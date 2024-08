Nothing Phone 2a vs Phone 2a Plus: एक जैसे डिजाइन वाले दो फोन, बेहतर कौन?

अमेरिकी टेक कंपनी Nothing ने यूनीक डिजाइन वाले स्मार्टफोन्स के साथ ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाई है और भारत में भी इसके फोन खूब पसंद किए जा रहे हैं। खासकर मार्च महीने में मिडरेंज प्राइस पर आया Nothing Phone 2a लाखों यूजर्स की पसंद बना है। अब कंपनी Nothing Phone 2a Plus लेकर आई है, जिसमें कैमरा से लेकर परफॉर्मेंस तक से जुड़े अपग्रेड्स दिए गए हैं। आइए इन दोनों फोन्स की तुलना करते हैं और देखते हैं कि नया फोन 'Plus' टैग के साथ क्या-कुछ लेकर आया है।

डिस्प्ले और डिजाइन में कोई अंतर नहीं Nothing Phone 2a और Nothing Phone 2a Plus दोनों का डिजाइन ठीक एक जैसा है और फोन देखकर इनमें कोई फर्क नहीं किया जा सकेगा। इतना जरूर है कि Nothing Phone 2a को जहां ब्लैक और वाइट कलर्स में पेश किया गया था, वहीं Nothing Phone 2a Plus को ब्लैक के साथ ग्रे कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। दोनों का ही वजन 190 ग्राम और मोटाई 8.55mm है और बैक पैनल पर Glyph इंटरफेस भी एक जैसा ही दिखता है।

दोनों ही नथिंग फोन्स में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास 5 की सुरक्षा के साथ मिलता है। ये दोनों ही डिस्प्ले 1300nits की पीक ब्राइटनेस ऑफर करते हैं और पंच-होल डिजाइन के साथ आते हैं।

चिपसेट और परफॉर्मेंस को मिला अपग्रेड नए Nothing Phone 2a Plus में MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G प्रोसेसर दिया गया है, वहीं पिछले Nothing Phone 2a में MediaTek Dimensity 7200 Pro प्रोसेसर मिलता है। दोनों ही क्वॉड कोर प्रोसेसर हैं लेकिन नए फोन का चिपसेट 3GHz की क्लॉक स्पीड के साथ फास्ट परफॉर्मेंस देता है, जो पिछले डिवाइस की 2.8GHz से बेहतर है। Phone 2a Plus और Phone 2a दोनों में Mali-G610 MC4 GPU मिलता है।

दोनों में क्रम से Android 14 पर बेस्ड NothingOS 2.5 और NothingOS 2.6 यूजर इंटरफेस मिलता है। इन फोन्स को तीन साल तक एंड्रॉयड अपडेट्स और चार साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा कंपनी ने किया है। Nothing Phone 2a Plus के बेस मॉडल में 256GB स्टोरेज मिलता है, वहीं Phone 2a का बेस मॉडल 128GB स्टोरेज के साथ आता है।

बेहतर सेल्फी कैमरा के साथ आया नया फोन दोनों ही डिवाइसेज के बैक पैनल पर 50MP प्राइमरी सेंसर और 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस वाला डुअल कैमरा सिस्टम दिया गया है और ढेर सारे कैमरा मोड्स का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा इनमें 10x डिजिटल जूम के साथ OIS और EIS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। नए Nothing Phone 2a Plus को सेल्फी कैमरा के मामले में अपग्रेड मिला है और यह 50MP फ्रंट कैमरा सेंसर के साथ आता है। वहीं, Nothing Phone 2a में 32MP सेल्फी कैमरा दिया गया है।

एक सी बैटरी क्षमता पर बेहतर फास्ट चार्जिंग नथिंग के दोनों ही स्मार्टफोन्स में 5000mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी दी गई है। Nothing Phone 2a Plus को चार्जिंग स्पीड के मामले में अपग्रेड मिला है और यह 50W वायर्ड फास्ट चार्जिंग ऑफर करता है। पिछले Nothing Phone 2a में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। दोनों ही फोन 5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का फायदा भी देते हैं।