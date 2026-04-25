पहले से एडवांस हुए यह Nothing फोन, मिला बोलकर लिखने वाला AI फीचर; नया अपडेट
नथिंग ने Nothing Phone (3) के लिए Nothing OS B4.1-260414-1846 अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। नया अपडेट अपने साथ ढेर सारे नई चीजें भी लेकर आ रहा है। इसमें सबसे खास Essential Voice है। अपडेट में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए बताते हैं
Nothing ने अपने पॉपुलर स्मार्टफोन के लिए लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है। अगर आपके पास भी नथिंग स्मार्टफोन है, तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, नथिंग ने Nothing Phone (3) के लिए Nothing OS B4.1-260414-1846 अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। नया अपडेट अपने साथ ढेर सारे नई चीजें भी लेकर आ रहा है। इस अपडेट में नए AI फीचर्स, इंटरफेस में कुछ बदलाव और सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के साथ-साथ अप्रैल 2026 का सिक्योरिटी पैच भी शामिल है। चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...
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Essential Voice सबसे खास
नए अपडेट में सबसे खास Essential Voice है, जो कीबोर्ड में ही बना हुआ एक 'स्पीच-टू-टेक्स्ट' (बोलकर लिखने वाला) फीचर है। इसे कीबोर्ड आइकॉन पर टैप करके या Essential key को देर तक दबाकर शुरू किया जा सकता है। यह टूल डिक्टेशन को ज्यादा साफ और इस्तेमाल में आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह फिलर शब्दों और बार-बार दोहराए जाने वाले वाक्यांशों को हटा देता है, और बोलते समय किए गए सुधारों को भी ठीक कर देता है। यह यह भी पहचान सकता है कि आप कब किसी चीज का ट्रांसलेट करना चाहते हैं और अनुवादित टेक्स्ट को सीधे डाल देता है। यूजर अक्सर इस्तेमाल होने वाले वाक्यांशों, जैसे ईमेल एड्रेस को सेव कर सकते हैं, जिन्हें वॉइस कमांड के जरिए जोड़ा जा सकता है। जब सिस्टम को किसी खास स्ट्रक्चर का पता चलता है, तो वह बोले गए इनपुट को लिस्ट, स्टेप्स या बुलेट पॉइंट्स के रूप में भी फॉर्मेट कर देता है।
लाइव अपडेट्स
इस रिलीज में एक और बदलाव 'Live Updates' है। इसकी मदद से यूजर्स Google Maps जैसे सपोर्टेड ऐप्स से रियल-टाइम एक्टिविटी को फॉलो कर सकते हैं। यह जानकारी लॉक स्क्रीन, नोटिफिकेशन पैनल और Glyph Interface पर दिखाई दे सकती है। हालांकि, इसका सपोर्ट ऐप और क्षेत्र पर निर्भर करता है।
अपडेटेड नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन भी अपडेट किए गए हैं। Essential Notifications सेटिंग्स पेज का लेआउट अब ज्यादा क्लीन है और इसमें ज्यादा क्लियर डिटेल्स दिए गए हैं। सिस्टम आपके इस्तेमाल के आधार पर यह सुझाव दे सकता है कि किन नोटिफिकेशन को जरूरी (essential) के तौर पर मार्क किया जाना चाहिए।
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लॉक स्क्रीन क्लॉक फेस
इंटरफेस की बात करें तो, Nothing ने एक नया लॉक स्क्रीन क्लॉक फेस जोड़ा है। यह डिजाइन सबसे पहले Phone (3a) Community Edition में दिखा था और इसे कम्युनिटी मेंबर Jad Zock के साथ मिलकर बनाया गया था। इसमें एक कस्टम टाइपफेस और एक वेक-अप एनिमेशन शामिल है।
ढेर सारे इम्प्रूवमेंट्स भी
इस अपडेट में कुछ सुधार भी शामिल हैं। eSIM सेटअप के निर्देशों को और ज्यादा साफ और समझने में आसान बनाया गया है। कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स पर वीडियो कॉल अब ज्यादा आसानी से चलेंगे और उनमें रुकावटें भी कम आएंगी। नोटिफिकेशन पैनल और क्विक सेटिंग्स से जुड़ी समस्याओं को ठीक कर दिया गया है। नथिंग का कहना है कि सिस्टम की ओवरऑल स्टेबिलिटी में भी सुधार किया गया है।
यह अपडेट अलग-अलग चरणों में जारी किया जा रहा है, इसलिए जिन यूजर्स को यह अभी तक नहीं मिला है, उन्हें अगले कुछ दिनों में इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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