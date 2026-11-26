Nothing Ear (note) का डिजाइन सामने आया, AI खुद रिकॉर्ड करेगा कॉल और मीटिंग; देखें वीडियो
Nothing Ear (note) को 8 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने नए टीजर में इसके ट्रांसपेरेंट ईयरबड्स और मेटैलिक चार्जिंग केस की झलक दिखाई है। इन ईयरबड्स से फोन कॉल और मीटिंग रिकॉर्ड की जा सकेंगी।
स्मार्टफोन और ऑडियो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी Nothing अपना नया AI बेस्ड डिवाइस Nothing Ear (note) लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले इसका नया टीजर वीडियो जारी किया है, जिसमें डिवाइस के डिजाइन और कुछ खास फीचर्स की झलक देखने को मिली है। इसे 8 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। खास बात यह है कि यह सिर्फ वायरलेस ईयरबड्स नहीं होंगे, बल्कि इनमें AI की मदद से बातचीत रिकॉर्ड करने, उसे टेक्स्ट में बदलने और उसका समरी तैयार करने जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।
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Nothing के नए टीजर में Ear (note) का चार्जिंग केस दिखाई दिया है। इसका डिजाइन स्क्वायर और बॉक्स जैसा है। केस में मेटैलिक फिनिश दी गई है, जबकि सामने की तरफ ट्रांसपेरेंट पैनल मौजूद हैं। इन पैनल के जरिए केस के अंदर रखे ईयरबड्स दिखाई देते हैं। इसके निचले हिस्से में USB Type-C पोर्ट दिया गया है। केस पर LED इंडिकेटर भी नजर आता है।
कंपनी ने ईयरबड्स के डिजाइन में भी अपना सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट लुक बरकरार रखा है। इनके स्टेम पर Ear (note) की ब्रैंडिंग दिखाई देती है। हालांकि, इस बार सबसे ज्यादा चर्चा चार्जिंग केस पर दिए गए दो फिजिकल बटन की हो रही है। इन पर TALK और RECORD लिखा हुआ है। RECORD बटन के पास रेड डॉट भी दिया गया है।
AI से रिकॉर्ड और ट्रांसक्राइब होगी बातचीत
Nothing Ear (note) की सबसे बड़ी खासियत इसके AI फीचर्स हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके चार्जिंग केस में माइक्रोफोन दिए जाएंगे, जिनकी मदद से यूजर्स आमने-सामने होने वाली बातचीत और मीटिंग्स को रिकॉर्ड कर सकेंगे। वहीं, ईयरबड्स के जरिए फोन कॉल रिकॉर्ड करने की सुविधा भी मिल सकती है।
चार्जिंग केस पर मौजूद TALK बटन का इस्तेमाल यूजर अपनी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए कर सकेंगे। वहीं, RECORD बटन बातचीत और मीटिंग्स को रिकॉर्ड करने के काम आ सकता है। रिकॉर्डिंग को बाद में एक कंपैनियन ऐप के जरिए एक्सेस किया जा सकेगा।
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इस ऐप की मदद से रिकॉर्ड की गई बातचीत को टेक्स्ट यानी ट्रांसक्रिप्ट में बदला जा सकेगा। इसके अलावा AI पूरी बातचीत का सारांश भी तैयार कर सकता है। इससे लंबे इंटरव्यू, ऑफिस मीटिंग और जरूरी बातचीत के नोट्स तैयार करना आसान हो सकता है।
कई AI एजेंट्स का मिल सकता है सपोर्ट
Nothing के CEO कार्ल पेई पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कंपनी AI के लिए नए तरह के हार्डवेयर पर काम कर रही है। Nothing Ear (note) इसी डायरेक्शन में कंपनी का एक बड़ा प्रोडक्ट हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें Nothing के अपने वॉयस कंट्रोल सिस्टम के साथ दूसरे AI एजेंट्स का सपोर्ट भी मिल सकता है। यूजर्स वॉयस कमांड के जरिए इन AI टूल्स से बातचीत कर सकेंगे।
ऑडियो के मामले में भी कंपनी ने कुछ जानकारी दी है। Nothing के मुताबिक, Ear (note) में Hi-Res Audio का सपोर्ट मिलेगा और यह कंपनी का अब तक का सबसे बेहतर इन-ईयर ऑडियो एक्सपीरियंस देने वाला प्रोडक्ट होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।