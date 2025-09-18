आ गए Nothing के नए इयरबड्स Ear (3), फीचर्स खास और डिजाइन भी हटके
नथिंग की ओर से प्रीमियम फ्लैगशिप इयरबड्स Ear (3) लॉन्च किए गए हैं और इनमें खास फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने ट्रांसपैरेंट डिजाइन के अलावा इसमें मटैलिक फिनिश भी ऑफर किया है।
लंदन की टेक्नोलॉजी कंपनी Nothing ने इसके नए फ्लैगशिप इयरबड्स Ear (3) लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी का दावा है कि नया डिवाइस केवल म्यूजिक लवर्स ही नहीं बल्कि क्रिएटिव यूजर्स के लिए गेम-चेंजर साबित होगा। नए Ear (3) में खास Super Mic फीचर दिया गया है, जिसे सीधे चार्जिंग केस में इंटीग्रेट किया गया है। पहली बार कंपनी अपने सिग्नेचर ट्रांसपैरेंट डिजाइन में मेटल एलिमेंट लेकर आई है।
Ear (3) का सबसे इनोवेटिव फीचर इसका Super Mic फीचर है, जो चार्जिंग केस में मौजूद डुअल माइक्रोफोन सिस्टम के साथ काम करता है। ये इयरबड्स 95dB तक बैकग्राउंड नॉइस कम कर देते हैं, जिससे कॉलिंग का एक्सपीरियंस हर इनवायरमेंट में क्रिस्टल-क्लियर रहता है। इसके केस पर मौजूद Talk बटन दबाकर यूजर्स सीधे कन्वर्सेशंस और लंबे डिस्कशंस कर सकते हैं।
सम्बंधित सुझाव
76% OFF
65W 3-Port GaN Fast Wall Charger | USB Type-C & A Adapter Compatible for CMF Phone 1/2, Nothing Phone 3a/ 3a Pro/Nothing Phone 2A/ 2a Plus/Phone 2/Phone1/Buds/Ear Stick (Black)
- 65W 3-Port GaN Fast Wall Charger | USB Type-C & A Adapter Compatible for CMF Phone 1/2
- Nothing Phone 3a/ 3a Pro/Nothing Phone 2A/ 2a Plus/Phone 2/Phone1/Buds/Ear Stick (Black)
₹949₹3999
खरीदिये
72% OFF
Original 45W C-Type PPS Rapid Charger Adapter Compatible with Nothing Phone 3 | 3a | 3a Pro | 2a | 2a Plus |2| CMF Phone 2 Pro | Buds/Ear Stick, 45 W USB C Charging Adaptor, 45watt PPS Charge, White
- Original 45W C-Type PPS Rapid Charger Adapter Compatible with Nothing Phone 3 | 3a | 3a Pro | 2a | 2a Plus |2| CMF Phone 2 Pro | Buds/Ear Stick
- 45 W USB C Charging Adaptor
- 45watt PPS Charge
₹849₹2999
खरीदिये
53% OFF
Samsung Galaxy in Ear Wireless Earbuds 3 Pro (Silver) with Galaxy Ai | Adaptive ANC | Real-Time Interpreter | 24-Bit Hi-Fi Audio | Up to 37H Battery | Ip57
- Samsung Galaxy in Ear Wireless Earbuds 3 Pro (Silver) with Galaxy Ai | Adaptive ANC | Real-Time Interpreter | 24-Bit Hi-Fi Audio | Up to 37H Battery | Ip57
₹11730₹24999
खरीदिये
75% OFF
Komake Ear Warmers, 3 Pack Earmuffs Fleece Earmuffs Running Ear Covers Moisture Wicking Sweatband Ski Sport Headband for Men & Women (Black+Grey+Rose Red)
- Komake Ear Warmers
- 3 Pack Earmuffs Fleece Earmuffs Running Ear Covers Moisture Wicking Sweatband Ski Sport Headband for Men & Women (Black+Grey+Rose Red)
₹299₹1199
खरीदिये
72% OFF
Original Nothing 45W Type C PPS Charging Adapter for Nothing Phone 3/3a/3a Pro/2/2a/2a Plus/1 | CMF Phone 2 Pro/a/Pixel 10/9a/S25 Edge/Buds/Ear Stick|Up to 50W Fast Power USB C Rapidly Charge, White
- Original Nothing 45W Type C PPS Charging Adapter for Nothing Phone 3/3a/3a Pro/2/2a/2a Plus/1 | CMF Phone 2 Pro/a/Pixel 10/9a/S25 Edge/Buds/Ear Stick|Up to 50W Fast Power USB C Rapidly Charge
- White
₹849₹2999
खरीदिये
53% OFF
AUGEN Ear Plugs for Sleeping, Noise Canceling, Reusable Silicone Earplugs for Hearing Protection, Waterproof EarPlugs Suitable for Sleeping Swimming Studying Traveling Concerts Airplanes (Black, M3)
- AUGEN Ear Plugs for Sleeping
- Noise Canceling
- Reusable Silicone Earplugs for Hearing Protection
₹309₹659
खरीदिये
84% OFF
Ami Gold Tone 3 Layers Contemporary Love Heart Charm Chain Earring and Bracelet Set For Women-ZPFK19250
- Ami Gold Tone 3 Layers Contemporary Love Heart Charm Chain Earring and Bracelet Set For Women-ZPFK19250
₹549₹3445
खरीदिये
52% OFF
Crysendo Silicone Nothing Ear 2 Earbuds Eartips | Replacement Silicone Eartips Earplug | Pain Reducing, Anti-Slip Eargels | Perfectly Fits in The Charging Case (S, M, L - 3 Pairs) (White)
