Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़nothing ear 3 earbuds launched with Ai features and metal finish

आ गए Nothing के नए इयरबड्स Ear (3), फीचर्स खास और डिजाइन भी हटके

नथिंग की ओर से प्रीमियम फ्लैगशिप इयरबड्स Ear (3) लॉन्च किए गए हैं और इनमें खास फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने ट्रांसपैरेंट डिजाइन के अलावा इसमें मटैलिक फिनिश भी ऑफर किया है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 07:47 PM
आ गए Nothing के नए इयरबड्स Ear (3), फीचर्स खास और डिजाइन भी हटके

लंदन की टेक्नोलॉजी कंपनी Nothing ने इसके नए फ्लैगशिप इयरबड्स Ear (3) लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी का दावा है कि नया डिवाइस केवल म्यूजिक लवर्स ही नहीं बल्कि क्रिएटिव यूजर्स के लिए गेम-चेंजर साबित होगा। नए Ear (3) में खास Super Mic फीचर दिया गया है, जिसे सीधे चार्जिंग केस में इंटीग्रेट किया गया है। पहली बार कंपनी अपने सिग्नेचर ट्रांसपैरेंट डिजाइन में मेटल एलिमेंट लेकर आई है।

Ear (3) का सबसे इनोवेटिव फीचर इसका Super Mic फीचर है, जो चार्जिंग केस में मौजूद डुअल माइक्रोफोन सिस्टम के साथ काम करता है। ये इयरबड्स 95dB तक बैकग्राउंड नॉइस कम कर देते हैं, जिससे कॉलिंग का एक्सपीरियंस हर इनवायरमेंट में क्रिस्टल-क्लियर रहता है। इसके केस पर मौजूद Talk बटन दबाकर यूजर्स सीधे कन्वर्सेशंस और लंबे डिस्कशंस कर सकते हैं।

मिलते हैं थ्री-डायरेक्शनल माइक्रोफोन

केस पर दिए गए Talk बटन को प्रेस करके आप इससे वॉइस नोट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये वॉइस नोट्स NothingOS पर Essential Space में Sync होकर ऑटोमैटिकली ट्रांस्क्राइब भी हो जाते हैं। दोनों ही इयरबड्स में थ्री-डायरेक्शनल माइक्रोफोन दिए गए हैं और बोन कंडक्शन वॉइस पिक-अप यूनिट (VPU) मिलता है। VPU जबड़े और इयर कनाल से आने वाले माइक्रोवाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलकर सही वॉइस पिक-अप करता है।

दिया गया है खास नॉइस कैंसिलेशन

कंपनी ने बताया है कि Ear (3) सिस्टम नॉइस से ज्यादा प्रभावित नहीं होता और AI बेस्ड मल्टी-चैनल नॉइस कैंसिलेशन पर काम करता है। कंपनी ने बताया है कि इसे 2 करोड़ घंटे के असली ऑडियो डाटा से ट्रेन किया गया है और यह विंड नॉइस को 25dB से कम कर सकता है।

नए Ear (3) में रियल-टाइम एडॉप्टिव नॉइस कैंसिलेशन (45dB) तक दिया गया है और यूजर्स का साउंड प्रोफाइल लगातार अपडेट होता रहता है। इनमें 12mm अपग्रेडेड डायनमिक ड्राइवर दिया गया है और ट्रांसपैरेंट डिजाइन के चलते यह बेहद यूनीक दिखता है। इसमें पॉलिश्ड मेटल एलिमेंट्स दिए गए हैं और बेहतर सिग्नल सेंसिटिविटी मिलती है।

