Amazon की Black Friday Sale 2026 में Nothing के फोन पर बड़ी छूट मिल रही है। Nothing Phone 3 इस सेल में अपनी लॉन्च कीमत के मुकाबले 34,000 रुपए सस्ता मिल रहा है।

₹79,999 वाला Nothing Phone 3 अब सिर्फ ₹45,999 में

अगर आप Nothing का प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Amazon की Black Friday Sale आपके लिए अच्छा मौका लेकर आई है। इस सेल में Nothing के फ्लैगशिप फोन Phone 3 को लॉन्च प्राइस से कम कीमत पर बेचा जा रहा है। यह फोन अब पहले के मुकाबले काफी कम दाम में मिल रहा है। फोन में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर, तीन 50MP रियर कैमरे और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। आइए डिटेल में आपको बताते हैं अमेजन पर मिलने वाली इस डील के बारे में:

Nothing Phone 3 पर गजब की छूट Amazon की Black Friday Sale 2026 में Nothing Phone 3 पर शानदार डील मिल रही है। कंपनी का यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन अपनी लॉन्च कीमत के मुकाबले पूरे 34,000 रुपए सस्ता हो गया है। Nothing Phone 3 को भारत में 79,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अब Amazon पर इसका 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट सिर्फ 45,999 रुपए में लिस्ट है। इसके साथ ही अमेजन पे बैलेंस का यूज कर आपको 1379 रुपए का कैशबैक मिलेगा।

इसके अलावा Amazon पर Nothing Phone 3 खरीदने पर एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी मिल सकता है। पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके ग्राहक 20,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। हालांकि, एक्सचेंज में मिलने वाली रकम आपके पुराने फोन के मॉडल, उसकी कंडीशन और एक्सचेंज के समय लागू ऑफर पर निर्भर करेगी।

अगर आप जल्दी डिलीवरी चाहते हैं, तो Reliance के JioMart पर भी यह फोन उपलब्ध है। यहां इसकी कीमत 49,999 रुपए बताई गई है। चुनिंदा SBI क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है।

Nothing Phone 3 में मिलेंगे ये खास फीचर्स Nothing Phone 3 की सबसे बड़ी खूबियों में इसका प्रोसेसर शामिल है। स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट दिया गया है। वहीं Nothing Phone 4a Pro में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है। इसके साथ ही Phone 3 में 12GB RAM दी गई है।

फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए Nothing Phone 3 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें तीनों कैमरे 50MP के हैं। फोन में मेन कैमरे के साथ अल्ट्रा-वाइड और पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलता है। इसके साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Nothing Phone 3 में 6.67 इंच का Flexible AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। बैटरी की बात करें तो Phone 3 में 5,150mAh की बैटरी दी गई है। यह 65W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है।

Nothing Phone 3 में IP68 रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि फोन को धूल से बचाव और तय टेस्टिंग स्थितियों में पानी में डूबने से सुरक्षा मिलती है। कंपनी के मुताबिक, इसे 1.5 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक रखने की टेस्टिंग की गई है। फोन के फ्रंट में Corning Gorilla Glass 7i और पीछे Gorilla Glass Victus का प्रोटेक्शन मिलता है। फोन को 5 साल के Android अपडेट और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे।