइट के 8GB रैम वेरिएंट को इस प्लेटफॉर्म पर टेस्ट किया गया है।

परफॉर्मेंस की बात करें तो, नथिंग फोन 3a लाइट ने सिंगल कोर परफॉर्मेंस में 1,003 पॉइंट और मल्टी-कोर परफॉर्मेंस में 2,925 पॉइंट हासिल किए हैं। चिप में 2 गीगाहर्ट्ज पर चलने वाले चार एफिशिएंसी कोर और 2.50 गीगाहर्ट्ज पर चलने वाले चार परफॉर्मेंस कोर हैं।

नथिंग फोन 3a लाइट का जीपीयू परफॉर्मेंस भी ऑनलाइन सामने आया है। टिप्स्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) ने एक्स पर एक पोस्ट में फोन की एक और गीकबेंच लिस्टिंग का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। फोन 3a लाइट को कथित तौर पर 2,467 का ओपनसीएल स्कोर मिला है।

इतनी हो सकती है फोन की कीमत एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि नथिंग फोन 3a लाइट को केवल 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा, इसके ब्लैक और व्हाइट कलर में भी उपलब्ध होने की अफवाह है। इस फोन की कीमत कथित तौर पर फोन 3a से कम होगी, जिसे इस साल की शुरुआत में मार्च में 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 22,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था।