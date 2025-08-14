नथिंग की इंडिपेंडेंस डे सेल शुरू, सिर्फ 799 रुपये में मिल रहा यह प्रोडक्ट, स्मार्टफोन्स पर भारी छूट

Nothing Independence Day Sale: नथिंग ने गुरुवार (14 अगस्त) से भारत में अपनी स्वतंत्रता दिवस सेल शुरू कर दी है, जिसमें स्मार्टफोन, ईयरफोन, वियरेबल्स और एक्सेसरीज पर भारी छूट मिल रही है। लिस्ट में एक प्रोडक्ट केवल 799 रुपये में मिल रहा है। देखें लिस्ट

Nothing Independence Day Sale: नथिंग ने गुरुवार (14 अगस्त) से भारत में अपनी स्वतंत्रता दिवस सेल शुरू कर दी है, जिसमें स्मार्टफोन, ईयरफोन, वियरेबल्स और एक्सेसरीज पर भारी छूट मिल रही है। सेल में CMF Phone 2 Pro, Nothing Phone 3a Pro और Phone 3a जैसे स्मार्टफोन भारी छूट के साथ मिल रहे हैं। 1799 रुपये की चार्जिंग केबल 799 रुपये में मिल रही है। हालांकि, कम कीमत में खरीदने के लिए ग्राहकों को बैंक और अन्य ऑफर्स का लाभ लेना पड़ेगा। सेल 17 अगस्त को समाप्त होगी। अगर आप नथिंग या फिर सीएमएफ का कोई फोन या एक्सेसरीज खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खरीदारी करने का सही समय हो सकता है।

बैंक और एक्सचेंज ऑफर की डिटेल नथिंग की इंडिपेंडेंस डे सेल 14 अगस्त से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगी। इस सेल में नथिंग और सीएमएफ ब्रांड के स्मार्टफोन, ऑडियो प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज पर शानदार डील्स मिल रही हैं। यह सेल फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, विजय सेल्स, क्रोमा और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर लाइव है। ICICI बैंक, SBI कार्ड और IDFC फर्स्ट बैंक के ग्राहक अपनी खरीदारी पर 2,000 रुपये तक की इंस्टैंट छूट पा सकते हैं। चुनिंदा मॉडल्स पर एक्सचेंज बोनस 1,000 रुपये तक सीमित है।

नथिंग फोन 3a सेल में 21,999 रुपये (बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस सहित) में उपलब्ध है, जो इसकी ओरिजनल कीमत 22,999 रुपये से कम है। फोन 3a प्रो की शुरुआती कीमत 26,999 रुपये (बैंक ऑफर सहित) है, जो इसकी ओरिजनल कीमत 27,999 रुपये से कम है।

इसी तरह, CMF Phone 2 Pro बैंक ऑफर्स के साथ 16,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है, जबकि इसकी ओरिजनल कीमत 18,999 रुपये है। CMF Buds Pro 2, CMF Buds 2 जैसे लेटेस्ट TWS ईयरबड्स और CMF Watch Pro जैसी स्मार्टवॉच भी सेल के दौरान कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। सेल में केबल और चार्जर जैसे एक्सेसरीज पर भी छूट मिल रही है।

नथिंग इंडिपेंडेंस डे सेल में किस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट मिल रहा, नीचे देखें लिस्ट: - CMF By Nothing Buds Pro सेल में ऑफर्स के बाद 2,799 रुपये में मिल रहा है। इसकी ओरिजनल प्राइस 3,499 रुपये है।

- CMF By Nothing Buds 2a सेल में ऑफर्स के बाद 1,999 रुपये में मिल रहा है। इसकी ओरिजनल प्राइस 2,199 रुपये है।

- Nothing Ear A सेल में ऑफर्स के बाद 6,999 रुपये में मिल रहा है। इसकी ओरिजनल प्राइस 7,999 रुपये है।

- CMF by Nothing Buds 2 सेल में ऑफर्स के बाद 2,499 रुपये में मिल रहा है। इसकी ओरिजनल प्राइस 2,699 रुपये है।

- Nothing Buds 2 Plus सेल में ऑफर्स के बाद 3,099 रुपये में मिल रहा है। इसकी ओरिजनल प्राइस 3,299 रुपये है।

- CMF by Nothing Buds Pro 2 सेल में ऑफर्स के बाद 2,499 रुपये में मिल रहा है। इसकी ओरिजनल प्राइस 4,299 रुपये है।

- Nothing Ear सेल में ऑफर्स के बाद 8,999 रुपये में मिल रहा है। इसकी ओरिजनल प्राइस 11,999 रुपये है।

- CMF by Nothing Watch Pro सेल में ऑफर्स के बाद 4,499 रुपये में मिल रहा है। इसकी ओरिजनल प्राइस 4,499 रुपये है।CMF by - - Nothing 65W GaN 3 A 3 Port सेल में ऑफर्स के बाद 2,699 रुपये में मिल रहा है। इसकी ओरिजनल प्राइस 3,999 रुपये है।

- CMF by Nothing 33W Type-C Power Fast Charger सेल में ऑफर्स के बाद 999 रुपये में मिल रहा है। इसकी ओरिजनल प्राइस 1,499 रुपये है।