- Crysendo Silicone Nothing Ear 2 Earbuds Eartips | Replacement Silicone Eartips Earplug | Pain Reducing
- Anti-Slip Eargels | Perfectly Fits in The Charging Case (S
- M
₹409₹849
खरीदिये
74% OFF
boAt Rockerz 550/Rockerz 558 Over Ear Bluetooth Headphones with Upto 20 Hours Playback, 50MM Drivers, Soft Padded Ear Cushions and Physical Noise Isolation(Black)
- boAt Rockerz 550/Rockerz 558 Over Ear Bluetooth Headphones with Upto 20 Hours Playback
- 50MM Drivers
- Soft Padded Ear Cushions and Physical Noise Isolation(Black)
₹1299₹4999
खरीदिये
63% OFF
boAt Rockerz 425, ENx Tech, ASAP Charge, 25H Battery, Dual Pair, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Ash Grey)
- boAt Rockerz 425
- ENx Tech
- ASAP Charge
₹1099₹2999
खरीदिये
56% OFF
Ambrane Wired Headphones in Earphones with in-Line Mic for Clear Calling, 14Mm Dynamic Drivers for Boostedbass, 3.5Mm Jack, Multi-Functional Controller (Stringz 38 Lite, Blue)
- Ambrane Wired Headphones in Earphones with in-Line Mic for Clear Calling
- 14Mm Dynamic Drivers for Boostedbass
- 3.5Mm Jack
₹199₹449
खरीदिये
70% OFF
boAt Rockerz 650 Pro (2025 Launch),Touch/Swipe Controls,Dolby Audio,80Hrs Battery,2Mics Enx,Fast Charge,App Support,Dual Pair,Bluetooth Over Ear Headphones,Wireless Headphone with Mic (Sage Green)
- boAt Rockerz 650 Pro (2025 Launch)
- Touch/Swipe Controls
- Dolby Audio
₹2715₹8990
खरीदिये
69% OFF
Skullcandy Crusher ANC 2 Over-Ear Wireless Headphones | Active Noise Cancellation, Sensory Bass, Dual Pairing, 50H Battery, Rapid Charge, Alexa Built-in | Plasma, Red
- Skullcandy Crusher ANC 2 Over-Ear Wireless Headphones | Active Noise Cancellation
- Sensory Bass
- Dual Pairing
₹19999₹64999
खरीदिये
55% OFF
JBL Tune 510BT, On Ear Wireless Headphones with Mic, up to 40 Hours Playtime, Pure Bass, Quick Charging, Dual Pairing, Bluetooth 5.0 & Voice Assistant Support for Mobile Phones (Black)
- JBL Tune 510BT
- On Ear Wireless Headphones with Mic
- up to 40 Hours Playtime
₹1999₹4449
खरीदिये
75% OFF
pTron Studio Evo 70hrs Playtime Wireless Over Ear Headphones with HD Mic, Low-Latency Game/Movie/Music Modes, Punchy Bass, BT5.3, Dual Device Pairing, Voice Assistant & Type-C Fast Charging (Black)
- pTron Studio Evo 70hrs Playtime Wireless Over Ear Headphones with HD Mic
- Low-Latency Game/Movie/Music Modes
- Punchy Bass
₹799₹3199
खरीदिये
25% OFF
Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery-Pink
- Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic
- Up to 50Hrs Battery-Pink
₹4490₹5990
खरीदिये
68% OFF
Portronics Muffs M2 Bluetooth Headphones Over Ear with Upto 40 Hrs Playtime, 40mm Dynamic Drivers, AUX 3.5mm, Powerful Bass, Laptop & PC Support,Type C Charging Port, Foldable Design(White)
- Portronics Muffs M2 Bluetooth Headphones Over Ear with Upto 40 Hrs Playtime
- 40mm Dynamic Drivers
- AUX 3.5mm
₹799₹2499
खरीदिये
मिलते हैं थ्री-डायरेक्शनल माइक्रोफोन
केस पर दिए गए Talk बटन को प्रेस करके आप इससे वॉइस नोट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये वॉइस नोट्स NothingOS पर Essential Space में Sync होकर ऑटोमैटिकली ट्रांस्क्राइब भी हो जाते हैं। दोनों ही इयरबड्स में थ्री-डायरेक्शनल माइक्रोफोन दिए गए हैं और बोन कंडक्शन वॉइस पिक-अप यूनिट (VPU) मिलता है। VPU जबड़े और इयर कनाल से आने वाले माइक्रोवाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलकर सही वॉइस पिक-अप करता है।
दिया गया है खास नॉइस कैंसिलेशन
कंपनी ने बताया है कि Ear (3) सिस्टम नॉइस से ज्यादा प्रभावित नहीं होता और AI बेस्ड मल्टी-चैनल नॉइस कैंसिलेशन पर काम करता है। कंपनी ने बताया है कि इसे 2 करोड़ घंटे के असली ऑडियो डाटा से ट्रेन किया गया है और यह विंड नॉइस को 25dB से कम कर सकता है।
नए Ear (3) में रियल-टाइम एडॉप्टिव नॉइस कैंसिलेशन (45dB) तक दिया गया है और यूजर्स का साउंड प्रोफाइल लगातार अपडेट होता रहता है। इनमें 12mm अपग्रेडेड डायनमिक ड्राइवर दिया गया है और ट्रांसपैरेंट डिजाइन के चलते यह बेहद यूनीक दिखता है। इसमें पॉलिश्ड मेटल एलिमेंट्स दिए गए हैं और बेहतर सिग्नल सेंसिटिविटी मिलती है।