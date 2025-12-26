Hindustan Hindi News
अब इन सस्ते फोन्स में भी आया नथिंग का लेटेस्ट अपडेट, चेक करें आपको मिला या नहीं

अब इन सस्ते फोन्स में भी आया नथिंग का लेटेस्ट अपडेट, चेक करें आपको मिला या नहीं

संक्षेप:

नथिंग अपने नए Android 16 ओएस पर बेस्ड कस्टम स्किन अपडेट को ज्यादा स्मार्टफोन मॉडल में ला रहा है। इस बार, ब्रांड के बजट फोन, CMF Phone 2 Pro और CMF Phone 1 को यह अपडेट मिल रहा है।

Dec 26, 2025 08:53 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप भी Nothing के सब-ब्रांड CMF का स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी अपने कुछ और स्मार्टफोन्स तक लेटेस्ट अपडेट को पहुंचा दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, नथिंग अपने नए Android 16 ओएस पर बेस्ड कस्टम स्किन अपडेट को ज्यादा स्मार्टफोन मॉडल में ला रहा है। कंपनी ने हाल ही में कुछ जरूरी बग्स की वजह से Nothing OS 4.0 का रोलआउट रोक दिया था, लेकिन अब अपडेट फिर से तेजी से जारी किया जा रहा है। इस बार, ब्रांड के बजट फोन, CMF Phone 2 Pro और CMF Phone 1 को यह अपडेट मिल रहा है। चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...

सीएमएफ के इन स्मार्टफोन्स के लिए आ गया नथिंग ओएस 4

नवंबर 2025 में, Nothing OS 4.0 का स्टेबल बिल्ड Nothing Phone (2), Phone (2a), और Phone (2a) Plus के लिए जारी किया गया था। अब, कंपनी CMF Phone 2 Pro, CMF Phone 1, और Nothing Phone (3a) Lite के साथ इस बड़े सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए सपोर्टेड लिस्ट का विस्तार कर रही है।

ये भी पढ़ें:2027 तक Recharge का टेंशन खत्म, 365 दिन चलेंगे ये पांच सस्ते प्लान; खर्च ₹5 रोज
ये भी पढ़ें:डेटा ही डेटा, अब 225 रुपये के प्लान में मिलेगा कुल 90GB, इस कंपनी ने कराई मौज

नथिंग कम्युनिटी फोरम पर एक ऑफिशियल पोस्ट में, इन डिवाइस के लिए नथिंग OS 4.0 रिलीज की पुष्टि की गई है, जिसमें नए विजुअल्स, नए कस्टमाइजेशन ऑप्शन और एक बेहतर यूजर इंटरफेस मिलेगा। नए अपडेट के साथ, नथिंग का मकसद ओवरऑल फीचर्स और फंक्शनैलिटी को अपग्रेड करते हुए कोर यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। नथिंग OS 4.0 कस्टम स्किन आज (26 दिसंबर 2025) CMF Phone 1 के लिए रोलआउट हो रही है, और यह अपडेट धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचेगा।

इस बीच, CMF Phone 2 Pro को अगले कुछ हफ्तों में अपडेट मिलेगा, जो अगले रोलआउट फेज का हिस्सा है। कंपनी ने यह भी बताया है कि Nothing OS 4.0 रिलीज टाइमलाइन अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग हो सकती है। इसलिए यह पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है। तो आप सेटिंग्स में जाकर मैन्युअल रूप से चेक कर सकते हैं कि आपको यह अपडेट मिला है या नहीं। अगर आपको यह अपडेट मिला है, तो तुरंत इंस्टॉल करें।

