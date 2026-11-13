दो LED, एक लाल बटन और स्क्रीन गायब.. Nothing का ये नया गैजेट आखिर करेगा क्या?
Nothing ने अपने पहले AI-native डिवाइस की पहली साफ झलक दिखाई है, जिसमें मेटल बॉडी, दो LED और एक फिजिकल बटन नजर आ रहा है। स्क्रीनलेस यह डिवाइस दिसंबर, 2026 में लॉन्च होगा।
Nothing अपने पहले AI डिवाइस के साथ एक नए तरह के गैजेट सेगमेंट में कदम रखने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अपने अपकमिंग AI-native डिवाइस का नया टीजर जारी किया है, जिसमें पहली बार इसके डिजाइन की झलक देखने को मिली है। यह डिवाइस बिना स्क्रीन के आएगा और इसमें दो LED लाइट्स के साथ एक फिजिकल बटन दिया गया है। Nothing ने फिलहाल इसके नाम, कीमत और सभी फीचर्स की जानकारी पब्लिक नहीं की है। कंपनी इसे दिसंबर 2026 में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।
टीजर में Nothing का नया AI डिवाइस कॉम्पैक्ट मेटल बॉडी के साथ दिखाई देता है। इसका फिनिश ग्रे कलर का है और बॉडी पर टेक्सचर दिया गया है। डिवाइस के ऊपरी हिस्से में दो पिल-शेप LED लाइट्स दिखाई देती हैं, जिनमें एक लाल और दूसरी हरे रंग की नजर आ रही है। इनके ठीक नीचे एक फिजिकल बटन दिया गया है, जिसके बीच में लाल रंग का सर्कल दिखाई देता है।
AI डिवाइस में नहीं होगी कोई इमेज
सबसे खास बात यह है कि इस डिवाइस में कोई स्क्रीन नहीं होगी। Nothing के CEO Carl Pei पहले ही साफ कर चुके हैं कि कंपनी का यह AI प्रोडक्ट किसी स्मार्टफोन ऐप या सामान्य AI चैटबॉट का दूसरा रूप नहीं होगा। कंपनी इसे एक डेडिकेटेड टूल के तौर पर पेश कर रही है। Carl Pei ने एक टीजर में लिखा था, ‘Context doesn’t live in a chat box’, यानी AI का इस्तेमाल सिर्फ चैट बॉक्स में सवाल पूछने तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए।
फिजिकल बटन को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह डिवाइस AI-powered voice recorder के तौर पर काम कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो यूजर बटन दबाकर बातचीत या जरूरी जानकारी रिकॉर्ड कर सकेगा और AI उस आवाज को टेक्स्ट में बदलकर नोट्स, मीटिंग की जानकारी या रिमाइंडर जैसी चीजों में मैनेज कर सकेगा। हालांकि, Nothing ने अभी रिकॉर्डिंग फीचर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
मिल सकता है वॉयस इंटरैक्शन सपोर्ट
दोनों LED का इस्तेमाल किस काम के लिए होगा, यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। इनके जरिए रिकॉर्डिंग की स्थिति, AI की प्रोसेसिंग या किसी दूसरे स्टेटस को दिखाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल यह सिर्फ अनुमान है। लाल रंग के फिजिकल बटन और LED को देखते हुए वॉयस इंटरैक्शन की संभावना जरूर मजबूत दिखाई देती है।
Nothing के लिए यह डिवाइस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपनी AI हार्डवेयर के एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रही है जहां स्क्रीन जरूरी नहीं होगी। कंपनी का कहना है कि उसका AI-native डिवाइस सिर्फ किसी मौजूदा गैजेट में AI जोड़ने की कोशिश नहीं है। इसका मकसद AI को रोजमर्रा की एक्टिविटीज और यूजर के कॉन्टेक्स्ट को समझने के ज्यादा करीब लाना है।
हालांकि, स्क्रीनलेस AI डिवाइस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह स्मार्टफोन से अलग ऐसा क्या कर पाएगा जिसके लिए यूजर एक नया गैजेट खरीदे। अगर इसमें बातचीत रिकॉर्ड करने या आसपास की जानकारी समझने की क्षमता मिलती है, तो प्राइवेसी भी बड़ा मुद्दा बन सकती है। खासकर मीटिंग या निजी बातचीत रिकॉर्ड होने की कंडीशन में यूजर्स यह जानना चाहेंगे कि डेटा कहां स्टोर होगा और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। डिवाइस अगले महीने मार्केट में आने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
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पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।