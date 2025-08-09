Nothing फोन पर अब तक की सबसे बड़ी छूट, हो गया सीधे 10 हजार रुपये सस्ता Nothing phone 3 on the biggest discount since launch get 10000 rupees off with this bank offer, Gadgets Hindi News - Hindustan
Nothing phone 3 on the biggest discount since launch get 10000 rupees off with this bank offer

Nothing फोन पर अब तक की सबसे बड़ी छूट, हो गया सीधे 10 हजार रुपये सस्ता

नथिंग का पावरफुल स्मार्टफोन Nothing Phone (3) ग्राहकों को खास डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इस डिवाइस के लिए ICICI बैंक कार्ड की मदद से पेमेंट करने पर 10 हजार रुपये की सीधी छूट दी जा रही है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 01:56 PM
नथिंग एक ऐसा स्मार्टफोन ब्रैंड बन चुका है, जिसने ग्लोबल मार्केट में यूनीक डिजाइन और क्लीन इंटरफेस के चलते अपनी अलग पहचान बनाई है। कंपनी के लेटेस्ट फ्लैगशिप Nothing Phone (3) को ग्राहक लॉन्च के बाद से सबसे कम कीमत पर ऑर्डर कर सकते हैं। यह मौका ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर बैंक ऑफर के साथ दिया जा रहा है। आइए आपको इसके डीटेल्स बताते हैं।

नथिंग डिवाइसेज पर इससे पहले तक एक खास LED लाइट्स वाला Glyph इंटरफेस मिलता था लेकिन अब Phone (3) में कंपनी ने एक छोटा डिस्प्ले दिया है। यह फोन भी पिछले मॉडल्स की तरह ट्रांसपैरेंट बैक पैनल के साथ आता है लेकिन फीचर्स से लेकर परफॉर्मेंस और कैमरा तक को तगड़े अपग्रेड्स दिए गए हैं। इसमें 50MP फ्लैगशिप ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।

सबसे सस्ते में ऐसे मिलेगा Phone (3)

Nothing Phone (3) को भारतीय मार्केट में 79,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है लेकिन अगर ग्राहक इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो उन्हें सीधे 10 हजार रुपये की छूट का फायदा मिल सकता है। इसके लिए उन्हें ICICI बैंक की मदद से भुगतान करना होगा। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर्स और अन्य डिस्काउंट्स का फायदा भी मिल जाता है।

ध्यान रहे, आप एक्सचेंज या बैंक ऑफर्स में से किसी एक का फायदा ही ले सकते हैं और एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह फोन दो कलर ऑप्शंस- ब्लैक और वाइट में उपलब्ध है।

ऐसे हैं Phone (3) के स्पेसिफिकेशंस

Nothing Phone (3) एक प्रीमियम स्मार्टफोन है जो 12 GB RAM और 256 GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 6.67 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो शानदार विजुअल एक्सपीरियंस प्रदान करता है। कैमरा सेटअप में 50MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा और 50MP का फ्रंट कैमरा शामिल है, जो बेहतरीन फोटो और वीडियो क्वालिटी देता है। फोन में 5500 mAh की बैटरी है और यह 8s Gen 4 मोबाइल प्लेटफॉर्म प्रोसेसर पर काम करता है, जिससे स्मूद और पावरफुल परफॉर्मेंस मिलती है।

