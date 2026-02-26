खुल गया राज, नथिंग के सस्ते हेडफोन इस दिन होंगे लॉन्च, कंपनी ने पीले रंग में दिखाई पहली झलक

Feb 26, 2026 07:26 pm IST

Nothing Phone 4a सीरीज अगले महीने की शुरुआत में भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगी। लेकिन इस इवेंट में केवल स्मार्टफोन ही लॉन्च नहीं किए जाएंगे, फोन के साथ कंपनी अपने नए हेडफोन भी ला रही है। खुद कंपनी ने कंफर्म किया है कि वह नए स्मार्टफोन्स के साथ Nothing Headphone (a) भी लॉन्च करेगी। कंपनी ने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें आने वाले ओवर-ईयर हेडफोन का डिजाइन दिखाया गया है। नथिंग हेडफोन (a) पिछले साल रिलीज हुए नथिंग हेडफोन 1 का सस्ता वर्जन हो सकता है। नए मॉडल में कंपनी का सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिजाइन हो सकता है। कब आ रहे हैं ने हेडफोन और इसमें क्या-क्या खास मिलने की उम्मीद है, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

5 मार्च को ग्लोबली लॉन्च होगा Nothing Headphone (a) एक एक्स पोस्ट में, नथिंग ने बताया कि हेडफोन (a) 5 मार्च को Phone 4a सीरीज के स्मार्टफोन के साथ लॉन्च होगा। लॉन्च इवेंट सुबह 10:30am GMT (भारतीय समयानुसार 4:00pm) पर शुरू होगा। ब्रांड द्वारा शेयर किए गए पहले टीजर में हेडफोन की पीले कलर में झलक दिखाई है। प्रोडक्ट का नाम नथिंग हेडफोन (a) डॉट-मैट्रिक्स फॉन्ट में लिखा है। ऐसा लगता है कि इसमें ग्रे शेड में मेटैलिक एज है और डॉटेड टेक्सचर है।

इतनी हो सकती है हेडफोन (a) की कीमत (संभावित) नथिंग हेडफोन (a) के स्पेसिफिकेशन्स अभी सामने नहीं आए हैं। हालांकि, हाल ही में आए लीक में दावा किया गया है कि नए हेडफोन ब्लैक, पिंक, व्हाइट और येलो कलर ऑप्शन में मिलेंगे। कहा जा रहा है कि यूरोप में इसकी कीमत 159 यूरो (लगभग 17,300 रुपये) और UK में GBP 149 (लगभग 18,700 रुपये) होगी। इसे हाल ही में सिंगापुर की IMDA सर्टिफिकेशन साइट पर मॉडल नंबर B186 के साथ देखा गया था। यह ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ आ सकता है।

Nothing Headphone 1 की कीमत और खासियत कहा जा रहा है कि अपकमिंग नथिंग हेडफोन (a), मौजूदा नथिंग हेडफोन 1 का सस्ता वर्जन हो सकता है। बता दें कि, नथिंग ने हेडफोन 1 को 299 यूरो (लगभग 32,500 रुपये) में लॉन्च किया था। भारत में, यह पिछले साल जुलाई में 21,990 रुपये के प्राइस टैग के साथ आया था। इसमें 40 एमएम डायनामिक ड्राइवर हैं और यह 42dB तक एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) को सपोर्ट करता है।