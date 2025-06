कन्फर्म: 1 जुलाई को लॉन्च होगा Nothing Phone 3, कीमत और फीचर्स से भी उठा पर्दा

Nothing Phone 3 की लॉन्च डेट हुई कन्फर्म हो गई है, यह फोन भारत में 1 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। अगर आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन या हाई-क्वालिटी हेडफोन की तलाश में हैं, तो लॉन्च से पहले जानें इस फोन की कीमत और फीचर्स की डिटेल्स:

Nothing अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Nothing Phone 3 को 1 जुलाई 2025 में लॉन्च करने वाला है। कंपनी प्रेस रिलीज़ जारी कर फोन की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। Nothing Phone 3 के साथ कंपनी पहली बार Nothing Headphone 1 को भी लॉन्च करने की तैयारी में है। लीक के अनुसार, Nothing Phone 3 की कीमत पिछले मॉडल की तुलना में ज़्यादा होगी, और यह एक प्रीमियम फ्लैगशिप डिवाइस के तौर पर पेश किया जाएगा। आइए Nothing Phone 3 और Headphone 1 की कीमत, लॉन्च डिटेल्स और संभावित फीचर्स के बारे में बताते हैं।

Nothing Phone 3 की कीमत और वेरिएंट्स Nothing के सीईओ कार्ल पेई ने पहले ही संकेत दिया था कि Nothing Phone 3 की कीमत यूके में लगभग 800 GBP (लगभग 90,510 रुपये) होगी। अब एक नई लीक के अनुसार, यूएस में Nothing Phone 3 का 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट $799 (लगभग 68,320 रुपये) में लॉन्च होगा। यह कीमत Nothing Phone 2 के इसी वेरिएंट से $100 (लगभग 8,500 रुपये) ज्यादा है, जो दर्शाता है कि कंपनी इस बार प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रही है।

Nothing Headphone 1 की कीमत और लॉन्च लीक में यह भी खुलासा हुआ है कि Nothing अपने पहले ओवर-ईयर हेडफोन Nothing Headphone 1 को लॉन्च करने की तैयारी में है। इसकी कीमत $299 (लगभग 25,600 रुपये) होने की उम्मीद है। Nothing पहले से ही ऑडियो प्रोडक्ट्स जैसे Nothing Ear और Nothing Ear (a) के साथ मार्केट में मौजूद है, लेकिन यह पहली बार होगा जब कंपनी ओवर-ईयर हेडफोन सेगमेंट में कदम रखेगी।

Nothing Phone 3 के संभावित फीचर्स Nothing Phone 3 में कंपनी की सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन और LED Glyph इंटरफेस का अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिल सकता है। 16GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ यह फोन हाई परफॉर्मेंस के लिए तैयार होगा। इसमें एक प्रीमियम प्रोसेसर, बेहतर कैमरा सिस्टम, और फास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी बैटरी की उम्मीद है।