Nothing का अनोखा AI ईयरबड्स 8 दिसंबर को होगा लॉन्च, चार्जिंग केस से भी रिकॉर्ड कर सकेंगे बातें
Nothing 8 दिसंबर को अपने नए AI-पावर्ड ईयरबड्स Ear (note) को लॉन्च करने जा रही है। इसमें चार्जिंग केस से बातचीत रिकॉर्ड करने, AI ट्रांसक्रिप्शन और समरी बनाने जैसे फीचर्स मिलेंगे।
स्मार्टफोन और ऑडियो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी Nothing अब AI हार्डवेयर की दुनिया में कदम रखने जा रही है। कंपनी अपना नया डिवाइस Nothing Ear (note) 8 दिसंबर को लॉन्च करने वाली है। ये AI-पावर्ड ईयरबड्स होंगे, जिनमें सिर्फ म्यूजिक सुनने और कॉलिंग करने के बजाय बातचीत रिकॉर्ड करने, उसे टेक्स्ट में बदलने और AI की मदद से उसकी समरी तैयार करने जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसकी सबसे खास बात यह है कि यूजर्स ईयरबड्स के साथ-साथ उसके चार्जिंग केस से भी बातचीत रिकॉर्ड कर सकेंगे।
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ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, Nothing के को-फाउंडर और CEO कार्ल पेई ने इस डिवाइस को लॉन्च से पहले पेश किया है। कंपनी का मकसद रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स में AI की फंक्शनैलिटी को जोड़ना है। Nothing Ear (note) इसी दिशा में कंपनी का पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। फिलहाल कंपनी ने इसकी कीमत और सेल डेट से जुड़ी जानकारी शेयर नहीं की है।
चार्जिंग केस में मिलेगा रिकॉर्डिंग का फीचर
Nothing Ear (note) का सबसे खास फीचर इसका चार्जिंग केस है। आमतौर पर ईयरबड्स का केस सिर्फ उन्हें चार्ज करने और सेफ रखने के काम आता है, लेकिन Nothing ने इसमें माइक्रोफोन और एक खास Talk बटन दिया है। इसकी मदद से यूजर्स अपनी आवाज, थॉट्स और जरूरी बातें रिकॉर्ड कर सकेंगे। केस में मौजूद माइक्रोफोन आसपास हो रही बातचीत और मीटिंग को रिकॉर्ड करने में भी काम आएंगे।
इसके अलावा, ईयरबड्स में मौजूद माइक्रोफोन फोन कॉल रिकॉर्ड कर सकेंगे। यानी यूजर्स को अलग से वॉयस रिकॉर्डर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी भविष्य में चार्जिंग केस के Talk बटन को दूसरे कामों के लिए प्रोग्राम करने का विकल्प भी दे सकती है।
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AI खुद तैयार करेगा बातचीत की समरी
रिकॉर्डिंग के बाद AI का काम शुरू होगा। यूजर्स एक कंपेनियन ऐप की मदद से अपनी रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकेंगे। इस ऐप में AI-पावर्ड ट्रांसक्रिप्शन और समरी तैयार करने का ऑप्शन मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन की मदद से रिकॉर्ड की गई बातचीत टेक्स्ट में बदल जाएगी, जबकि AI उसकी जरूरी बातों की समरी तैयार कर सकेगा।
फीचर का फायदा खासतौर पर ऑफिस में काम करने वाले लोगों, जर्नलिस्ट्स, स्टूडेंट्स और उन लोगों को मिल सकता है जिन्हें रोजाना कई मीटिंग या इंटरव्यू करने पड़ते हैं। उन्हें पूरी रिकॉर्डिंग दोबारा सुनने के बजाय AI से तैयार समरी के साथ जरूरी जानकारियां मिल सकेंगी।
कई AI एजेंट्स के साथ करेगा काम
Nothing Ear (note) में कंपनी अपने वॉयस असिस्टेंट के साथ कई AI एजेंट्स का सपोर्ट भी दे सकती है। यूजर्स वॉयस कमांड के जरिए इन AI एजेंट्स से बातचीत कर सकेंगे। हालांकि, कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि किन-किन AI सर्विसेज का सपोर्ट मिलेगा और इनके इस्तेमाल के लिए किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लेना होगा या नहीं।
8 दिसंबर को लॉन्च, कीमत का इंतजार
Nothing Ear (note) को 8 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल इसकी कीमत, भारत में उपलब्धता और अन्य हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस का खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल इसके लिए लॉन्च इवेंट का इंतजार करना होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।