Nothing यूजर्स के लिए बड़ी खबर, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के साथ आ रहा है नया अपडेट

अमेरिकी टेक ब्रैंड Nothing ने अपने Nothing Phone लाइनअप के लिए अगले ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, Nothing OS 3.0 की रिलीज की तारीख का खुलासा कर दिया है। यह अपडेट सितंबर 2024 में लॉन्च होगा और इसमें कई नए फीचर और अपग्रेड्स शामिल होंगे। कंपनी CEO कार्ल पेइ ने खुद इस अपडेट का फर्स्ट लुक शेयर किया है।

Nothing फोन में iPhone 15 Pro वाला ऐक्शन बटन, ढेरों काम आसान करेगा ये फीचर

Nothing Phone 1 के अलावा, Nothing OS 3.0 का अपडेट Nothing Phone 2 और Nothing Phone 2a के लिए भी रिलीज किए जाने की उम्मीद है। Nothing OS 3.0 उन यूजर्स के लिए एक अच्छा अपडेट होगा जो अपने Nothing Phone को और भी पर्सनलाइज करना चाहते हैं। अगर आप Nothing यूजर हैं, तो Nothing OS 3.0 अपडेट के लिए तैयार रहें। यह सितंबर 2024 में लॉन्च होगा और आपके फोन को और भी बेहतर बना देगा।