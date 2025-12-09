फैन्स ने खुद डिजाइन किया अपना स्मार्टफोन, इस कंपनी ने दिया कमाल का मौका

संक्षेप: Nothing ने Phone (3a) Community Edition लॉन्च किया है- एक ऐसा स्मार्टफोन जिसे ब्रैंड ने अपने फैन्स और उभरते क्रिएटर्स के साथ तैयार किया है। यह मॉडल टेक इंडस्ट्री में कम्युनिटी-ड्रिवन इनोवेशन का नया स्टैंडर्ड सेट करता है।

Dec 09, 2025 09:33 pm IST

टेक दुनिया में कंपनियां आम तौर पर प्रोडक्ट तैयार करती हैं और कम्युनिटी सिर्फ फीडबैक देती है, लेकिन Nothing ने इस ट्रेडिशन को तोड़ते हुए Phone (3a) Community Edition बनाया है। यह ऐसा डिवाइस है, जिसे फैन्स के साथ मिलकर शुरुआत से तैयार किया गया है। यह दिखाता है कि क्रिएटिविटी के लिए ब्रैंड और कम्युनिटी एक टीम की तरह काम कर सकते हैं।

इतनी है कम्युनिटी एडिशन की कीमत? नए नथिंग स्मार्टफोन के 12 GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले इकलौते वेरिएंट की कीमत 28,999 रुपये रखी है। Nothing Phone 3a Community Edition की केवल 1,000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग की गई है। इस स्मार्टफोन को 13 दिसंबर को बेंगलुरु में होने वाले एक एक्सक्लूसिव स्पेशल ड्रॉप इवेंट में खरीदा जा सकेगा।

Community Edition Project क्या है? Nothing का Community Edition Project एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उभरते डिजाइनर्स, डेवलपर्स और क्रिएटर्स को मौका मिलता है कि वे किसी रियल प्रोडक्ट को बना दें। हार्डवेयर डिजाइन से लेकर सॉफ्टवेयर फीचर्स, पैकेजिंग और मार्केटिंग तक- यह प्रोग्राम उन सभी को शामिल करता है जो किसी प्रोडक्ट के फाइनली डिफाइन करते हैं।

बता दें, 2024 वाले एडिशन को iF Design Gold Award मिला था, और इस सफलता के बाद Nothing ने इस साल का एडिशन और भी बड़ा बनाया।

किए गए 700 से अधिक सबमिशन साल 2025 एडिशन में डिजाइन, सॉफ्टवेयर, एक्सेसरी और विजुअल स्टोरीटेलिंग कैटेगरी में 700 से ज्यादा एंट्रीज आईं। यह साबित करता है कि दुनिया भर के क्रिएटर्स अब सिर्फ किसी ब्रैंड के यूजर नहीं रहना चाहते और वे उसकी मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं। Nothing ने चार विजेताओं को चुना, जिनकी यूनीकनेस और डिजाइन लैंग्वेज को आगे बढ़ाने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। इनमें शामिल हैं,

Emre Kayganacl – हार्डवेयर डिजाइन

Ambrogio Tacconi & Louis Aymond – एक्सेसरी डिजाइन

Jad Zock – लॉक स्क्रीन क्लॉक और वॉलपेपर डिजाइन

Sushruta Sarkar – मार्केटिंग कैंपेन

इन क्रिएटर्स को लंदन में Nothing की टीमों के साथ सीधे काम करने का मौका मिला। उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रोडक्शन-रेडी डिजाइन में बदला।