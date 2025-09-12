कंफर्म: 18 सितंबर को आ रहा Nothing Ear 3, सामने आया पूरा डिजाइन, मिलेगा टॉक बटन

नथिंग अपने नए ईयरबड्स Nothing Ear (3) को 18 सितंबर को लॉन्च करेगा। कंपनी ने नए ईयरबड्स के डिजाइन का भी खुलासा कर दिया है, जो दिखने में बेहद खूबसूरत है। अपकमिंग ईयरबड्स में क्या-क्या खास होगा, चलिए जानते हैं...

यूनिक डिजाइन और दमदार साउंड वाले ईयरबड्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अपने ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाले डिवाइस के लिए पॉपुलर ब्रांड नथिंग अपने नए ईयरबड्स लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने बताया कि नए Nothing Ear (3) ईयरबड्स को 18 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इतनी ही नहीं, कंपनी ने नए ईयरबड्स के डिजाइन का भी खुलासा कर दिया है, जो दिखने में बेहद खूबसूरत है। अपकमिंग ईयरबड्स में क्या-क्या खास होगा, चलिए जानते हैं...

सामने आया नथिंग ईयर (3) का डिजाइन दरअसल, नथिंग ने ईयर (3) के पूरे डिजाइन का खुलासा कर दिया है, जिसमें मेटल के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो प्रीमियम फिनिश प्रदान करते हैं और ज्यादा मजबूती का वादा करते हैं। कंपनी ने बताया कि ईयरबड्स में अल्ट्रास्लिम डिजाइन होगा, जिससे कंपोनेंट्स के बीच की जगह कम से कम होगी, और मेटल के एंटीना को एक सपाट फिनिश के लिए फिर से डिजाइन किया गया है और इसकी मोटाई को केवल 0.35 मिमी होगी। केस में 100% एनोडाइज्ड रीसाइकल्ड एल्युमीनियम, स्मूथ कर्व्स, ज्यादा एर्गोनॉमिक शेप और एक बेहतरीन सुपर माइक होगा।

तस्वीर में एक बात स्पष्ट दिख रही है कि नथिंग ईयर 3 के केस पर एक नया 'टॉक' बटन जोड़ा गया है। पोस्ट के कैप्शन में इस बटन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

नथिंग ईयर 3 टॉक बटन क्या करता है? यह स्पष्ट नहीं है कि नथिंग ईयर 3 पर टॉक फीचर क्या करेगा। यह संभावना है कि बटन यूजर्स को केस पर ही सुपर माइक के माध्यम से एआई असिस्टेंट से बात करने की अनुमति दे सकता है। ऐसा लग रहा है कि इस सुविधा के लिए माइक के बगल में एक स्पीकर भी हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) डिवाइस की दुनिया में भी AI की दौड़ तेज हो रही है। ऐप्पल ने हाल ही में AirPods Pro 3 के साथ एक लाइव ट्रांसलेशन फीचर पेश किया है, जो अलग-अलग भाषाओं में संवाद करने के लिए रियल-टाइम AI ट्रांसलेशन की सुविधा देता है। शायद, नथिंग्स टॉक बटन ईयर 3 के लिए एक स्टैंडआउट फीचर लाएगा, जो इसे बाजार के बाकी हिस्सों से अलग करेगा।

Nothing Ear 3 में क्या होगा खास? ओरिजिनल ईयर जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया था। ईयर 3 अपने पिछले मॉडल ईयर और ईयर 2 के समान डिजाइन को आगे बढ़ाएगा। ईयरबड्स में एक ट्रांसपेरेंट स्टेम के साथ एक सफेद टिप है। स्टेम पर नथिंग के पुराने फॉन्ट डिजाइन में ईयर 3 शब्द भी लिखा है।

ईयर 3 ट्रांसपेरेंट ढक्कन भी पहले जैसा ही है। नथिंग ईयर 3 केस के निचले हिस्से पर सिल्वर फिनिश है, जो मेटल से बना है। यहीं पर टॉक बटन और सुपर माइक हैं। कंपनी का दावा है कि यह केस 100 प्रतिशत एनोडाइज्ड रिसाइकल्ड एल्युमीनियम से बना है।