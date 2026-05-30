ग्राहकों की मौज, सीधे ₹38000 रुपये सस्ता हुआ 90 हजार का Nothing फोन, बजट में आई कीमत

भारत में लॉन्च के समय, Nothing Phone (3) की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 79,999 रुपये और 16GB+512GB वेरिएंट के लिए 89,999 रुपये थी। अब 16GB वेरिएंट 38,000 रुपये तक सस्ता मिल रहा है। देखें वेरिएंट वाइज नई कीमत

Nothing का स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने एक पॉपुलर फ्लैगशिप फोन की कीमत में बड़ी कटौती कर दी है। दरअसल, नथिंग ने जुलाई 2025 में लॉन्च हुए Nothing Phone (3) की कीमत में 37,000 रुपये से भी ज्यादा की कटौती कर दी है। अब यह फोन कई लोगों के बजट में आ गया है। यह आज भी सबसे अच्छे दिखने वाले फोन में से एक है। यह डिवाइस उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो शानदार सॉफ्टवेयर के साथ-साथ बेहतरीन कैमरा एक्सपीरियंस चाहते हैं। यह कई लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि चलिए, सबसे पहले भारत में Nothing Phone (3) की कीमत पर नजर डालते हैं, और देखते हैं कि ऐसे समय में इसकी कीमत कैसे कम हुई है, जब बाकी सभी ब्रांड अपने फोन की कीमतें बढ़ा रहे हैं।

Nothing Phone (3) की भारत में कीमत भारत में लॉन्च के समय, Nothing Phone (3) की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 79,999 रुपये और 16GB+512GB वेरिएंट के लिए 89,999 रुपये थी। इसे ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया था।

कीमत में हुई कटौती के बाद, 12GB+256GB कॉन्फिगरेशन में व्हाइट कलर वेरिएंट 44,999 रुपये और ब्लैक कलर वेरिएंट 42,900 रुपये का हो गया है। जबकि, 16GB+512GB कॉन्फिगरेशन का व्हाइट कलर वेरिएंट 54,999 रुपये और ब्लैक कलर वेरिएंट 51,980 रुपये का हो गया है। यानी कटौती के बाद, इस फोन का 16GB+512GB वेरिएंट 38,000 रुपये तक सस्ता हो गया है। इस बड़ा डिस्काउंट बुरा नहीं है।

Nothing Phone 3 के स्पेसिफिकेशन्स लॉन्च के समय, कंपनी ने कहा था यह फोन पांच साल तक एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड और सात साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट के लिए एलिजिबल है। फोन में 6.67-इंच का 1.5K (1260x2800 पिक्सेल) एमोलेड डिस्प्ले है। फोन में आगे की तरफ गोरिल्ला ग्लास 7i और पीछे की तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन दी गई है।

फोन में स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट है, जिसके साथ 16GB तक की रैम दी गई है। फोन में 512GB तक की स्टोरेज मिलती है। कैमरे की बात करें तो, इसमें पीछे की तरफ तीन कैमरों का सेटअप है, जिसमें OIS सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर शामिल है। इस कैमरा सेटअप में OIS सपोर्ट और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड शूटर भी शामिल है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए इसमें 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।