Nothing Ear (Open) भारत में लॉन्च, बिना कान में लगाए सुनाएंगे म्यूजिक; इतनी है कीमत
नथिंग ब्रैंड की ओर से भारतीय मार्केट में Nothing Ear (Open) TWS लॉन्च किए गए हैं। इनकी खासियत इनका ओपेन-इयर डिजाइन है और ये प्रीमियम ऑडियो अनुभव देते हैं।
लंदन की टेक कंपनी Nothing की ओर से भारतीय मार्केट में इसका नया वियरेबल ऑडियो प्रोडक्ट Nothing Ear (Open) लॉन्च किया गया है। कंपनी ने इन ओपेन-इयर TWS को पिछले साल ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बनाया था और अब इन्हें भारत में भी खरीदा जा सकेगा। खास बात यह है कि इन्हें इयर कनाल या कान के अंदर नहीं लगाना होता और बस कानों पर पहनने भर से म्यूजिक सुना जा सकता है।
नए Nothing Ear (Open) का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका ओपेन-इयर डिजाइन है और यह कान को पूरी तरह ब्लॉक नहीं करता। ऐसे में यूजर्स को आसपास की आवाजें सुनाई देती हैं और वे पूरी तरह से आसपास के माहौल से कटते नहीं हैं। इनमें एक कर्व्ड हेडबैंड भी दिया गया है, जो कानों पर अच्छी ग्रिप ऑफर करता है। यही वजह है कि इन्हें पहनकर रनिंग या वर्कआउट आसानी से किया जा सकता है।
ऐसे हैं Nothing Ear (Open) के फीचर्स
नथिंग ने अपने वायरलेस वियरेबल्स में 14.2mm टाइटेनियम कोटेड ड्राइवर्स दिए हैं और इनमें कस्टम डायफ्रॉम मिलता है। कंपनी की मानें तो इन ड्राइवर्स के साथ यूजर्स को Bass Exhance Algorithm मिलेगा और बेहतरीन लो-फ्रीक्वेंसी साउंड ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा इनमें AI पावर्ड क्लियर वॉइस 3.0 टेक्नोलॉजी दी गई है और डुअल माइक सेटअप के साथ बेहतरीन कॉलिंग एक्सपीरियंस भी मिलता है।
कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इनमें Bluetooth 5.3 सपोर्ट दिया गया है। इनमें AAC और SBC ऑडियो कोडेक्स, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, डुअल डिवाइस कनेक्शन और 120ms लो-लेटेंसी मोड जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं। दावा है कि फुल चार्ज होने पर ये 8 घंटे म्यूजिक सुनाएंगे और केस के साथ कुल 30 घंटे तक का बैकअप मिल सकता है।
Nothing Ear (Open) में IP54 रेटिंग, एडवांस्ड इक्वलाइजर, पिंच कंट्रोल्स और ChatGPT इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
इतनी है Nothing Ear (Open) की कीमत
नए डिवाइस को कंपनी इकलौते वाइट कलर ऑप्शन में लेकर आई है और इनमें ओवर-शेप्ड चार्जिंग केस दिया गया है। इनकी कीमत 9,999 रुपये रखी गई है और इन्हें Flipkart Big Billion Days Sale के दौरान खरीदा जा सकता है।