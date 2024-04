Nothing Phone 2a Review: दिल जीत लेगा यह फोन, लुक-डिजाइन और परफॉर्मेंस सब दमदार

कार्ल पेई के लंदन बेस्ड स्टार्टअप नथिंग (Nothing) ने भारतीय बाजार में एक और धमाकेदार स्मार्टफोन उतारा है। यह Nothing Phone (2a) है। यह कंपनी का अब तक का सबसे अफॉर्डेबल स्मार्टफोन है। नथिंग फोन (2ए) मिड प्राइस सेगमेंट में आया है और इंडियन मार्केट में यह कंपनी का तीसरा स्मार्टफोन है। Nothing Phone (2a) यूनीक और ट्रांसपैरेंट डिजाइन के साथ आया है। कंपनी ने हमें यह स्मार्टफोन रिव्यू के लिए भेजा है। हमने करीब 15 दिन इस स्मार्टफोन को अपने प्राइमरी हैंडसेट के रूप में यूज किया है तो आइए जानते हैं कि Nothing Phone (2a) परफॉर्मेंस के मोर्चे पर कितना खरा उतरा है...

लुक और डिजाइन में नहीं है कोई जोड़

नथिंग अपने प्रॉडक्ट्स की पैकेजिंग और एक्सेसरीज को यूनीक डिजाइन देने में खास फोकस करता है। Nothing Phone (2a) की अनबॉक्सिंग में भी यह बात नजर आती है। बॉक्स में एक्सेसरीज के रूप में सिम इजेक्टर टूल और USB Type-C केबल मिलती है, जो कि स्पेशल डिजाइन के साथ आती है। Nothing Phone (2a) का लुक जबरदस्त है। नथिंग फोन 1 और नथिंग फोन 2 की तरह ही Nothing Phone (2a) ट्रांसपैरेंट बैक पैनल के साथ आता है। यानी, आप फोन के कुछ इंटरनल कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। फोन का बैक पैनल प्लास्टिक का है, जिस पर ग्लॉसी फिनिश दी गई है। नथिंग फोन (2a) के वेट मैनेजमेंट पर काफी काम किया गया है। इस फोन का वजन 190 ग्राम है, लेकिन होल्ड करने में यह बहुत कॉम्पैक्ट और कंफर्टेबल है।

बैक पैनल पर हैं 3 LED स्ट्रिप्स

Nothing Phone (2a) को केस के साथ यूज करना बेहतर होगा। अगर आप बिना केस के फोन को इस्तेमाल करते हैं तो इसके बैक पैनल पर अच्छे-खासे स्क्रैच आ सकते हैं। नथिंग फोन 1 और फोन 2 की तरह ही Nothing Phone (2a) ग्लिफ इंटरफेस के साथ आया है। यानी, फोन के बैक पैनल पर LED लाइटिंग सिस्टम दिया गया है। नथिंग फोन 2(a) में टॉप सेक्शन में केवल 3 LED स्ट्रिप्स हैं, जो कि बैक कैमरे के इर्द-गिर्द हैं। पिछले नथिंग फोन्स के मुकाबले नथिंग फोन 2(a) का रियर कैमरा सेटअप भी बिल्कुल अलग है। Nothing Phone (2a) के बैक पैनल में हॉरिजेंटल कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन के दाएं तरफ पावर बटन है, जबकि वॉल्यूम रॉकर्स बाएं तरफ दिए गए हैं। स्मार्टफोन के बॉटम में सिम कार्ड ट्रे, USB टाइप-C पोर्ट, स्पीकर और माइक्रोफोन दिया गया है।

शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस

Nothing Phone (2a) में नथिंग फोन (2) से मिलता-जुलता डिस्प्ले दिया गया है। स्मार्टफोन 6.7 इंच का फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले का रेजॉलूशन 1080X2412 पिक्सेल है। फोन 120Hz के रिफ्रेश रेट, 240Hz के टच सैंपलिंग रेट और HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। हमें आउटडोर और इनडोर दोनों ही जगह फोन के डिस्प्ले को देखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने ब्राइटनेस लेवल को 55-60% के बीच रखकर फोन यूज किया, स्क्रीन की विजिबिलिटी बिल्कुल क्लीयर रही। फोन में कलर के 2 मोड (एलाइव और स्टैंडर्ड) दिए गए हैं। हमने इस स्मार्टफोन में IPL के कई मैच और Youtube पर वीडियोज देखे हैं। हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस जबरदस्त रहा है। डिस्प्ले पर बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशंस देखने को मिले हैं। स्मार्टफोन के फ्रंट पैनल में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके अलावा, डिस्प्ले प्री-एप्लाइड थिन स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ आता है। फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जिसका परफॉर्मेंस परफेक्ट रहा है।

बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड

Nothing Phone (2a) में 5000mAh की बैटरी दी गई है। फोन की दमदार बैटरी इसे सॉलिड बैटरी लाइफ देती है। जनरल यूसेज में फोन की बैटरी आराम से 2 दिन चल जाती है। वहीं, फुल चार्ज के बाद वीडियो स्ट्रीमिंग के साथ हेवी यूसेज में फोन की बैटरी पूरा दिन चल जाती है और रात तक 20-30 पर्सेंट बैटरी बची रहती है। फोन की बैटरी 45W फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि 23 मिनट में फोन की बैटरी 0-50% चार्ज हो जाती है। वहीं, 0-100 पर्सेंट चार्ज होने से इसे 59 मिनट का वक्त लगता है। हमने अपनी टेस्टिंग में पाया कि 0-25% बैटरी चार्ज होने में 16 मिनट लगते हैं। वहीं, 0-50% बैटरी कुल 33 मिनट में चार्ज हो जाती है। जबकि 0-100% बैटरी चार्जिंग में हमें 85 मिनट लगे।

वैरिएंट और स्मार्टफोन की कीमत

Nothing Phone (2a), ब्लैक और व्हाइट इन 2 कलर ऑप्शंस में आया है। कंपनी ने हमें रिव्यू के लिए ब्लैक कलर वाला स्मार्टफोन भेजा है। नथिंग फोन (2a) कुल 3 वेरिएंट में आया है। फोन के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट की कीमत 23,999 रुपये है। वहीं, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरियंट की कीमत 25,999 रुपये है। जबकि 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरियंट की कीमत 27,999 रुपये है। नथिंग ने हमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरियंट रिव्यू के लिए भेजा है।

सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस

नथिंग फोन (2a) Android 14 पर बेस्ड Nothing OS 2.5 पर चलता है। Nothing Phone (2a) में आपको नथिंग फोन (2) की तरह 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेज मिलेंगे। फीचर ऑप्टिमाइजेशन के मामले में Nothing OS बहुत क्लीन है। नथिंग फोन (2a) का ग्लिफ इंटरफेस 15 फंक्शंस को सपोर्ट करता है। नथिंग फोन (2a) MediaTek Dimensity 7200 Pro प्रोसेसर से पावर्ड है। यह 12GB तक रैम और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज को सपोर्ट करता है। इस फोन में हमारा यूजर एक्सपीरियंस बेहतरीन रहा है। फोन की स्पीड, स्क्रॉलिंग, एक ऐप से दूसरे ऐप में शिफ्टिंग बहुत स्मूद रही है। मल्टीटास्किंग के लिए यह स्मार्टफोन परफेक्ट है। हमने Nothing Phone (2a) में गेमिंग में भी हाथ आजमाए, हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। गेमिंग के दौरान हमें लैगिंग का सामना नहीं करना पड़ा। हमारे गेमिंग सेशंस लंबे नहीं रहे हैं और इस दौरान हमें फोन हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली।

शानदार है फोन का कैमरा

Nothing Phone (2a) के बैक पैनल में हॉरिजेंटल कैमरा सेटअप दिया गया है। स्मार्टफोन में ड्यूल कैमरा सेटअप है। नथिंग फोन (2a) का प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। वहीं, दूसरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड सेंसर है। स्मार्टफोन के फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। नथिंग फोन (2a) में मेन कैमरे के लिए सैमसंग ISOCELL G9 का इस्तेमाल किया गया है। फोन का कैमरा परफॉर्मेंस हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा शॉर्प कलर्स के साथ पूरे डीटेल्स को कैप्चर करता है। हमने इस फोन से आउटडोर और इनडोर दोनों जगह फोटोग्राफी की है। हमें इमेज में कलर और कान्ट्रैस्ट का अच्छा मेल देखने को मिला है। स्मार्टफोन में दिया गया नाइट मोड (Night Mode) फोटो और विडियोज दोनों जगह अच्छा काम करता है। फ्रंट कैमरे से हमने सेल्फी के साथ-साथ विडियो कॉलिंग भी की है, इमेज क्वॉलिटी ठीक रही है।