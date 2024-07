नए अवतार में आ रहा 60 मिनट में 60,000 लोगों की पसंद बनने वाला Nothing Phone 2a, फ्लिपकार्ट पर किया जाएगा सेल

Nothing इस महीने के आखिर में भारत में अपना दूसरा मिड-रेंज स्मार्टफोन Nothing Phone 2a Plus को लॉन्च करने वाला है। नया फोन Nothing Phone (2a) का सक्सेसर है। बता दें कि Nothing Phone 2a ने रिकॉर्डतोड़ सेल का रिकॉर्ड बनाया है। Nothing ने Phone 2a के 60 मिनट में 60,000 स्मार्टफोन बेच दिए हैं। Nothing Phone (2a) Plus फोन 31 जुलाई को लॉन्च होने वाला है।